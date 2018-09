Cupón de la ONCE, Tríplex y Súper Once del martes 18 de septiembre de 2018

Cupón de la ONCE, Tríplex y Súper Once del martes 18 de septiembre de 2018

El número premiado en el Tríplex de hoy es el siguiente: 423. El Súper Once, por su parte, ha recaído en la siguiente combinación: 32, 29, 37, 35, 39, 21, 79, 77, 57, 42, 5, 25, 43, 7, 52, 61, 68, 11, 23 y 16. En unos instantes saldrá el número del Cupón de la ONCE de hoy. La web de la ONCE (la Organización Nacional de Ciegos de España) echará en directo a eso de las nueve y media de esta noche el sorteo del Cupón de la ONCE. En esta misma información te relataremos el número premiado en el mismo momento en el que esté disponible, así que permanece atento, actualiza esta información -es muy recomendable hacerlo- para comprobar si tus números coinciden y eres uno de los afortunados. Además, ten en cuenta que este sorteo lo puedes encontrar en nuestra página de sorteos puedes consultar tanto la Once como el resto de las Loterías y Apuestas del Estado.

Ten en cuenta que el sorteo del cupón de la ONCE es diario y que si esta vez no has tenido fortuna y no has conseguido dar con la combinación ganadora puedes tener mañana una nueva oportunidad que, además, el viernes es más grande al sortearse el Cuponazo. Los cupones de la ONCE los puedes comprar a tu vendedor habitual o en puntos autorizados como estancos o gasolineras.

Una vez conocida la combinación ganadora también podrás saber si, al menos, tu última cifra coincide con la premiada y puedes volver a apostar.

Si no has tenido suerte en este sorteo recuerda que en nuestra página de sorteos puedes consultar tanto la Once como el resto de las Loterías y Apuestas del Estado.





El juego



"Porque tú, a diario, eres extraordinario", ese es el eslogan con el que se anuncia cada día este sorteo de la Organización Nacional de Ciegos de España. Desde su web informan que cada día la ONCE reparte ilusiones y "miles de ellas tienen premio". De lunes a jueves, 55 premios de 35.000 €.

Los sorteos de este ya tradicional cupón de la ONCE se celebran de lunes a jueves. En ellos se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 correspondientes a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que conforman el número premiado.





La Paga



Pero aún hay más. Hace meses la ONCE amplió su sorteo. "Ahora, al jugar a tu Cupón Diario de siempre (con el mismo precio de 1,50 € y premio a las 5 cifras), podrás jugar a La Paga por solo 0,50 € más por cupón. Con La Paga, además de los cinco números del cupón, jugarás también la serie". Con La Paga podrás ganar hasta 3.000 € al mes durante 25 años, aseguran.

La emisión del producto estará formada por números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 55





Premios al cupón





55 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

55 premios de 35.000 € a las cinco cifras.



55 premios de 500 € al número completo, anterior al número premiado.

55 premios de 500 € al número completo, anterior al número premiado.



55 premios de 500 € al número completo, posterior al número premiado.

55 premios de 500 € al número completo, posterior al número premiado.



495 premios de 200 € a las cuatro últimas cifras.

495 premios de 200 € a las cuatro últimas cifras.



4.950 premios de 20 € a las tres últimas cifras.

4.950 premios de 20 € a las tres últimas cifras.



49.500 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

49.500 premios de 6 € a las dos últimas cifras.



495.000 premios de 1,50 € a la última cifra.

495.000 premios de 1,50 € a la última cifra.



494.890 premios de 1,50 € a la primera cifra.

494.890 premios de 1,50 € a la primera cifra.



En un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.





Premios a La Paga