Agenda cultural de Asturias

Oviedo

01 San Mateo. Las fiestas de San Mateo continúan hoy con varias actividades. El Campo San Francisco acoge la programación infantil: en el Paseo del Angelín se celebra el espectáculo "A jugar a la calle", de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. En el paseo del Bombé, la actividad "Carrillón", a las 17.30 y 19.30 horas. En el Paseo de la Herradura, "Custodios", a las 18.00 horas. Y en el Paseo de la Rosaleda, el concierto "Billy Boom Band: Sueña despierto", a las 19.30 horas. El Morgana Fest se celebra en la plaza del Conceyín (La Corredoria), con las actuaciones de Saltimbankya ( 18.45 horas), Blister ( 19.45 horas), Mad Rovers ( 20.50 horas), Last Days of Eden ( 21.55 horas), Vhaldemar ( 23.10 horas) y Mystic Prophecy ( 18.45 horas). La obra de teatro "Juntos" se representa en el Filarmónica a las 19.00 y 21.00 horas. El Campoamor acoge la última función de la ópera "Fuenteovejuna", a las 20.00 horas. Los conciertos de la plaza de la Catedral son: Sidecars, a las 21.00 horas; "La Mala Rodríguez", hacia las 23.00 horas; y León Benavente, a las 01.00 horas. El XXI Concurso de Rock Ciudad de Oviedo Alejandro Blanco "Espina" continúa hoy, a partir de las 22.30 horas, con la actuación de tres participantes y el artista invitado, Los Deltonos. La plaza Feijoo es el escenario del tributo a Tino Casal a cargo de Billy Boy y Los Ácratas, a las 23.00 horas. La orquesta D'Moda pone el broche al día festivo con una verbena en el Bombé a las 23.00 horas. En el "Corrada Fest" de la Corrada del Obispo hay actividades de 12.00 a 02.00 horas.concurso de uniformes y de modelismo.

Feria del libro itinerante. La "Fantabulosa feria del libro ambulante" continúa hoy en el paseo del Bombé o, en caso de lluvia, en el edificio del Pavo Real. La feria finalizará el domingo 16 de septiembre. Hay actividades (cuentacuentos y presentaciones de libros) de 12.00 a 21.00 horas. A las 12.00 horas, el cuentacuentos familiar "Tras la puerta". A las 12.30 horas, la presentación del libro de Enesida García. A las 13.30 horas hay una cita literaria a ciegas. A las 17.30 horas, el cuentacuentos "Historia de la estrella que no tenía puntas y la niña que tenía un telescopio". A las 18.30 horas, el cuentacuentos "Nueve cuentos azules". A las 19.30 horas, Alberto Polledo presenta su libro de relatos "En la intimidad". Y a las 20.00 horas, se presenta el premio joven de relatos "Tigre Juan".

Archicofradía Santo Entierro. La iglesia de San Isidoro El Real celebra a partir de las 20.00 horas la Santa Misa de la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores y acoge la recepción solemne del Lignum Crucis. Se le impondrá a la imagen la medalla conmemorativa del 1.300 aniversario de la provlamación de Don Pelayo, durante el acto.

Baloncesto. El programa del Circuito de Pretemporada Movistar que se celebra hasta manaña en el Palacio de los Deportes incluye hoy dos partidos de baloncesto. A las 17.00 horas, Divina Seguros Joventut contra el UCAM Murcia y Valencia Basket- BAXI Manresa, a las 19.15 horas.

Coro. El Coro San Javier actúa hoy a las 19.30 horas en el Teatro Casino de Trubia. La actividad forma parte de los actos de celebración del centenario del Casino de Trubia. O

Noche de fado. Bueño (Ribera de ArribaI celebra hoy en la plaza del pueblo su Noche de fado y poesía a las 20.00 horas. Actúa Joana Ríos (fadista), Bruno Mira (guitarra portuguesa) y Pedro Pinhal (fado). El recital de poesía corre a cargo de Antonio Merayo. la experta en fado, Carmen Brañanova, presenta la velada. La entrada es libre. Avilé

Centro

Jornadas de recreación histórica en Candamo. A las 11.30 horas abrirá el Museo Vivo con cocina de campaña, hospitalillo y puesto de mando, donde harán una visita guiada a las 12.30 horas. La recreación sobre el asalto al cuartel de Simancas será a las 13.30 horas. Por la tarde, recrearán la ofensiva sobre Oviedo de septiembre de 1936 y a las 20.30 horas comenzará una verbena de época. También habrá concurso de uniformes y de modelismo.

Fiestas del Cristo en Proaza. Desde las 11.00 horas habrá terraza musical y food trucks, hinchables, trueque de libros y juguetes, guerra de pistolas de agua y campeonato de tute. A las 23.00 horas concierto con "El Trío Calavera" y Dj Clandestino.

Avilés

Fiestas en La Carriona. El popular barrio avilesino está de fiestas. Los actos previstos para hoy son: actividades infantiles en la boina del parque con "Tres Colores"( 12.00 horas), sesión vermú con "Ciñu" en el bar La Breña ( 13.00 horas), Asturwaves vermú y degustación de parrilla ( 13.00 horas), actuación de "Only Mary", "Another one" y "Andrés Komet" ( 18.00 horas), actuación de "Pop Piquiñín" ( 18.30 horas) y verbena con las orquestas "Dos de abril" y "Cabaret" (21.00 horas).

Coversación en inglés. El café Negro (calle Julia de la Riva) acoge los sábado, a las 11.00 horas, un grupo de conversación en inglés abierto a cuantas personas deseen participar.

Rock and roll. "Trastornos del sueño" sube esta noche (23.30 horas) al escenario del bar Le Garage (plaza del Carbayedo) para interpretar temas de rock and roll de los años 80 y 90. Entrada libre.

Ilustraciones. La galería de arte Octógono (calle Rivero, 46) presenta la exposición "25 Viñetas", del Daniel Rodríguez Cornejo, "Gaaza", natural de Piedras Blancas. El ilustrador, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo, colabora semanalmente con el periódico digital "Bizhankook", de Corea del Sur.

Cómic . Las XXIII Jornadas del Cómic "Villa de Avilés" que se celebran en la Casa de Cultura y la carpa instalada en la plaza Álvarez Acebal cuentan hoy con el siguente programa: charla coloquio con Mike Carey y R.M. Guéra ( 12.00 horas), visita guiada a la exposición "El cómic en USA: De la EC a Watchmen" a cargo del coleccionista Jaume Vaquer ( 13.00 horas), proyección de "ComicAstur", varias piezas del canal de youtube dedicado al cómic asturiano ( 15.15 horas) : encuentro con Rayco Pulido ( 17.00 horas), presentación del canal de Youtube ComicAstur con José Alfonso Cobo y David Santiso ( 17.00 horas), presentación de las nuevas entregas de "Juego de Cabezones" y "Los Cabezones de las Galaxias" con Enrique Vegas ( 17.30 horas), charla con Mike Carey ( 18.00 horas), clausura y entrega de premios ( 19.15 horas) y sesión de firmas ( 20.00 horas). Actividades gratuitas.

Música. El programa "El Veranín de Art Street" que se celebra a las 20.00 horas de hoy en la calle Palacio Valdés cuenta con la presencia del músico y compositor Fran Juesas, que interpreta versiones en diferentes géneros, desde el pop-rock de los 80 y 90 a rumba y temas más actuales, pasando por cantautores clásicos como Pablo Milanés o Carlos Cano.

Taller de zouk. Vanesa y Sergio imparten esta tarde-noche un taller de zouk en el pub Discovery (calle La Estación). Contará con dos niveles: inicial (a las 20.30 horas y 15 euros de cuota) y medio (a las 21.45 horas y 15 euros de cuota). Las bebidas y un pinchoteo están incluidos. A partir de las 23.00 horas se celebrará un baile social.

Exposición de Sorolla. La cúpula del Centro Niemeyer acoge tres exposiciones en homenaje a Joaquín Sorolla. Se pueden visitar de lunes a domingo en horario de mañana y tarde, de 10.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. La exposición está organizado por la fundación María Cristina Masaveu Peterson y el Centro Niemeyer. El precio de la entrada es de tres euros.

Gijón

0 2 Lucha romana. Hoy a las 12.30 horas tendrá lugar en el exterior de las Termas del Campo Valdés (Gijón) una exhibición gratuita de como eran los entrenamientos de los gladiadores romanos, organizada por la Asociación Cultural Kérberos y la Ruta Vía de la Plata.

Concierto. "Indomables" y "Ready Aim Fire" actúan a las 20.00 horas en la Sala Memphis. La entrada cuesta cinco euros.

Museos. El Museo Casa Natal de Jovellanos y el Museo del Ferrocarril de Asturias celebran la actividad "Vapores de arte e industria", un recorrido combinado para descubrir el desarrollo de la ciudad a partir de varias obras artísticas y piezas de ferrocarril. A las 17.00 horas.

Encuentro coral. En el salón de actos del Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur, III Encuentro coral "Villa de Jovellanos". Participan el Conjunto coral Lugh de Lugo, la Coral Polifónica de Ribadeo y la Coral "Villa de Jovellanos". A las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Maqueta modular. Exhibiciones de funcionamiento de la maqueta modular ferroviaria por el Grupo de Módulos H0 de Asturias. En el Museo del Ferrocarril de Asturias, Sala de Exposiciones Temporales 2, de 12.00 a 14.00 horas.

Taller de caligrafía romana. En el Museo de las Termas Romanas, de 17.00 a 19.00 horas, taller sobre la Caligrafía Epitome y Caligrafía Rústica. La actividad cuesta cinco euros.

Actuación de coros. En las XVIII Jornadas Corales San Nicolás de Bari hoy actúan, a las 19.30 horas, el Orfeón Jarrillero del Elai-Alai de Portugalete, el Coro Peña Roballera de Cudillero y la Coral Polifónica de Melide (Coruña). En la iglesia de San Nicolás de El Coto con entrada libre.

Inauguración. Los vecinos de Somió inauguran a las 14.00 horas su nuevo local social municipal, ubicado en el camino de los Claveles número 324. Se homenajeará a la alcaldesa, Carmen Moriyón, y a Elías García Rivero de forma póstuma.

Fiestas en Cimadevilla. A las 12.00 horas, primera edición de la "Escorribanda por L'Atalaya", seguida de sesión vermú. A las 19.30 horas triduo en la capilla de La Soledad, y a las 20.30 horas, conciertos. A las 23.30 horas actúa la orquesta Pasito Show.

Oriente

Encuentro de Pelayos y Covadongas en Covadonga. El Cabildo del Santuario, la asociación Amigos de Covadonga y la institución Guía de Asturias organizan el "Proyecto Arraigo" que busca reunir en la basílica de Covadonga (16.30 horas) a personas de todo llamadas Covadonga o Pelayo para resaltar la vinculación de estos nombres con el Santuario.

Recreación de la proclamación de Pelayo en Cangas de Onís. La plaza Camila Beceña y el parque Riera de Cangas de Onís acogen campamentos de recreación histórica durante todo el día. A las 18.30 horas hay un desfile de astures con salida del parque Riera hasta el Robledal de San Antoniu, donde a las 19.30 horas se simula un combate. A las 21.30 horas en el puente "romano" cangués tendrá lugar la recreación de la proclamación del rey Pelayo.

Fiesta de la Santina en los Lagos de Covadonga. Los buzos de la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias procederán a extraer la imagen de la Santina de las profundidades del Enol a las 10.30 horas y la misa en su honor se celebrará una hora más tarde junto al lago.

Fiesta del Cristo en Coya (Piloña). La localidad piloñesa de Coya celebra las fiestas del Cristo con un cross popular (10.30 horas), paellada (14.00 horas) y una verbena nocturna a cargo de "Galilea" y "Podium".

Nuestra Señora de Los Dolores en Pivierda (Colunga). La localidad colunguesa de Pivierda, junto con Arnín (Villaviciosa) celebra Nuestra Señora de los Dolores. A las 15.00 horas comienza el día con una paella popular tras la cual habrá un baile a cargo del DJ Iker. A las 21.00 horas, el VI Concurso de tortillas y a continuación, gran sardinada. Por la noche, verbena a cargo de la "Gran Orquesta Gallega".

Occidente

Romería de la Trashumancia en Somiedo. La montañera Rosa Fernánez pregonará el festejo a las 13.00 horas en el lago Cueva y se nombrará al pastor mayor y los zagales. Después, gran borregada para todos los asistentes y verbena con carpa .