El día que expulsaron al actor Ricardo Gómez de un bar de Benidorm por ser español

Cuando aún colea la polémica por las declaraciones de la turista inglesa que pidió que le devolvieran el dinero que había gastado en sus vacaciones en Benidorm porque se había encontrado "demasiados españoles" en la provincia de Alicante, viene al recuerdo un nuevo caso de discriminación. O al menos se denuncia. El actor Ricardo Gómez aseguró hace varias semanas en una entrevista en la Cadena SER que le habían expulsado de un bar de esa misma localidad por ser español.

El propio Gómez compartió en su día la anécdota en su cuenta de Twitter. Pero pasó desapercibida hasta que la historia de Freda cobró actualidad. "Yo iba hablando por teléfono y me fijé en un bar en el que había un billar. Yo me quedé hablando fuera y mis dos amigos entraron, pero al poco salieron y detrás de ellos una camarera excusándose, colgué para ver qué pasaba y entonces fue cuando me dijeron que allí españoles no podían estar", comentó Gómez en declaraciones a la citada entrevista de la Cadena SER.



El caso de la inglesa

Freda, la inglesa que se quejó de la presencia de españoles en Benidorm, criticó hace unos días que se refirieran a ella como una persona "racista". La mujer tachó de "repugnante" la reacción del público y "reculó" hace unos días mostrando su contrariedad por lo publicado por un tabloide británico. Freda especificó que la devolución de parte del coste de sus vacaciones se debía a los cambios en los vuelos, de los no fue avisada hasta seis días antes de los mismos. Es cierto que Freda se quejó de la ubicación del hotel, ya que, debido a sus problemas de movilidad, no se encontraba cerca de demasiados comercios, según su experiencia en la ciudad. No obstante, el hotel se encuentra en primera línea de playa de Poniente, el área opuesta a la conocida como "zona guiri" de Benidorm. Freda se golpeó la rodilla nada más llegar a Benidorm, un percance que hizo que sus vacaciones comenzaran mal para terminar mucho peor.

"Era el comienzo de las vacaciones de verano, por lo que había mucha gente española, pero también había muchas otras nacionalidades allí", ha recalcado Freda, cuya nieta también ha querido apuntar que aunque «no fueron las vacaciones que esperaban, los comentarios de Freda fueron exagerados desproporcionadamente. Es una mujer encantadora. Me enoja cómo la han tratado, se han reído de ella», zanja su nieta.