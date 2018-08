Netflix empieza a incluir anuncios entre episodios y enfada a los suscriptores

No hay duda de que Netflix ha cambiado la forma de ver la televisión. Cuando no surge otro plan, empezar un buen maratón seriéfilo en el sofá es probablemente la mejor opción para disfrutar del tiempo libre. La oferta es tan grande como la variedad en el contenido: películas, series, documentales... Ya sean estrenos o ficciones que se han convertido en clásicos y que por tiempo o por pereza en el momento aun no se han visto, las horas de entretenimiento dentro de la plataforma están aseguradas.



Sin embargo, el gigante audiovisual ha añadido una nueva funcionalidad que ha indignado a muchos usuarios en las redes sociales: los anuncios entre episodios. Pero, que no cunda el pánico, no se trata ni de spots comerciales, ni interrumpen la serie a mitad del capítulo. Estos anuncios son tráilers de los contenidos de la cadena para promocionar los nuevos estrenos.



Por el momento, esta opción no se ha implantado de manera genérica en todos los usuarios, sino que solo ha aparecido a modo de prueba en algunas cuentas, según han reportado diferentes usuarios en Twitter.





La razón de tener Netflix es no ver anuncios y ahora Netflix me pone anuncios — Luis Angel (@LuisAngelGR11) 20 de agosto de 2018

Vuelven "Las chicas del cable"

Ahora, solo queda esperar si Netflix plantea extender esta funcionalidad a todos sus suscriptores. Algo que, aunque no corte la series, si que retrasará el comienzo entre capítulos cuando se esté en mitad de un maratón.Y hablando de maratones, en apenas dos semanas (el 7 de septiembre), los fans de "Las chicas del cable" podrán apurar los últimos días de vacaciones con las andanzas de Lidia (Blanca Suárez), Ángeles (Maggie Civantos), Marga (Nadia de Santiago), Carlota (Ana Fernández) y Sara (Ana Polvorosa).de la serie ambientada en los años 30 (y aquí te lo mostramos).