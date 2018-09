¿Qué hacer hoy en Asturias?

Oviedo

01 San Mateo. Las fiestas de San Mateo comienzan hoy de manera oficial a las 20.00 horas con el pregón de la librera Concha Quirós y el chupinazo a cargo del Club Bádminton Oviedo y el Oviedo Club Baloncesto, a las 20.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento. En el Campo San Francisco hay actividades infantiles: de 17.00 a 20.00 horas, "A jugar en la calle" en el paseo del Angelín; a las 17.30 y a las 1 9.30 horas, "Carrillón", en el paseo del Bombé; a las 18.00 horas, "Hermanos Saquetti", en el paseo de la Herradura; y a las 19.30 horas, concierto de "Pinturilla y la pandilla Vainilla", en el paseo de la Rosaleda. El teatro Filarmónica acoge la obra "X tu culpa" en dos funciones, a las 20.00 y a las 22.00 horas. La cantante Neneh Cherry actúa en la plaza de la Catedral a las 21.30 horas y José James, a partir de las 23.30 horas. En la plaza Feijoo comienza el XXI Concurso de Rock Ciudad de Oviedo Alejandro Blanco "Espina" a partir de las 22.30 horas. En la plaza El Paraguas hay un concierto en honor a Ángel González, a las 23.00 horas. La orquesta Galilea pone el broche a la jornada con una verbena en Campo San Francisco, a las 23.00 horas.

Recital de piano. Los pianistas Jorge Muñiz y Jennifer Muñiz ofrecen hoy un recital de piano a las 20.00 horas en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe en beneficio de la acción social del año rotario 2018-2019. El precio de la entrada es de 20 euros.

Libreto de Fuenteovejuna. El poeta y escritor asturiano Javier Almuzara presenta hoy el libreto de la ópera Fuenteovejuna junto al compositor Jorge Muñiz. El acto, de acceso libre, es en el salón de actos de la Biblioteca de Asturias, a las 18.00 horas. La próxima y última función de esta ópera en el teatro Campoamor será el sábado, a las 20.00 horas.

Visita guiada. Los actos de celebración del centenario del casino de Trubia continúan hoy con una visita guiada por el barrio de Junigro y el casino, a partir de las 17.00 horas. El punto de encuentro es la plaza General Ordóñez de la localidad.

Ponencia. Roberto Osorio, cronista oficial del concejo de Quirós, ofrece hoy, a las 19.30 horas, la conferencia "Ferrocarril Minero de Quirós", en el Teatro Casino de Oviedo.

Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. Hoy a las 19.00 horas en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (calle Federico García Lorca) se presenta el libro "Cambio de agujas" (II parte de "Vía muerta). Interviene su autora, Aurora García Rivas y presenta el acto Marián Suárez, filóloga. A las 20.00 horas, el economista Diego Barceló ofrece la conferencia "La economía española con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez: Perspectivas para 2019". La entrada es libre.

Feria del libro ambulante. La "Fantabulosa feria del libro ambulante" comienza hoy en el paseo del Bombé o, en caso de lluvia, en el edificio del Pavo Real. La feria finalizará el domingo 16 de septiembre. A las 18.30 horas hay un Kamishibai infantil (teatrillo) y a las 19.00 horas, el fotógrafo Juanjo Arrojo da una charla y presenta el libro "Asturias, montaña y mar".

Universidad. La artista Mabel Lavandera guia hoy una visita a la exposición que rinde tributo a su obra, "Mabel Lavandera: entre la creación y el compromiso", de 12.00 a 13.00 horas, en la Sala de exposiciones del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo (calle San Francisco). Daniel Berrueta y Laura Miranda presentan hoy su libro libro "Lo esencial del lenguaje musical", a las 19.00 horas, en el Aula magna del Edificio Histórico.

Gijón

02 Homenaje a Gloria Fuertes. La asociación cutural "Versos libres" rinde homenaje a la poeta Gloria Fuertes con una actuación en la que se mezclarán poesía, imagen y música. La actividad tendrá lugar en el salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto a las 20.00 horas.

Taller de caligrafía romana. En el Museo de las Termas Romanas del Campo Valdés, el calígrafo Ricardo Vicente impartirá un taller con un precio de cinco euros, dedicada a la caligrafía "De Bellis". De 17.00 a 19.00 horas.

Noche de los murciélagos. Cuarta edición de este evento internacional en el Botánico para divulgar la vida e importancia de estos mamíferos. Habrá a partir de las 18.00 horas una charla, observaciones y escuchas al anochecer, para público familiar. El precio es gratuito con la entrada y el aforo, limitado.

Coros. El Salón de actos del Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur acoge el III Encuentro coral "Villa de Jovellanos". Hoy actuarán, a las 20.00 horas, el Coro marinero "Manín" de Lastres y Coro Ángel Émbil" de la Sociedad Siero-musical. Por su parte, las XVIII Jornadas Corales San Nicolás de Bari contarán hoy con la actuación del Coro Santiaguín y el Coro Luis Quirós de Gijón. Será a las 19.30 horas en la iglesia de San Nicolás de El Coto.

Videoproyección. El Centro Municipal de El Llano acoge la proyección de "Good morning, Babilonia", a las 19.30 horas en el salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo.

Proyección. En el Centro de Interpretación del Cine de Asturias, proyección en sesión doble de "Una razón brillante. El arte de convencer", a las 17.30 y las 20.00 horas.

Fiestas en Cimadevilla. A las 19.30 horas, triduo en la Capilla de La Soledad. A las 20.00 horas, pasacalles por el barrio, y conciertos a partir de las 19.30 horas con "Silvidos y gemidos". A las 23.30 horas actúa la orquesta Assia.

P intura. Esta tarde a las 18.30 horas se inagura en la Sala de Exposiciones de la Fundación Alvargonzález la exposición de pintura titulada "Motivos" de la artista y trabajadora de la sección de Diseño y Maquetación de LA NUEVA ESPAÑA Sara Candanedo, natural de Fonciello (Siero). Candanedo presenta en esta muestra una colección de pinturas que con trazo largo y mezclas de tonalidades y luces transportan a la Asturias más real, en un halo impresionista que rodea a todos los paisajes, marinas y retazos que se pueden visitar en su obra

Recital Poético. Bajo el título "La música de las palabras", lectura de textos en el Café Macondo por sus autores Nacho Gonzalez, Ángeles Hijes, Pilar Prendes y Ángeles Pollo. Acompañadas a la guitarra por Jose Francés. A las 19.30 horas.

Presentación. A las 20:00 horas estará en la librería La Buena Letra el autor Adrián Martín Ceregido para presentar su novela "El peso de la ira". El acto lo presenta Covi Sanchez.

Avilés

F iestas en La Carriona. El popular barrio avilesino inicia las fiestas que se prolongarán todo el fin de semana. Los actos previstos para hoy son: vermú con la actuación de "Only Mary" ( 13.00 horas); lectura del pregón por José Rubio (17.00 horas), merienda del socio, ( 18.00 horas) y animación para adultos con "Tres Colores" ( 18.45 horas en el centro sociocultural); actuación de "Sartenazo Cerebral" ( 18. 30 horas, en el bar La Habana), festival La Carriona Rock con las bandas "Medea", "Los Tal", "Yo no los conozco", "Barrizal" y "Los Berrones" ( 20.00 horas) y Noche house en Asturwaves, con Richard Romero y Pablic Enemy ( 22.00 horas).

Ilustraciones. La galería de arte Octógono (calle Rivero, 46) inaugura a las 19.30 horas de hoy la exposición "25 Viñetas", del Daniel Rodríguez Cornejo, "Gaaza", natural de Piedras Blancas. El ilustrador, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo, colabora semanalmente con el periódico digital "Bizhankook", de Corea del Sur.

Cómic . Las XXIII Jornadas del Cómic "Villa de Avilés" que se celebran en la Casa de Cultura y la carpa instalada en la plaza Álvarez Acebal cuentan hoy con el siguente programa: charla coloquio con Mike Carey, Al Ewing, Matz, Sergio Colomino y Julio César Iglesias ( 12.00 horas), encuentro con Juanjo el Rápido y Manolo Hidalgo ( 13.15 horas), proyeccción de "El Príncipe Valiente" (15.15 horas), charla de Javier de Isusi ( 17.00 horas), presentación de "Los Malditos" con R.M. Guéra ( 17.30 horas), acto con Daniel Torres ( 18.00 horas), presentación de "Midnighter y Apolo" con el dibujante Fernando Blanco ( 18.15 horas), encuentro con Sean Chen ( 19.00 horas), presentación de la revista "H" con Fritz, Mart Yuls y Esmeralda Puerto ( 19.00 horas), coloquio con Al Ewing ( 20.00 horas) y sesión de firmas ( 21.00 horas). Actividades gratuitas.

Exaltación de la Cruz. La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad celebra en la iglesia de Santo Tomás el día de la Exaltación de la Cruz con la exposición en el altar del Lignum Crucis ( 19.00 horas) y la procesión por el interior del templo y la misa a continuación ( 19.30 horas). La Agrupación Polifónica Centro Asturiano de Avilés cantará en la celebración religiosa.

Arte y mujer. El proyecto Wom@rts que se desarrolla esta semana en la Factoría Cultural (avenida de Portugal) celebra de 18.00 a 21.00 horas una exposición de los trabajos de las artistas participantes, mujeres de distintos países europeos. Contará con traducción simultánea. Acceso libre.

Guateque. El bar Le Garage (plaza del Carbayedo) rememora otros tiempos con el "Guateque Experience", a las 23.30 horas de hoy. Entrada libre.

Desayuno en inglés. Toby Govan dirige el proyecto "Have a coffee with us", que se celebra todos los viernes, de 9,15 a 10.15 horas, en el hotel Parque de Ferrera. Consiste en practicar el idioma inglés durante el desayuno. Precio: 6 euros (incluye café, zumo y bollería, profesor de apoyo y parking.

Música. El programa "El Veranín de Art Street" que se celebra a as 20.00 horas de hoy en la calle Palacio Valdés cuenta con la actuación del dúo "Cover Planet", integrado por Israel Sánchez y Sonia Díaz.

Reproducciones del Museo del Prado en Raíces. La comunidad escolar del colegio Castillo Gauzón de Raíces Nuevo (Castrillón) presenta la exposición titulada "El pequeño museo del Prado". Se trata de reproducciones de varios de los cuadros más representativos del conocido museo madrileño que estarán expuestas en horario lectivo hasta el día 28 de este mes y con las que se pretende fomentar la inquietud artística de los alumnos y del público en general..

Exposición de Sorolla. La cúpula del Centro Niemeyer acoge tres exposiciones en homenaje a Joaquín Sorolla. Se pueden visitar de lunes a domingo en horario de mañana y tarde, de 10.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. La exposición está organizado por la fundación María Cristina Masaveu Peterson y el Centro Niemeyer. El precio de la entrada es de tres euros.

Visitas guiadas a la rula de Avilés. La rula de Avilés abre sus puertas para que vecinos y turistas conozcan el trabajo que se realiza. Las visitas guiadas se realizan a las 16.45 horas. Las inscripciones son en la Oficina de Turismo de Avilés (calle Ruiz Gómez, número 21), en el teléfono 985544325 y en el correo electrónico turismo@ayto-aviles.es

Folixa en Corvera. La plaza de parque Europa de Las Vegas (Corvera) albergará la I Folixa de los colores, que incluye una "holi party" a la que seguirá una fiesta de la espuma. El acceso es gratuito. Comienza a las 20.00 horas y tiene una duración aproximada de 90 minutos. El Ayuntamiento repartirá gratuitamente 300 bolsas de polvos de colores homologadas entre los asistentes, también se pondrán a la venta bolsas de colores al precio de 1 euro. La fiesta estará amenizada con música de dj y un espectáculo audiovisual.

Teatro en Piedras Blancas. El grupo de teatro El Carbayín pone en escena, a las 20.00 horas, la obra "L´Efeutu caparina" de José Ramón Oliva, en el centro cultural Valey de Piedras Blancas (Castrillón). Entradas: 4 euros.

Centro

Jornadas de recreación histórica en Candamo. El edificio de usos múltiples de Grullos acogerá la inauguración de las jornadas de recreación histórica de la Guerra Civil con una mesa-redonda sobre los inicios de la sublevación militar en Asturias, a las 18.00 horas. A las 19.30 horas, abrirán el Museo Vivo con cocina de campaña, puesto de mando, etc. Y a las 20.15 horas recrearán el alzamiento de Gijón el 20 de julio de 1936.

Fiestas del Cristo en Proaza. Desde las 17.00 horas habrá terraza musical y food trucks, hinchables, show de magia, guerra de pistolas de agua y campeonato de parchís. A las 23.00 horas concierto con "D. Morey & Los Triceps" y Dj Clandestino.

Oriente

Recreación histórica en Cangas de Onís. La plaza Camila Beceña y el parque Riera de Cangas de Onís acogen desde las 18.00 horas campamentos de recreación histórica. A las 19.30 horas hay un desfile de caballeros astures por las calles de la ciudad.

Torneo de ping pong en Espacio Joven Llanes. La iniciativa de ocio juvenil alternativo Espacio Joven organiza hoy un campeonato de ping pong. Espacio Joven es una iniciativa de ocio alternativo para jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años que tiene lugar todos los fines de semana en las instalaciones del Aula del Mar ubicada en la zona de las Marismas de 18.30 a 22.00 horas.

Fotografía en Nueva de Llanes. Hasta el 30 de septiembre se puede visitar en la Casa Cultura del Valle de San Jorge de Nueva la muestra de fotografía "Aves del Valle de San Jorge y otros lugares" del fotógrafo y experto en aves local, Nel Pumares. Se puede visitar de lunes a viernes de 10.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas y los sábados 10.30 a 14.00 horas.

Cucaña del Morru en Llanes. Llanes inicia hoy las fiestas del Morru con una salva de cohetes a las 17.00 horas. A las 18.30 horas dará comienzo la VII edición de la cucaña en la calle Marqués de Canillejas, junto a la oficina de turismo. Las inscripciones aún se pueden formalizar en el kiosco de Lolina situado en la plaza de Las Barqueras. La entrega de premios será a las 22.45 horas. La primera de las verbenas empezará a las 23.00 horas con las actuaciones de "Disco Show Darling" y "La Década Prodigiosa".

El Cristo en Nueva de Llanes. Nueva de Llanes celebra hoy el día grande de las fiestas en honor al Cristo del Amparo. En la capilla habrá misas desde las 08.00 horas. La misa mayor, cantada por el coro Manín de Lastres, será cantada por el coro Manín de Lastres. A continuación será la procesión con la banda de Música de Mieres y el Grupo de Gaitas Principado, seguida de espectáculo folclórico y la interpretación de la danza del Cristo. A las 18.00 horas está previsto un pasacalles, un nuevo espectáculo folclórico y se interpretará la danza de los casados. La fiesta concluirá con una verbena amenizada por las orquestas gallegas "Ritmo Joven" y "Versalles".