Horóscopo del día 21 de septiembre de 2018

Te contamos todas las predicciones del horóscopo de hoy viernes 21 de septiembre de 2018 para que empieces el día con energía y sepas lo que te deparan las próximas horas. Los astros y sus predicciones pueden ayudarte a tomar decisiones importantes. ¿Quieres saber qué va a pasar en tu relación sentimental?, ¿tienes dudas acerca de cómo te va a ir en el trabajo? Pues busca consejo con los astros y las predicciones que te ofrecen para las próximas horas.

Leo

Uno de tus amigos puede ser la llave para acceder a un mejor puesto profesional. Para Leo, hoy aunque acabe salir de una relación, no se hunda, un nuevo amor llegará.

Cáncer

Los astros indican que hoy tendrá un día complicado. Para Cáncer, hoy si puede, quédese en casa, ya que el día no acompaña. En lo económico, no malgaste el dinero en cosas banales, tenga un poco de perspectiva de futuro.

Géminis

Hoy tendrá algún que otro encontronazo con algún vecino. Para Géminis, hoy no deje que ello le estropee su buen estado de ánimo y continúe siendo tan jovial como siempre.

Acuario

En los últimos meses su vida ha sido muy rutinaria. Para Acuario, hoy en el trabajo o los estudios debería esforzarse un poco más para alcanzar sus metas. En el amor, no se cierre por haber tenido una mala experiencia.

Piscis

Debe ser fuerte en el terreno profesional, alguien intenta comerle el terreno y no puede permitirlo. Para Piscis, hoy en el amor, mantenga la política que ha estado utilizando con su pareja.

Sagitario

La comunicación es vital: si no quiere enfriar sus relaciones en pareja o con los amigos intente mantener una comunicación fluida con ellos. Para Sagitario, hoy de ello depende el entendimiento mutuo.

Libra

Los progresos en su vida laboral le traerán la felicidad plena de una vez por todas. Para Libra, hoy no obstante, no descuide su gestión económica. Es el momento de abrirse al amor, no sea tímido.

Virgo

Intente hacer un acto de fe: no sea tan incrédulo. Para Virgo, hoy la felicidad no siempre radica en uno mismo, es bueno confiar en los demás hasta cierto punto.

Tauro

Un error del pasado le pasará factura hoy. Para Tauro, hoy a pesar de ello, no se vea afectado por su repercusión y mire hacia adelante para evitar que eso vuelva a ocurrir.

Escorpio

Vigile su entorno. Para Escorpio, hoy no se olvide de que uno vale por lo que él mismo es, pero también es sano saber rodearse de las personas adecuadas.

Capricornio

Gozará de un día de extraordinaria positividad. Para Capricornio, hoy aproveche para reafirmar la relación con su círculo de amigos. ¡Tómese un descanso y vaya a tomar una cerveza!

Aries

Es momento de hacer un viaje. Para Aries, hoy lleva tiempo pensando en ello y nunca se acaba de decidir. De un paso adelante.

