El nuevo vídeo de Víctor Manuel sobre Asturias

Víctor Manuel vuelve a cantar a Asturias en el vídeo que acaba de estrenarse hoy viernes, el primero de su nuevo disco, que lleva por título "Casi nada está en su sitio".

Este tema, "Allá arriba al Norte", cuenta con un vídeoclip grabado íntegramente en Asturias, con imágenes del cantautor mierense en distintos puntos de la región como: Gijón, Oviedo, Avilés, Luanco, Cudillero, Luarca, Oviñana, y paisajes de Somiedo, Llanes, Cangas de Narcea y Covadonga, entre otros lugares.

Víctor Manuel iniciará el próximo 26 de octubre, en el teatro Palacio Valdés de Avilés, su nueva gira. Además, ofrecerá un concierto en Gijón el próximo 16 de febrero y ya lleva vendido más de la mitad del aforo en tan solo una semana a 5 meses de su celebración. Los puntos de venta son www.victormanuel.es, Laboral Ciudad de la Cultura, Centro Niemeyer y en el Centro de Información Turística del Principado de Asturias, en Oviedo. Además, se pueden adquirir en la web entradas.liberbank.es. Al teléfono de Liberbank 902 106 601 y también en la red de cajeros de esta entidad bancaria.

"Allá arriba al Norte", el primer sencillo del nuevo disco, lleva disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado viernes, 7 de septiembre, un día antes de la celebración del Día de Asturias. El nuevo disco de Víctor Manuel lleva por título "Casi nada está en su sitio" -incluye también una canción dedicada a España. Hace diez años, desde "No hay nada mejor que escribir una canción" (2008), Víctor Manuel no publicaba un trabajo con canciones originales. Entre ese disco y el nuevo que ahora saca al mercado, el cantautor mierense participó en la exitosa gira "El gusto es nuestro, 20 años", con Ana Belén, Serrat y Miguel Ríos, publicó "Canciones regaladas", un disco de versiones junto a Ana Belén, un libro de memorias y el directo "50 años no es nada".

El cantante y compositor mierense revelaba el pasado abril en Avilés, en una entrevista ante el público del Palacio Valdés, dentro de la semana cultural del conservatorio avilesino, que se encuentra en plena fiebre creadora. De cara al lanzamiento de este nuevo disco, lo reafirma: "Nunca había escrito tantas canciones seguidas. No sé qué aire me dio, pero ahora y siempre, lo que más feliz me hace es escribir canciones. Comencé pasadas las Navidades y fueron saliendo como cerezas enganchadas de un cesto. Cada canción nueva le llegaba inmediatamente a David San José (su hijo, productor, arreglista) para que preparase una maqueta. Cuando iba por la dieciocho me preguntó si pensaba hacer un doble, le dije que no y seguí componiendo unas cuantas más hasta que decidí parar. Y me costó trabajo, durante días anduve sin saber qué hacer con mi vida". Ese furor creativo se produjo entre el 10 de enero y el 23 de marzo de este año. Víctor Manuel asegura que con este disco tiene una "ilusión parecida" a cuando vio a sus hijos "dar los primeros pasos y se me iban los brazos hacia ellos para evitar que se cayesen. Así me siento hoy".

Allá arriba al Norte

Me cuenta el río

que fue manantial:

dónde crees que voy a ir a parar.

El bosque le habla

a quien quiere entrar,

y en la niebla pareces flotar,

pregunta al ciervo que sale a pastar

y no sabe por dónde empezar.

Ayer el oso se encontró un panal,

con sus crías lo festejará.

Allá arriba al Norte,

entre el monte y el mar,

encontré un paraíso natural.

Allá arriba al Norte,

qué te puedo contar,

no te pierdas la felicidad.

Me cuenta el tejo

que ha visto pasar

ocho siglos en este lugar,

la vaca pinta

y su curiosidad

y esa cara que es pura bondad, y el pescador

que se fue a enamorar

de la bella sirena en el mar. Mira esa plaza

que suele mirar

La Regenta frente a su catedral.

Allá arriba al Norte,

entre el monte y el mar, encontré un paraíso natural.

Allá arriba al Norte,

qué te puedo contar, no te pierdas la felicidad.

Comen y cantan

los de este lugar

como si el mundo se fuera a acabar.

No cuentes nada

de lo que verás

por si acaso se fuera a llenar.

Allá arriba al Norte,

entre el monte y el mar,

encontré un paraíso natural.

Allá arriba al Norte,

qué te puedo contar,

no te pierdas la felicidad.