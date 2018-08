Lucía Etxebarria llama a Asturias "Vulgaria"

Lucía Etxebarria no ha encontrado ni su paraíso ni su remanso de paz en Asturias. Un día si y otro también la polémica la ha acompañado en unos días de vacaciones en los que la escritora ha incendiado las redes.

Primero fue la polémica cena en Gijón en la que llamó la atención a unos comensales "que hacían demasiado ruido", después la queja por elevado precio de una botella de agua en la villa de Jovellanos y, para acabar, la polémica foto con un toro al que comparó con un ejemplar de lidia para hacer un alegato antitaurino. Si su descontento no había quedado claro ahora ha dejado un polémico mensaje en su perfil de Facebook.

Su relato empieza con un cuento en el que Vulgaria del Norte, es Asturias y Vulgaria del Sur, León. "Había una vez una viajera que emprendió viaje a Vulgaria ( con V). Vulgaria con V estaba dividida en dos regiones: Vulgaria del Norte (la rica) y Vulgaria del Sur (la pobre)".

La historia continúa hablando de las supuestas virtudes que se encontraría en esa Vulgaria del Norte: "Playas espectaculares, cordilleras imponentes, gastronomía rica y variada y, sobre todo, gente guapa". Mientras que en el sur, según le habían contado, se encontraría con la nada: "Allí no hay playa, no hay hoteles, no hay gente guapa, no están preparados para el turismo, los paisanos son unos rudos labriegos que solo saben hablar de vacas...¡ Te vas a aburrir muchísimo!". Etxebarría señala que, tras acudir a esa rebautizada Vulgaria del Sur y encontrarse con «paisajes bellísimos y una gente acogedora y hospitalaria», sus expectativas a acudir a Asturias eran más que elevadas. Pero según su experiencia, más que paisajes bellos, en Asturias hay "paisajes masificados que te impiden sentirse en paz. Además, no encontró "sitio en las posadas" y donde había hueco afirma que "los posaderos exigían dos doblones de oro".

Cuando regresó a su tierra y comentó sus impresiones con algunos vulgares que habían emigrado, y les explicó que no podía entender la buena fama de las tierras del Norte, le contaron un secreto: "La gente paga tanto por ir al norte que a la vuelta no se atreve a reconocer la verdad, y les da vergüenza contar que han sido estafados. Y cuando alguno se armó de valor y contó lo que vio los del norte enviaron a unos sicarios para asaltarle en el camino. Mejor no cuentes nada y no regreses al Norte jamás". El texto acaba con el hastag #Vulgaria y ya acumula casi 1.000 comentarios.