Para Jorge Otero (Oviedo, 1975), líder de "Stormy Mondays", el mundo de la música está cambiando. Los jóvenes ya no quieren ser estrellas del rock and roll y los sonidos electrónicos ganan protagonismo. Convencido de que la música baila al son de una guitarra, la banda celebra 20 años de carrera discográfica con un concierto a las 13,15 horas en el Jardín Botánico, en Gijón, para presentar el recopilatorio "So Far, So Good, 20 years of Stormy Mondays", aunque ya preparan disco con nuevos temas. Llegará en primavera y no estará en Spotify.

- Después de 20 años, ¿en qué ha cambiado "Stormy Mondays"?

-En mucho y en nada. Por el grupo ha pasado mucha gente pero seguimos haciendo la música que nos gusta y, seguimos haciendo música, que es lo más importante. Nuestra esencia es ese sueño que teníamos los que fuimos jóvenes hace décadas de formar un grupo de rock. Recuerdo cuando vi "Regreso al futuro" y en la introducción tocaban Johnny B. Goode y Marty Mcfly? Todo el mundo quería tener una guitarra eléctrica y tocar eso. Yo no creo que ese sea el sueño de la gente joven hoy.

- ¿Cuál es entonces?

-Nosotros somos un grupo de rock y desgraciadamente el rock ha muerto; lleva ya 20 años muerto aunque no nos hubiésemos dado cuenta. Creo que hoy los estilos musicales basados en la tecnología no potencian estudiar un instrumento y eso hace que los jóvenes vean este mundo de forma diferente. Luego están los concursos de televisión que no tienen nada que ver con el rock and roll pero, tampoco, con lo que es una carrera musical.

- ¿Qué opina de Spotify?

-Tengo la teoría de que Spotify hace que la gente escuche menos música. El hecho de tener el disco siempre disponible nos hace pensar "ya lo escucharé más tarde" y, al final, no lo escuchas pero tienes la sensación de haberlo hecho. Te quita las ganas de escucharlo y la urgencia de hacerlo.

- ¿Y qué le aporta a los músicos?

-El volumen total de negocio digital que mueven ahora mismo es importante pero, hay que ver cómo afecta a los pequeños grupos. Nuestro próximo disco no va a salir en Spotify en varios meses. Hemos sido pioneros en potenciar la música libre pero estamos en un momento de cambio para los artistas independientes. Spotify está muy bien para los súper grandes, pero no estoy convencido de que los músicos pequeños tengamos que dar legitimidad e imagen a Spotify, que es una empresa multimillonaria que no reparte ni promociona como debería.

- ¿El mundo digital ha perjudicado la música?

-Para nosotros ha sido imprescindible. Hemos logrado cosas que no hubiéramos logrado jamás como conseguir que nuestra canción sonase en el espacio pero ahora es un momento de cambio.

- Y lo de tocar con Springsteen, ¿cómo fue?

-Estuvo muy bien. Me alegro de que fuera en un momento en el que no hay mil vídeos de Youtube. Tengo una foto buena, diez malas y mi recuerdo.

- Dice en su Facebook que no le gusta que se publique el caché de los artistas, ¿por qué?

-Como ciudadano, creo que lo que gasta la administración debería ser público pero, como músico, que se incida justo en los cachés me produce sentimientos encontrados. Saber lo que cobra cada uno me parece que contribuye de una manera negativa a la música. Despierta suspicacias entre los artistas y se presta a mirar mal a los músicos.

- ¿Qué verán quienes acudan hoy al concierto en el Botánico?

-Un concierto bueno, pero sin nostalgia, pese a ser un aniversario. Combinará temas recientes con otros más antiguos.