El escultor Herminio, "creador de un universo mágico", luce sus desconocidos grabados

"Es una persona única en el terreno del arte, ha formado desde la nada un universo mágico, fantástico, ilusionante, que atrae a miles de personas y que tiene obra en todo el mundo". Son las palabras con las que el artista César Ripoll elogia al escultor franquino Herminio Álvarez, uno de los más destacados creadores del panorama regional y nacional. Para Ripoll, que está haciendo la primera tesis doctoral sobre el escultor de La Caridad, es necesario dar a conocer, además de sus esculturas en magnético equilibrio, su obra gráfica. Con esa intención se ha concebido el libro "Dialogando con Herminio", presentado ayer en La Caridad.

"Con esta obra tratamos de dar a conocer su faceta de grabador, que, quizás porque no se ha expuesto tanto, no se destaca", asegura Ripoll, que colabora con el también creador y editor Fermín Santos (Pata Negra) para sacar adelante este volumen, presentado en un acto en el complejo cultural As Quintas. Además de tres grabados originales, en esta obra impresa se incluyen cuatro textos de otros tantos autores de la zona, dos de ellos escritos en gallego-asturiano. Participan con sus letras Aurora Bermúdez, Alba González, Alejandro Fernández García y María José Fraga Suárez.

"Con todo ello conseguimos unificar a una persona y al personaje con gente de la zona, y que los vecinos se den cuenta de quién es y qué está haciendo Herminio", incide Ripoll, que se mostró encantado con la respuesta: "Ha tenido un recibimiento muy importante, pero no era de esperar menos por la importancia de su figura".

El editor del volumen, Fermín Santos, destaca sobre todo que este trabajo supone "un reconocimiento y un homenaje" para Herminio, cuya obra sale íntegramente de su taller de La Caridad. "Se ha construido con personas de su entorno más próximo, y escrito en la lengua de la zona. Hemos querido utilizarlo para potenciar la publicación y hacerla más propia de la comarca, algo casi etnográfico".

Las obras de Herminio recogidas en este volumen fueron creadas en pintura, y pasadas posteriormente a serigrafía. Por su parte, los cuatro poetas, seleccionados por el propio escultor, ofrecen en sus versos la visión y el concepto de lo que para ellos es este artista. El prólogo lo firma el propio César Ripoll.

"Dialogando con Herminio" es la decimonovena obra de esta línea que elabora "Pata Negra", especializada en el arte gráfico asturiano. "Es un autor muy conocido dentro del panorama artístico asturiano y nacional, y estamos encantados de haber trabajado con él", señala Santos. Herminio, por su parte, agradeció el interés y el trabajo de todos para sacar esta obra adelante.