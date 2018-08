Marta López y su visita más especial a Covadonga

Marta López ha visitado Asturias para agradecer a la virgen de Covadonga el deseo que le pidió hace unos años. Después de varios meses intentando tener un hijo, la exconcursante de Gran Hermano pidió ayuda a la Santina y a los quince días, según cuenta ella misma se quedó embarazada. Ahora la madrileña ha acudido a Cangas de Onís con el pequeño Javier y el resto de la familia.

"Hace 5 años vine a visitar a la VIrgen de Covadonga y le pedí un deseo " quiero ser madre otra vez de un niño, que sea rubio y ojos azules"y lancé una moneda al agua... (yo llevaba 1 año con el amor de mi vida) y tenía dos hijos de mi anterior relación. A los 15 días me quedé embarazada?? después de llevar meses intentándolo y nació el niño, rubio y de ojos azules (como su papá) así que hice la promesa en el embarazo que si todo salía bien hacía el camino De Santiago y bueno veis La foto?? Que preciosidad de hijo me dio?? Así que ahí os enseño una foto llegando a Santiago y cumplí, pero hoy he venido a que la Virgen conozca a Javier y a darle las gracias ??"

Una vez que se quedó embarazada pidió que si todo salía bien, ella haría el camino de Santiago una promesa cumplida de la que Marta López también deja constancia con varias imágenes.