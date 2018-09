¿Qué hacer hoy en Asturias?

Oviedo

01 San Mateo. Hoy, en la programación festiva de San Mateo, a las 12.30 horas pasacalles de "Kinkolk Brass Band" de Nueva Orleans en Gascona, la calle del Águila y la plaza de la Catedral; en el Campo San Francisco a las 17.00 en el paseo del Angelín "Cirkomotik", a las 17.30 y 19.00 en el paseo del Bombé "Mannenken's Piss", a las 18.00 y las 19.30 en el paseo de la Herradura "The Trap" y a las 19.30 en el paseo de la Rosaleda concierto "Carabín Carabán"; en el Filarmónica (calle de Mendizábal) a las 20.00 teatro con "Dos más Dos"; en el Auditorio (plaza de Fresno) concierto de Paquito d' Rivera, el Trío de Pepe Rivero y Oviedo Filarmonía; en la plaza de la Catedral a las 21.00 concierto de María Valle Rosso, a las 23.00 de Ana Moura y a la 1.00 Café Quijano; en la plaza de Feijoo, Concurso de Rock Ciudad de Oviedo con "Aurora&The Betrayers"; en la plaza del Paraguas, a las 23.00, "Ammar 808 The Maghreb United"; a las 23.00 en las verbenas del Bombé, actuará la orquesta "Tekila", y en el parque de Invierno, a las 24.00, comenzarán los fuegos artificiales.

Semana de la Movilidad. Hoy, a las 19.00 horas, dentro de los actos de la Semana Europea de la Movilidad, la ciclista y viajera Iria Prendes, ofrecerá la charla "Una vida nómada", a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública Pérez de Ayala (plaza de Daoíz y Velarde). Entrada libre.

Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. Hoy, a las 20.00 horas, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (calle de Federico García Lorca), conferencia "La España por venir", a cargo de Santiago Abascal, presidente de Vox. Entrada libre.

Casino de Trubia. Apertura de la exposición con los relatos presentados en el I Concurso de Relatos Infantiles "T+T Teatro Trubia", hoy, a las 18.00 horas en el teatro casino de Trubia. Abierta hasta el 30 de septiembre. Entrada libre.

Espicha y música. Hoy a partir de las 21.30 horas, en la sidrería Tierra Astur Águila (Colloto), el trío acústico "M&M Asociados" actuará en la espicha semanal. El establecimiento ofrece un descuento por realizar la reserva a través de www.tierra-astur.com y transporte gratuito entre Oviedo y Colloto, con un único trayecto de ida y otro de vuelta.

Excursión. La Asociación "Las Torres de Pando" ha organizado una excursión el domingo día 30 de septiembre a Fresno de la Vega, con motivo de la feria de los pimientos. Saldrá a las 8.00 horas de la parada de autobús de la calle Independencia. El precio del viaje para los socios es de 15 euros. Habrá una parada en León, con tiempo libre para visitar la ciudad y comer. Información e inscripciones en los teléfonos 647 511 296 y 665 518 244.

Gascona. La compañía "Tragaluz" impartirá un taller de títeres para los niños a partir de las 18.00 horas, hoy, en la calle Gascona y con motivo de las fiestas de San Mateo. A las 21.00 actuarán en el escenario el grupo musical y humorístico "Cum Laude".

Fotografía. Exposición de la colección de fotografías "Miradas" de Inmaculada González-Carbajal, en la sala aLfaRa (calle de Aurora Albornoz). Hoy se inaugura a las 20.00 horas y permanecerá en la galería hasta el 30 de octubre, donde podrá visitarse de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas de lunes a viernes y de 10.30 a 13.30 los sábados. Entrada libre.

Avilés y comarca

Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. Julia Navas Moreno presenta a las 19.30 horas, en el Palacio de Valdecarzana (calle El Sol), la novela "¿Qué hay en una habitación vacía?". La presentación del acto organizado por el Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés corre a cargo de Natalia Menéndez. Entrada libre.

Literatura, en Llaranes. El centro sociocultural de Llaranes acoge hoy a las 19.00 horas la presentación del último libro de Enrique Antuña Gancedo, historiador y documentalista del Club Popular de Cultura Llaranes. Lleva por título "Compromiso inquebrantable. Carmen Garrido González: una vida de lucha". En el acto interviene el autor y la protagonista de la obra, además del director de Fundación Juan Muñiz Zapico, Benjamín Gutiérrez, y del presidente del Club, Rubén Domínguez. Entrada libre.

Divulgación científica. La Torre del Centro Niemeyer acoge a las 18.30 horas la jornada "La ciencia que nos cuida", un encuentro de divulgación científica en el que participan Amador Menéndez, investigador del ITMA (Instituto de los Materiales de Asturias); Manuel Vilches, divulgador del IMOMA (Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias), y Gabriel Álvarez y Catuxa Prado, personal científico de la compañía Healthsen.

Concurso de microrrelatos. La Asociación de Vecinos La Luz, y a través de su Club de Lectura, organiza el primer Concurso de Microrrelatos "Badenes Literarios" dirigido a jóvenes de entre 13 y 18 años. Para participar se demanda un texto de no más de 350 palabras y en el que la historia tiene que desarrollarse en el barrio de La Luz. Los trabajos pueden presentarse desde el día 1 de octubre hasta el 6 de noviembre. Información en avvlaluz.blogspot.com.es.

Zumba. El pub Discovery (calle de la Estación) dedica la tarde de hoy a la zumba, con una sesión que dará comienzo a las 19.00 horas.

Conversación en inglés. El café "Lord Byron" (calle de Palacio Valdés) es sede de un grupo que se reúne todos los lunes y jueves (20.30 horas) para hablar en inglés. Pueden acudir a este encuentro informal que lleva por título "Have a drink and talk with friends" cuantas personas lo deseen.

Talleres, en Llaranes. El centro social de Llaranes programa para este curso talleres dirigidos a diferentes sectores de población: baile activo, de memoria y entrenamiento cognitivo, literatura, creación artística, teatro..... Todos son gratuitos, darán comienzo en octubre y se celebran en las instalaciones municipales ubicadas en el nº 7 de la calle de Río Eo. Las personas interesadas pueden inscribirse en el propio centro o llamando al teléfono 985 51 57 60. El horario de apertura del centro son de lunes a sábado de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Dependencia. La Factoría Cultural presenta hoy la exposición fotográfica "La dependencia: una realidad, mil historias", con fotografías en las que aparecen los usuarios de los centros de día de Avilés. Se puede visitar hasta el 5 de octubre, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

Talleres infantiles, en Piedras Blancas. El programa "Actívate Tiempo Libre" ha programado para hoy talleres de manualidades infantiles en horario de 17.00 a 19.00 horas, en la Plaza Europa de Piedras Blancas, Castrillón. Actividad gratuita.

Cine, en Piedras Blancas. El centro cultural Valey de Piedras Blancas estrena a las 20.00 horas "Camping Movie: el tesoro del pirata Cambaral", película con guión y dirección de J.K. Álvarez. En el reparto figuran Iván Calderón, Pere Molina, Arianna Fortes, Ángel Héctor Sánchez, Javi Sainz, Mario Alberto Álvarez y Jairo Maza, entre otros actores. Acceso gratuito, previa retirada de invitaciones en la taquilla.

Entradas para "Superpin". Hoy salen a la venta las entradas para la obra "Superpin", de José Ramón Oliva, que representa el grupo de teatro El Hórreo de Barcia (Valdés) el 28 de septiembre en el Centro Cultural Valey de Piedras Blancas. Las entradas a un precio de 4 euros están disponibles en www.valeycentrocultural.org y en información de Valey Centro Cultural de 12.30 a 14.30 y de 18.00 a 20.00 horas. El mismo día de la función estarán disponibles en taquilla desde las 17.00 hasta el comienzo de la función, a las 20.00 horas.

Gijón

0 2 Cine. Laboral Cinemateca a las 20.00 horas, inauguración del certamen de cine de Incuna. Proyección de "Ciudades a Contraluz".

Laboral. En el centro de Arte, presentación de la instalación "ArchaeaBot", a las 19.30 horas. A las 17.30 horas habrá una mesa redonda sobre "Conexiones: aproximaciones a los retos medioambientales desde el arte y la ciencia", y a las 18.30 horas, sobre "Vida futura".

Charla. A las 19.00 horas, en el local social del Ateneo Obrero de Gijón (Calle Covadonga, 7), tendrá lugar una charla-coloquio bajo el título "Sembremos memoria", a cargo de Naya Parra y Zenaida Rubio. El acto está organizado por Soldepaz Pachakuti.

Jornadas filatélicas. Presentación de la Revista "El Norte". Correrá a cargo de José A. Pérez Lastra y de su director, Orlando Moratinos Otero, en la sala número 1 del Antiguo Instituto. Al finalizar la presentación se entregará gratuitamente a todos los socios asistentes. A las 19.30 horas, visita guiada a varias colecciones de la exposición.

Club LA NUEVA ESPAÑA. Concierto de la Agrupación Coral Urogallo como recuerdo a Sergio Domingo, a las 20.00 horas en el salón de actos de la Plaza del Monte de Piedad. El músico Sergio Domingo nació en Gijón en el año 1901 y murió en 1977. Durante muchos años estuvo presente en la primera línea coral componiendo, fundando y dirigiendo coros, y siendo autor de temas clásicos en el repertorio de numerosos colectivos corales. La Agrupación Coral Urogallo está dirigida por Conchita García y compuesta por 16 voces graves. Recuerdan a Sergio Domingo con temas como "Axuntábense", "Ecos de la quintana", "Atardecer", "Jirones del alma", "En Granda", "En Cenero" o "Son del llugar".

Charla. En el Centro Municipal Integrado de Pumarín, charla sobre "Sesión refuerzo de compostaje doméstico". A las 18.00 horas, con inscripción previa.

Arte. En la sala de exposiciones y la calle peatonal ante el Ateneo de La Calzada, sesión de música y arte en el barrio a cargo de "Storytellers". A las 20.00 horas.

Teatro. En la entrada del Centro Municipal de El Llano, representación de "El gran Braulio", a las 18.00 horas.

Charla. En el Centro Municipal de El Llano, charla sobre "La violencia sexual, otra forma de violencia de género". A las 19.30 horas en el Aula 3.

Extracción de sangre. En La Calzada, en la calle Oriental de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00. En la Politécnica, en el Aulario Sur de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas.

Coros. Las XVIII Jornadas Corales San Nicolás de Bari cuentan hoy con la actuación del Coro Mixto Reconquista de Oviedo y el Coro Minero de Turón. A las 19.30 horas en la iglesia de San Nicolás.

Cine científico. En el Antiguo instituto, proyección de "La vida de Galileo", a las 19.00 horas en el salón de actos.

Conferencia. En la sala de actividades del Museo del Ferrocarril, charla sobre "100 años de la Alemana. Las locomotoras Henschel en España". A las 19.00 horas.

Cine. En el Centro de Interpretación del Cine de Asturias, proyección de "Negocios ocultos" a las 17.30 y las 20.00 horas.

Concierto. En la Sala Memphis, actuación de Jared James Nichols a las 21.00 horas.

Las Cuencas

Cine. Hoy, a las 20.00 horas en el Nuevo Teatro de La Felguera, en el ciclo "El Cine de los Jueves", se proyectará la película "Caras y Lugares". Entrada libre.

Arte. La exposición "Libertades Restringidas" de Andrea Valle, accésit de Art Nalón 2017, continúa en la Pinacoteca Municipal "Eduardo Úrculo" de Langreo, abierta de 10.30 a13.30 y de 17.00 a 20.00 horas y de 11.30 a 14.30 domingos y festivos.

Patrimonio. Hoy, en las X Jornadas de Patrimonio, conferencia "Dos siglos de minería y metalurgia en el Archivo Histórico de Asturiana de Zinc (1833-2000). La importancia de los archivos de Empresa", a cargo del responsable del archivo de la empresa, Alfonso García, a las 19.00 horas en la Casa Cultura Teodoro Cuesta de Mieres, en la calle de Manuel Llaneza.

Occidente

Teatro, en La Caridad. Dentro de la programación cultural de San Miguel hoy habrá función teatral en La Caridad. Correrá a cargo del grupo "Casadoiro" de Anleo (Navia) que representará la obra "Esto no es lo que parece". Comenzará a las 21.30 horas en el auditorio de As Quintas. La entrada cuesta 2 euros.

Baños, en Tapia . Tapia estrena hoy el programa "Os baños del norte" que invita a realizar nueve baños consecutivos en el Cantábrico. El horario del chiringuito y puesto de información sobre salud será de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00 horas. Los baños serán en la playa de A Ribeiría.

Exposición sobre el Camino de Santiago, en Soto de Luiña. La muestra fotográfica organizada por Correos y la Asociación de Vecinos de Soto de Luiña relaciona Camino de Santiago y valores. La entrada es libre y el horario de visita es de 17.30 a 19.30 horas.

Salud, en Boal. La Casa de Cultura de Boal acoge en la tarde de hoy una sesión informativa sobre las enfermedades del corazón. La ponencia lleva por título "Cómo abordar una enfermedad del corazón". Comenzará a las 17.00 horas, y la entrada es libre y gratuita.

Oriente

Fotografía, en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge una exposición fotográfica sobre cómo era la vida cotidiana del concejo hace un siglo. El horario de visita es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Grabados, en Llanes. En la planta baja de la Casa de la Cultura de Llanes se inauguró en la tarde de ayer la muestra de grabados del artista francés Bernard Bougenaux bajo el título "Sueños y palabras". Se podrá visitar hasta el próximo 23 de septiembre de lunes a viernes de 17.30 a 21.00 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Fotografía, en Nueva de Llanes. Hasta el 30 de septiembre se puede visitar en la Casa Cultura del Valle de San Jorge de Nueva la muestra de fotografía "Aves del Valle de San Jorge y otros lugares" del fotógrafo y experto en aves local, Nel Pumares.

Concurso "Josefina Pis", en Colunga. El plazo para presentar obras al XXI Concurso de Fotografía Sierra del Sueve "Josefina Pis" finaliza hoy. Las obras pueden enviarse por correo o entregarse en mano en la Casa de Cultura de Colunga o en el Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve.