UGT y CCOO denuncian que la discriminación es otra forma de violencia

Bajo el lema #NiUnaMás UGT y CCOO han celebrado esta mañana una nueva concentración contra las violencias machistas. En esta ocasión ele escenario elegido por las organizaciones ha sido el Juzgado de Violencia de la Mujer Número 1, en la calle Concepción Arenal, en Oviedo. "Hemos elegido concentrarnos aquí, frente a los juzgados de violencia de género porque es muy importante esa perspectiva en igualdad en la que no podamos decir que la justicia que se imparte es patriarcal y que las mujeres tienen miedo de denunciar a sus agresores", ha explicado Ana María Rodríguez de CCOO. "La violencia ejercida hacia las muejres no puede traer las consecuencias sociales que se está teniendo. No podemos normalizar los asesinatos machistas ni tolerar esta lacra social", añade Carmen Escandón de UGT.

Sólo en el mes de septiembre ya son 9 las victimas de la violencia de género. "Las alarmas sociales deberían estar sonando hay que detener esta lacra y esta sangría". "Estamos llegando a casi 1000 mujeres asesinadas, teniendo en cuenta las cifras oficiales" y parece que a la gente no le importa", recalcan los sindicatos.

Desde UGT y CCOO se insiste en que "si queremos acabar con el problema de raíz", tiene que haber una permanente formación en perspectiva de género por lo que las centrales piden la implantación de un "sistema basado en la corresponsabilidad" que permita a las mujeres su independencia económica porque de ella dependerá su independencia vital". Por tanto tal y como señala el manifiesto conjunto, "es necesario lograr la igualdad laboral, luchando contra toda forma de discriminación y brecha retributiva, que no es sino otra forma de violencia, económica en este caso".