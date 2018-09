Isabel Pantoja estalla en Sálvame: "No me gustaría que nadie que fuera madre pasara lo que estoy pasando"

Ha sido la sorpresa de la tarde. Isabel Pantoja ha roto su silencio en Sálvame y ha dejado claro por qué su hija no se ha despedido de ella antes de entrar en "Gran Hermano VIP" y cómo es, a día de hoy, su relación. La tonadillera ha desvelado que su hija se fue de casa ántes de cumplir la mayoría de edad y ha dejado clara su postura sobre el estilo de vida de su hija menor. "No acepto que llegue a las siete de la mañana ni a las once y eso lo sabe ella, estoy mas tranquila desde que está en Gran Hermano VIP porque ahí no le van a hacer daño" ha puntualizado. La viuda de Paquirri habló alto y claro sobre la situación de Chabelita. "Es muy triste decir que no sabes a qué hora llegará tu hija o si le pasará algo. Ese sufrimiento lo tengo yo".

Además, cree que su hija está viviendo con alguien que "no es buena persona. "La persona que al lado le consiente todo y yo no. Yo no le consiento ni que le quiten el coche ni los puntos ni que llegue a altas horas pero la otra sí. Esa no es su niña ¡No es su niña!"

Isabel ha dejado claro que Cantora es su hogar y "no el Castillo de Drácula", una casa que asegura tuvo que sacrificar para irse a Madrid "y meterla en un colegio interno". Pero lo más sorprendente es el motivo: "A esa persona que tiene al lado se le escapó del colegio y tenía 14 años"



La llamada de Kiko Rivera

Con la deriva que estaban tomando los acontecimientos su hijo mayor, Kiko Rivera, tambien ha decidido entrar en directo: "Mamá, ya, no es necesario. Está muy bien que te expreses, te apoyo pero ya está"; "tenía que aclarar cosas", le ha respondido Isabel

Antes de despedirse, Isabel ha charlado con Belén Esteban, que ha querido consolar a la tonadillera. "Te entiendo como madre", le ha dicho la ex de Jesulín, "No me gustaría que nadie que fuera madre pasara lo que estoy pasando" ha concluído entre lágrimas Isabel Pantoja.