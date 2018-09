Predicción horóscopo de hoy 20 de septiembre de 2018

Te contamos todas las predicciones del horóscopo de hoy jueves 20 de septiembre de 2018 para que empieces el día con energía y sepas lo que te deparan las próximas horas. Los astros y sus predicciones pueden ayudarte a tomar decisiones importantes. ¿Quieres saber qué va a pasar en tu relación sentimental?, ¿tienes dudas acerca de cómo te va a ir en el trabajo? Pues busca consejo con los astros y las predicciones que te ofrecen para las próximas horas.

Sagitario

Durante los próximos días sufrirá un varapalo emocional, manténgase fuerte. Para Sagitario, hoy en el trabajo, ahora tiene la oportunidad de demostrar su valía, ello le conducirá a un posible ascenso.

Piscis

Su salud económica se verá afectada por un pago no esperado. Para Piscis, hoy tendrá que trabajar más si quiere llevar a cabo todos los planes de ocio que tenía pensado.

Escorpio

Los progresos en su vida laboral le traerán la felicidad plena de una vez por todas. Para Escorpio, hoy no obstante, no descuide su gestión económica. Es el momento de abrirse al amor, no sea tímido.

Tauro

Su falta de atención puede ser nota dominante en el desempeño de su trabajo. Para Tauro, hoy no permita que unas pequeñas diferencias por cuestiones de dinero lleguen a convertirse en un gran problema familiar. Por la noche le conviene salir a divertirse.

Acuario

La luna creciente hará que su humor sea cambiante los próximos días. Para Acuario, hoy intente no pagarlo con sus seres queridos. Administre bien su dinero o no llegará a final de mes.

Virgo

No le exija tanto a los demás, que sus amigos o familiares no respondan a sus necesidades como usted quiere no significa que no estén ahí para usted, trate de valorar lo que hacen.

Géminis

Su vida se verá afectada hoy por una persona ajena a su círculo. Para Géminis, hoy en lo económico, intente administrar mejor sus ingresos o tendrá que recurrir a otras personas para su sustento.

Capricornio

Lleva una mala racha económica, pero se restaurará su poder adquisitivo en breve. Para Capricornio, hoy en el amor, es el momento de plantearse si de verdad está con la persona adecuada.

Cáncer

Salvo por la necesidad de vigilar lo que gasta y controlar el empleo de su crédito la ocasión es excelente para ir en busca de lo que desea, tanto personal como profesionalmente. Para Cáncer, hoy acentúe su vida social, pero sin desatender por ello sus obligaciones familiares.

Leo

Ojo con quienes tiene más cerca. Para Leo, hoy alguno de ellos podría llevarle a tomar alguna mala decisión. Revise sus amistades y únicamente trate de no confiar en exceso en ciertas personas.

Aries

La energía astral le proporcionará fuerza suficiente para sobrellevar los próximos días. Para Aries, hoy sea paciente y no haga cosas de las que se pueda arrepentir en el futuro.

Libra

Aproveche el protagonismo del que gozará hoy para conseguir todo aquello que no se había atrevido a hacer antes. Para Libra, hoy en lo económico, tendrá una nueva fuente de ingresos que le permitirá comprar algún que otro capricho.

