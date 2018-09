¿Qué hacer hoy en Asturias?

Oviedo

01 Ópera. Representación de la ópera "Fuenteovejuna", del compositor ovetense Jorge Muñiz, hoy a las 20.00 horas en el Campoamor (calle de Pelayo). Entradas a partir de 16 euros.

Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. Hoy a las 20.00 horas en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (calle de Federico de Lorca), conferencia "Del Everest al Monte do gozo", con la alpinista Rosa Fernández. El acto se enmarca en las celebraciones del Día de Galicia en Asturias y la entrada es libre.

Arte y salud mental. Visita guiada "Luces y sombras: el sufrimiento a través de la pintura", al Museo de Bellas Artes (calle de Santa Ana) dentro de la campaña de sensibilización para la prevención del suicidio, hoy a las 18.00 horas y el domingo a las 12.00. Requiere inscripción en llamando de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas al teléfono 985 21 30 61 o en el correo electrónico visitantes@museobbaa.com. Sólo cuando finalizado el periodo de inscripción queden plazas libres, podrán cubrirse en el mismo momento de la visita en la recepción del Museo y respetando el orden de llegada.

Música y espicha. Hoy a partir de las 21.30 horas, en la sidrería Tierra Astur Águila (Colloto), la banda "Trastornos del Sueño", amenizarán la espicha tradicional asturiana. El establecimiento ofrece un descuento por realizar la reserva a través de www.tierra-astur.com y transporte gratuito entre Oviedo y Colloto en autobús, en un solo trayecto de ida y vuelta.

Emprendimiento. La oenegé Acción contra el Hambre organiza "Emprende, innova, comparte" en el edificio del Pavo Real (Campo San Francisco), hoy, de 10.30 a 18.00 horas. tendrá lugar esta jornada gratuita que busca compartir experiencias de emprendimiento a través de talleres participativos y lúdicos, ampliar la red de contactos y conocer las distintas ideas de negocio. Requiere inscripción, en www.accioncontraelhambre.org/es/emprende-innova-comparte-asturias.

Novela. La novela "Espías en La Habana", de José Luis Caramés, se presenta hoy en el Foro Abierto de la librería Cervantes (calle del Doctor Casal) a las 19.00 horas. Entrada libre.

Las Cuencas

El Cristo, en Turón. Hoy, chupinado de las fiestas del Cristo de Turón a las 19.55 horas. Durante la tarde habrá partidos y torneos de fútbol, la coronación de la Reina y las Damas a las 20.00 y verbena a partir de las 23.00 horas; a las 00.00 fuegos artificiales.

Teatro. Representación de "Superpín", por "Teatru El Hórreo", hoy a las 20.00 horas en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres (calle de Manuel Llaneza). Entradas a dos euros.

Exposiciones. "Del cine al carboncillo" es la exposición de Yolanda Palacio que acoge la Casa de Cultura Escuelas Dorado de Langreo hasta el 20 de septiembre. En la pinacoteca municipal "Eduardo Úrculo" de Langreo, continúa la exposición "Libertades Restringidas" de Andrea Valle, accésit de Art Nalón 2017. Entrada libre.

Avilés y comarca

Cómic. Las XXIII Jornadas del Cómic "Villa de Avilés" que se celebran en la Casa de Cultura y la carpa instalada en la plaza Álvarez Acebal continúan hoy con la charla coloquio de Kiko da Silva, Fritz y José Inclán ( 12.00 horas); la proyección del videocine "Popeye" ( 15.15 horas); encuentro con Jim Chadwick ( 17.00 horas); la presentación de "Cuchillos negros" de Israel Álvarez ( 17.45 horas); la charla-coloquio con Mamen Moreu ( 18.00 horas); la presentación de "Rosewind" de Juan Luis Rincón ( 18.30 horas), un encuentro con Javier Rodríguez ( 19.00 horas) y otro con Goran Sudzuka (20.00 horas) y una sesión de firmas ( 21.00 horas). Actividades gratuitas.

Sorolla. La cúpula del Centro Niemeyer acoge tres exposiciones en homenaje a Joaquín Sorolla. Se pueden visitar de lunes a domingo en horario de mañana y tarde, de 10.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. La exposición está organizado por la fundación María Cristina Masaveu Peterson y el Centro Niemeyer. El precio de la entrada es de tres euros.

I nglés. El café Lord Byron (calle de Palacio Valdés) es sede de un grupo que se reúne todos los lunes y jueves (20.30 horas) para hablar en inglés. El encuentro "Have a drink and talk with friends" está abierto a todo el mundo.

Literatura y fotografía. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones de Avilés (calle Llano Ponte, 49) acoge la exposición "El rostro de las letras. Escritores y fotógrafos en España desde el Romanticismo hasta la Generación de 1914". Puede visitarse hasta el 7 de octubre, de martes a domingo, en horario de 18.00 a 21.00 horas.

Zumba. El pub Discovery (calle de la Estación) ofrece hoy a partir de las 19.00 horas una sesión de zumba.

Exposición. La Sala Bocana (calle de la Fruta) acoge una exposición multidisciplinar con obras de Joaquín Besoy, Rudolf Michael Schmit, Blanca Yolito, pintora conceptualista, Pablo Ruiz Camarero, María Isabel Antón, R. Alzola y Bernard Bougenaux. Entrada libre.

Teatro. Hoy comienza la venta anticipada de entradas para la representación teatral que se celebrará el día 21 de septiembre en el Centro Valey de Piedras Blancas (Castrillón) titulada "El Zapatero", de Eladio Verde, a cargo del grupo de teatro costumbrista La Cruz de Ceares. Pueden adquirirse en la web www.valeycentrocultural.org y en el propio centro cultural, de 12.30 a 14.30 horas y de 18.00 a 20.00 horas. El día de la función se pueden comprar en taquilla desde las 17.00 hasta las 20.00 horas, hora de inicio de la función, a 4 euros.

Gijón

Club de Prensa. Presentación de la novela "Los elefantes y una mujer en la niebla", de Rafael Antuña y Cristina Tarro, a las 20.00 horas. Cristina Tarro es madrileña, vive en Asturias y es profesora de inglés; Rafael Antuña es abogado gijonés especializado en derecho mercantil y secretario de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. Para ambos es su primera novela y además de contarnos cosas sobre la obra, editada por Camelot, hablarán sobre cómo escriben conjuntamente dos autores. Dos autores, un inquietante juego, una aventura y una novela escrita a cuatro manos.

0 2 Coros. La Asociación Coral Amanecer organiza a partir de hoy las XVIII Jornadas Corales de San Nicolás de Bari. Hoy actuarán la Coral San Martín de Sotrondio y la Coral Aires del Mar de Gijón a las 19.30 horas, de forma gratuita en la iglesia parroquial de El Coto.

Concierto. El grupo vocal de jazz "Femme Fetén", compuesto por Mapi Quintana, Marina Feito, Puri Penin, Alba Rodríguez, Sonia Cartón y Maru de la Viuda, actuarán esta tarde del jueves, a partir de las 20.00 horas en El Café de Macondo (plaza de la Ciudad de La Habana, 3, Xixón) en un concierto con entrada gratuita hasta completar aforo.

Teatro. En el salón de actos del Ateneo La Calzada, actuación de La Capacha Teatro, que pondrá en escena "Mitad y Mitad" a las 19.00 horas.

Presentación. El jueves, 13 de septiembre, a las 20.00 horas, en la Librería La Buena Letra de Gijón se presenta "La vida por debajo" de Tomás Martín. El acto estará presentado por Carmen Sánchez Álvarez y Esmeralda Sánchez Martín.

Presentación. Dentro de las XXVI Jornadas Filatélicas y de Coleccionismo hoy se presenta en el Antiguo Instituto un libro de Orlando Pérez Torres sobre postales de Luarca, a las 19.00 horas.

Cine. En el Centro de Interpretación del Cine de Asturias, proyección del filme "La Camioneta", a las 17.30 y las 20.00 horas.

Lectura Poética. En el Centro Municipal de El Llano, lectura de poemas a cargo de varios artistas, acompañados de músioca de saxo, guitarra y violín. A las 19.30 horas en el salón de actos y con entrada gratuita.

Charla. El Foro de Mujeres de El Llano organiza una charla sobre "Terapias naturales: flores de Bach", a las 19.30 horas en el Centro Municipal de El Llano.

Presentación. A las 19.00 horas se presenta en la Librería Imperia (plaza Sara Suárez Solís 10, Montevil) el último trabajo de Adrián Martín Ceregido, titulado "El peso de la ira".

Discografía de Covadonga. El Museu del Pueblu d'Asturies presenta una selección de los fondos de músoca asturiana en los que Covadonga aparece de manera constante. La muestra se podrá conocer hasta el día 15 de noviembre.

Extracción de sangre. En el Centro Comercial Los Fresnos, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición. A las 19.30 horas se inaugura la exposición "Los símbolos de un obrero hermético en la capilla del Museo Barjola, a cargo de José Luis Serzo.

Teatro. En el Centro Municipal de Pumarín, Maliayo Teatro representa "Vatericidio. O el residuo de la realidad". A las 19.00 horas.

Oriente

Teatro en Cangas de Onís. El grupo "Miniteatrín" representará hoy la obra teatral "Un cuento muy loco" a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Cangas de Onís.

Muestra sobre Baltasar Cue, en Llanes. En la primera planta de la Casa de la Cultura de Llanes puede visitarse la muestra "La mirada de un fotógrafo llanisco. Centenario de la muerte de Baltasar Cue Fernández (1856- 1918)". La muestra reúne 65 fotografías cedidas por el Museo del Pueblo de Asturias, paneles y objetos personales. Entrada libre.

Pintura, en Llanes. En la Casa Cultura de Llanes está expuesta la muestra "Grandes pintores asturianos", con obras de Roberto Fernández Balbuena, Pelayo Ortega, Orlando Pelayo, Nicanor Piñolé, José Purón Sotres, Joaquín Rubio Camín, Vicente Sobero, Antonio Suárez, Aurelio Suárez, Evaristo Valle y Joaquín Vaquero Palacios. La exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 17.30 a 21.00 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00.

Hoguera del Cristo, en Nueva de Llanes. Nueva de Llanes se viste hoy de gala para plantar la hoguera del Cristo. La fiesta empezará a las 18.00 horas. Habrá pasacalles con la "Banda Gaites Llacín" y el Grupo de Gaitas Principado. Una vez plantada la hoguera habrá una exhibición de bailes regionales y se interpretará la danza del Cristo. Por la noche hay programada una verbena con las actuaciones de las orquestas "Vivians" y "Tekila".