¿Qué estudiar en el presente para no quedarse sin trabajo en el futuro?

La revolución digital no sólo repercute en los teléfonos inteligentes que llevamos en el bolsillo, también afectará a las profesiones del futuro. Aunque el 85% de los empleos que habrá en 2030 no se han creado todavía, según Institute for the Future (IFTF) de Palo Alto, sí que existen sectores y profesiones que gozarán de una gran demanda de aquí a 10 años.

En concreto, el 92% de los expertos en recursos humanos consideran que el sector de la tecnología e I+D+i es uno de los que generarán empleo en el futuro, seguido de Turismo y ocio y Salud y bienestar, según los datos de Adecco. "El futuro del empleo en nuestro país pasa por mejorar la formación en conocimientos tecnológicos, para así fomentar la aparición de nuevos profesionales que realmente satisfagan lo que ya se viene demandando y que va ir a más de aquí a 10 años" declara Laura García, directora del Digital Innovation Center, un centro de estudios que ofrece la formación especializada en disciplinas digitales del mercado.

Sin embargo, dentro del sector tecnológico, ¿cuáles son los estudios y profesiones que más demandarán las empresas de aquí a 8 o 10 años?

Los ingenieros especializados en informática y robótica serán los estudios con mayor demanda por parte de las empresas en 2025, seguidos de los graduados en matemáticas y los expertos en marketing digital y "Growth Hacking" (estrategia de posicionamiento).

"La aparición de Internet y la evolución de la tecnología en los últimos 20 años ha provocado que cada vez se demanden más profesionales especializados en las TIC. Y esto no ha hecho más que comenzar, ya que de aquí a 10 o 15 años, las empresas solicitarán empleados con un mayor grado de especialización, con unos conocimientos muy concretos, como la inteligencia artificial o la realidad aumentada", declara García.



Master, ¿sí o no?



Del mismo modo, en lo que respecta a los estudios de máster o cursos especializados, uno de cada tres expertos considera que cursar unos estudios de postgrado o máster será cada vez más relevante. "Por nuestra experiencia, observamos que cada vez son más los profesionales que deciden aumentar su formación tras su paso por la universidad. Y no hablamos únicamente de recién graduados, personas de todas las edades que quieran mejorar o darle un vuelco a su carrera profesional optan por formarse a través de un curso o un máster", sentencia la directora del Digital Innovation Center.