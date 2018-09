Agenda cultural de Asturias

Oviedo

01 San Mateo. Hoy, en las fiestas de San Mateo, entre las 10.00 y las 14.30 horas se repartirán los bollos y el vino en la plaza de España; en la Catedral, a las 12.00, tendrá lugar la misa mayor de San Mateo; a las 12.30 saldrá en pasacalles por Gascona, la avenida de García Conde, la plaza de la Escandalera y el Campo San Francisco la "Kinfolk Brass Band" de New Orleans; en el Campo San Francisco a las 13.00 horas la Banda de Música "Ciudad de Oviedo" dará un concierto y dentro de la programación infantil habrá pases del espectáculo "Cirkomotik" a las 12.00 y a las 17.00 horas en el paseo del Angelín, de "Mannenken's Piss" a las 17.30 y las 19.00 en el paseo del Bombé, "Rodolfo&Rita" actuarán en el paseo de la Herradura a las 18.00 y a las 19.30 en el paseo de la Rosaleda tocará "Petit Pop"; a las 20.00 en el Filarmónica (calle de Mendizábal) habrá teatro, con la obra "Dos mas Dos"; en la plaza de la Catedral, a partir de las 21.00 horas, actuarán Tomasito, Soleá Morente y "Camela"; en la plaza de Feijoo, el Concurso de Rock "Ciudad de Oviedo" comenzará a las 22.30 y "Staytons" será el artista invitado de la noche; en la plaza del Paraguas, a las 23.00, tocarán "Esteban y Manuel" y a la misma hora en el Campo San Francisco empezará la verbena, con la orquesta "Dominó".

Semana de la Movilidad. Hoy, dentro de la programación de la Semana Europea de la Movilidad, a las 11.00 en la Losa se concentrarán los ciclistas que participen en el "bicibollo", para salir desde allí hacia el Parque de Invierno; está organizado por Asturiesconbici.

Centro

Ciclo de teatro costumbrista, en Carbayín (Siero). La Farola de Xixón inaugura la XVII "Selmana de Teatru n'asturianu" de Carbayín. Hoy se representará la obra "Hércules y Agatha", en el centro polivalente, a las 20.00 horas. La entrada es gratuita.

Teatro, en Siero. La Capacha Teatro representará hoy la comedia de humor negro "Mitad y mitad". La función es a las 20.00 horas, en el Teatro Auditorio, en la Pola. Entrada libre.

Las Cuencas

Día sin coche, en Mieres. La villa de Mieres celebra hoy el día sin coche con un buen número de actividades, tanto en horario de mañana como de tarde. La mayoría de ellas tendrá lugar en el tramo de la calle de Manuel Llaneza que va entre Numa Gilhou y Ramón y Cajal. El tráfico estará cortado desde las 7.30 horas.

Exposición avícola del Caudal. El recinto ferial de Mieres acoge desde hoy la segunda exposición avícola del Caudal y el segundo campeonato de pita pinta. La cita se alargará durante la jornada de mañana y el domingo.

Charla sobre historia, en Mieres. La Casa de Cultura de Mieres acoge hoy a las 19.00 horas la conferencia "Memoria y fotografía: fototeca del Meséu del Pueblu d'Asturies", a cargo de Carlos González Espina, director de Programas de la Fototeca del Muséu del Pueblu d'Asturies. La conferencia se enmarca en las X Jornadas de Historia y Patrimonio que organiza la asociación "Santa Bárbara".

Concierto de "Fontoria Folk". El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres (calle de Manuel Llaneza) contará hoy con el concierto del grupo "Fontoria Folk", que se subirá al escenario a partir de las 20.00 horas. La actuación se enmarca en el ciclo XXX Seronda de Conciertos.

Proyecto solidario, en Langreo. El centro de creación escénica "Carlos Álvarez-Nóvoa" de La Felguera acogerá hoy a partir de las 20.00 horas, la presentación del proyecto solidario "El reino de los niños", que las asociaciones "Niños de lata" y "Teranga Extremadura" están llevando a cabo en los últimos años en la población de Rufisque, en Senegal.

Orquesta Langreana de Plectro. El teatro de La Felguera acogerá, hoy, a las 19.30 horas, la presentación del programa que la Orquesta Langreana de Plectro se llevará al otro lado del Atlántico. El concierto, bajo el epígrafe "Laúdes españoles en Estados Unidos", servirá para rendir homenaje a Flores Chaviano.

La Lagunina, en El Entrego. La localidad acogerá hoy la primera jornada de estas fiestas que arrancarán a las 18.00 horas con un pasacalles de gaita y tambor. A las 22.30 horas será la primera gran verbena, primero con disco móvil "Chapó" y después con la orquesta "Vivians".

Incuna Int Film Fest, en Langreo. El cine Felgueroso de Langreo será una de las sedes del Incuna Int Film Fest. La actividad comenzará hoy al mediodía con el taller "Berlín Oriental en la pantalla, construcción, reconstrucción, representación". Por la tarde, a 18.30 horas, se harán las proyecciones de la sección oficial.

Avilés y comarca

Estreno de "El crucigrama de Jacob". Los cines Odeón de Parque Asturias acogen hoy a las 20.00 horas el estreno nacional de la película documental "El crucigrama de Jacob", de la directora Ana López Martín.

Desayuno en inglés. Toby Govan dirige el proyecto "Have a coffee with us", todos los viernes, de 9.15 a 10.15 horas, en el hotel Parque de Ferrera. Consiste en practicar el idioma inglés durante el desayuno. Precio: 6 euros (incluye café, zumo y bollería, profesor de apoyo y parking).

Animación infantil. El colegio público Enrique Alonso de Avilés abre hoy sus puertas al público infantil y juvenil y lo invita a participar en las actividades de entretenimiento y diversión que se desarrollarán a partir de las 18.00 horas.

Música. El grupo "Los Caraduras", integrado por los músicos asturianos Javier Méndez, Álvaro Bárcena y Wilón DeCalle actúa hoy a las 23.30 horas en el bar "Le Garage" (plaza del Carbayedo) e interpretará temas de rock, punk, power-pop, incluso country o rock and roll. Entrada libre.

Pop, rock y rancheras. "CosaNostra", dúo formado por Luis Feliciate (voz y guitarra) y Pepe Williams (percusión), ofrece a las 23.45 horas, en el bar "Le Mystic" (plaza del Carbayedo) un amplio repertorio de temas del pop español, rock y también rancheras. Entrada libre

Fotografía. La Asociación de Mujeres Dulce Chacón convoca una nueva edición del curso "Mujeres que miran", dedicado a la fotografía digital, que se celebrará en la Casa de Encuentro de Piedras Bancas. Se establecerán grupos de mañana y tarde y las clases comenzaran los días 2 y 3 de octubre y se prolongarán hasta mayo. Correrán a cargo de la fotógrafa Gema Sánchez. Precio del curso: 15 euros al mes.

Entradas para "La vida es puro teatro". Ya están a la venta las entradas para el espectáculo "La vida es puro teatro" de Comediantes de Comedia, la asociación de mujeres dirigida por Olga Cuervo, que se representará el día 29 del presente mes ( 20.00 horas) en el centro cultural Valey de Piedras Blancas. El precio es de 3 euros y se pueden adquirir en www.valeycentrocultural.org y en información de Valey Centro Cultural de 12.30 a 14.30 y de 18.00 a 20.00 horas, y en taquilla el mismo día de la función a partir de las 17.00.

Juegos de mesa, en Castrillón. Dirigido a jóvenes de entre 8 y 18 años, la plaza Europa de Piedras Blancas acoge esta tarde, de 17.00 a 19.00 horas, un maratón de juegos de mesa. Actividad gratuita.

Teatro, en Piedras Blancas. El grupo "La Cruz de Ceares" representara hoy a las 20.00 horas, en el centro cultural Valey de Piedras Blancas, la obra "El Zapateru", comedia de Eladio Verde, dirigida por José Fuertes, e interpretada por Pilar Piñera, José Fuertes, María Valerio, Ana I. Díaz, Alba García, Francisco Guerra, Ana R. Ordiz. Entradas a 4 euros.

Cine al aire libre, en Pillarno. La programación cinematográfica al aire libre en el concejo de Castrillón llega a su fin con la proyección hoy de la película "Gru" , a las 21.30 horas, en la localidad de El Cuadro, en Pillarno. Actividad gratuita.

Marionetas. El programa La Reciella de la Factoría que organiza la Estaya de la Llingua ofrece a las 19.00 horas de hoy, en la Factoría Cultural (avenida de Portugal), el espectáculo "Cuentos, conseyes y marionetes" de Elisabet Martín Teatro, compuesto por historias con música. Entrada gratuita.

Gijón

Cine. La cinta española "Sin rodeos" se proyecta hoy en el Centro de Interpretación del Cine de Asturias (CICA) en sesiones de 17.30 y 20.00 horas. Por otro lado, a las 19.30 horas en el centro municipal integrado de El Llano, se proyectará "El destino de Nunik", en un acto organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa.

Jornada sobre el Alzheimer. La Asociación Democrática Asturiana de Familias con Alzheimer del Principado de Asturias organiza una jornada de trabajo en el centro de cultura Antiguo Instituto a partir de las 18.00 horas. El encuentro contará con la participación, entre otros, de la neuróloga Carmen Martínez y la psiquiatra Victoria García.

Coros en San Nicolás. Hoy, a las 19.30 horas comienza el concierto del Coro Asturiano de La Calzada y el Orfeón de Mieres en la iglesia de San Nicolás de Bari, en El Coto. La penúltima cita de las jornadas corales que organiza la Coral Amanecer.

Rincones y recovecos. De 17.00 a 21.00 horas, hoy, la Laboral acogerá diferentes propuestas en sus espacios dentro del festival de artes escénicas "Rincones y recovecos".

Mariscada en la plaza de toros. A la plaza del toros de El Bibio vuelve la "gran mariscada" con horario de 13.00 a 16.30 y de 19.00 a 00.00 horas.

0 2 Festival Marítimo. El puerto de El Musel mantiene hasta el día 23 la actividad del Festival Marítimo con la presencia de las replicas de la nao Victoria, el galeón Andalucía y el Atyla. El horario es de 10.00 a 21.00 horas y el precio de las entradas de 10 euros para adultos, 4 para niños y 22 euros en un bono familiar. Los barcos pueden visitarse e incluso hacer alguna travesía en el Atyla.

Occidente

Teatro, en La Caridad. Dentro de la programación cultural de San Miguel hoy habrá función teatral en La Caridad. Correrá a cargo del grupo de teatro franquino Juan Manuel Méndez que representará la obra "El Tercio". Comenzará a las 21.30 horas en el auditorio de As Quintas. La entrada cuesta 2 euros.

Baños, en Tapia. Tapia continúa con el programa "Os baños del norte" que invita a realizar nueve baños consecutivos en el Cantábrico. El horario del chiringuito y puesto de información sobre salud será de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00 horas. Los baños se desarrollarán en la playa de A Ribeiría.

Santa Tecla, en Canedo (Valdés). Hoy, a las 17.00 horas, en las fiestas de Santa Tecla, en Canedo (Valdés) habrá juegos infantiles y a las 21.00 actuará el grupo "Zapatillas Rojas". A las 22.00 horas se repartirán los bollos y, a continuación, dará inicio la verbena con "Assia" y "Grupo Beatriz".

Santa Tecla, en Brieves. Brieves festeja Santa Tecla con el reparto del bollo, a las 21.00 horas. A continuación actuarán los grupos "Ideas" y "Tekila".

Oriente

Taller infantil, en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge el taller infantil "Viaje en el tiempo", para mayores de seis años, en horario de 18.00 a 20.00 horas. La actividad es gratuita pero requiere inscripción previa.

San Cipriano, en Panes. Panes, en Peñamellera Baja, inicia hoy el fin de semana de las fiestas de San Cipriano con una verbena con las orquestas "Casting" y "Kosmos" desde las 23.00 horas.

Espacio Joven Llanes. La iniciativa de ocio juvenil alternativo Espacio Joven Llanes organiza hoy una charla sobre "ciberbulling". Espacio Joven está destinado a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años y tiene lugar en las dependencias del Aula del Mar ubicada en la zona de las Marismas de 18.00 a 22.00 horas. Entrada libre.

Caminata por Ribadedeva. La Asociación de Mujeres del Pueblo de Noriega organiza hoy a las 18.00 horas una marcha por un tramo de la ruta de las tradiciones. El punto de encuentro será la plaza de Noriega. Una vez terminada la ruta, que discurrirá entre Noriega y Villanueva, se celebrará una pequeña fiesta con música de "Julián y su teclado".

Literatura, en Colombres. Hoy se reanuda en Colombres el programa cultural "Las Conferencias del Archivo de Indianos", puesto en marcha por la institución museística de la Universidad de Oviedo en colaboración con el Ayuntamiento de Ribadedeva. El curso 2018/2019 lo inaugurará la profesora y escritora Rosa Lojo, que hablará sobre la presencia de la emigración de nuestro país en la narrativa argentina, en la charla que lleva por título "Memoria de la inmigración española en la literatura argentina". Comenzará a las 17.00 horas y la entrada es libre.

Fotografías del concurso "Josefina Pis", en Gobiendes (Colunga). El Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve, en Gobiendes (Colunga), acoge la exposición de las imágenes que se han presentado al XXI Concurso de Fotografía Sierra del Sueve "Josefina Pis", abierta al público hasta el 4 de noviembre.

San Miguel, en El Cobayu (Ribadesella). El barrio riosellano de El Cobayu comienza hoy las fiestas en honor a San Miguel con una espicha a las 22.00 horas seguida de bingo musical y de la lectura del pregón a media noche, además de la verbena a cargo de la orquesta "Waykas".