¿Qué hacer hoy en Asturias?

Oviedo

Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. Hoy, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (calle de Calvo Sotelo, 7) a las 20.00 horas, conferencia "Gotas de historia sobre el origen del Asturorum Regnum. El nacimiento del Reino de Asturias según las crónicas y el relato", con Álvaro Solano, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo. Entrada libre.

Salud mental. Jornada "Buscando el equilibrio emocional tras la recuperación funcional", hoy, a partir de las 16.30 horas, en el Palacio de Congresos de Buenavista -el Calatrava- (calle de Arturo Alvarez Buylla). Requiere inscripción en amba@lundbeck.com. Incluye un taller de mindfullness y está organizado por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y la Sociedad Asturiana de Psiquiatría.

01 Premio "Emilio Alarcos". Lectura del fallo de jurado del Premio "Emilio Alarcos" de Poesía y recital de poesía, hoy, a las 19.00 horas, en el salón de actos del palacio del Conde de Toreno (plaza de Porlier). Intervendrán Luis Alberto de Cuenca, Carlos Marzal, José Luis García Martín, Aurora Luque y Josefina Martínez. José Luis García Martín presentará el poemario ganador de la edición anterior, "Micrografías", de Irene Sánchez Carrión. Entrada libre.

Homenaje a León Felipe. Hoy, a las 12.00 horas, recital poético "León Felipe, caminante" en el salón de actos de la Biblioteca de Humanidades "Emilio Alarcos" en el campus del Milán; intervendrán José Luis García Martín, Luis García Montero, Aurora Luque y Carlos Marzal, que estarán acompañados de la directora de la Cátedra Emilio Alarcos Llorach, Josefina Martínez, que es la institución que organiza el acto. Entrada libre.

Hidrocarburos. Hoy, a partir de las 9.45 horas, en la Escuela de Minas, Energía y Minerales (calle de la Independencia) se desarrollará una jornada sobre "Recursos fósiles y sostenibilidad "organizada por CC OO de Industria, la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Minerales, el Instituto Geológico Minero de España, y la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo. Con ese motivo hay instalada una exposición, "Los Hidrocarburos en nuestra vida diaria", y a las 11.00 habrá una mesa redonda, con representantes de la Administración, la empresa y la Universidad.

Sociología. El Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología del Principado y la Asociación de Sociología organizan el III Foro de pensamiento social de Asturias, "Repensar lo humano", que se celebra hoy a las 12.30 horas en la sala 4A de la Cámara de Comercio de Oviedo (calle de Quintana).

Arte. Hasta el 23 de diciembre estará abierta en el Museo de Bellas Artes de Asturias (calle de Santa Ana) la exposición "En el jardín de Javier Victorero". El museo abre de martes a viernes de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30; sábados de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 y domingos y festivos de 11.30 a 14.30. Entrada gratuita.

Gijón

Ateneo Jovellanos. Inauguración del curso con una jornada de puertas abiertas en la antigua Escuela de Comercio, nueva sede de la entidad, de 11 a 13 horas y de 17.00 a 19 horas. Todas las personas interesadas pueden pasar a visitarnos en la 2ª planta . Conferencia sobre la figura de Torcuato Fernández-Miranda a las 19.00 horas en el salón de actos del centro. Intervendrán su hijo, Enrique Fernández-Miranda , Fernando Suárez González, exministro, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, Isabel Moro, presidenta del Ateneo Jovellanos, Fernando Álvarez Balbuena, alumno e historiador y Luis Rubio Bardón, vicepresidente del Ateneo Jovellanos.

Foro filosófico. Charla "La filosofía ante el suicidio aquí y ahora: ¿bajarse del mundo aunque sea en marcha?". En el Centro Municipal de El Llano, aula 3, a las 19.30 horas. Organiza el Foro Filosófico Popular "Pensando aquí y ahora".

Taller. Taller de iniciación a la impresión en 3D en el Centro Municipal de El Llano, hasta el próximo día 28.

Disertación. Coloquio titulado "En clave de mar, canciones de la bodega, habaneras de Asturias", a las 19.30 horas en el Centro Municipal de Pumarín.

Proyección. Documental del mes: "Over the limit", en el Centro de Cultura Antiguo Instituto a las 19.30 horas.

Cine. En el Centro de Interpretación del Cine de Asturias, proyección de "The Queen", con la galardonada Helen Mirren, a las 17.30 y las 20.00 horas.

Mercadillo. En la capilla de San Lorenzo, en la calle Cabrales número 4, de 10.00 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

La hora de los cuentos. En la biblioteca de Contrueces, los niños y niñas de entre 4 y 7 años podrán disfrutar de una divertida sesión de cuentacuentos a las 18.00 horas. Para los bebés, en El Coto, a las 18.00 horas. .

Avilés y comarca

Cine de los martes. La Casa de Cultura de Avilés proyecta la película rumana "Pororoca", de Constantin Popescu, en versión original subtitulada. El film comienza a las 20.15 horas. El precio de la entrada es de 3 euros.

Charla sobre la prostitución. La activista y actriz Mabel Lozano ofrece hoy la charla "Los amos de la prostitución y la trata", en la que expondrá su experiencia luchando durante la última década, a través de sus trabajos audiovisuales, contra la explotación de mujeres y niñas en todo el mundo. Se proyectarán tres de sus cortos. El acto comienza a las 19.30 horas, en el centro cultural Valey de Piedras Blanca (Castrillón). Entrada libre.

Exfiavilés. El Grupo Filatélico Avilesino se prepara para una nueva edición de las jornadas "Exfiavilés" con una exposición que se puede visitar ya en el palacio de Valdecarzana, hasta el día 30, de lunes a viernes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Exposición sobre la dependencia. La Factoría Cultural presenta la exposición fotográfica "La dependencia: una realiad, mil historias", con fotografías en las que aparecen los usuarios de los centros de día de Avilés. Se puede visitar hasta el 5 de octubre, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición en el Valey (Castrillón). El Centro Cultural Valey acoge hasta el próximo 28 de septiembre una exposición con motivo de la Semana Medieval del Castillo de Gauzón. Esta muestra, bautizada como "Palabras en la piedra. Autorretrato del Castillo de Gauzón", recoge textos e imágenes que permiten formar la historia del castillo. La entrada es libre.

Occidente

Baños en Tapia. Tapia continúa hoy con el programa "Os baños del norte" que invita a realizar nueve baños consecutivos en el Cantábrico. El chiringuito y puesto de información estará abierto de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00 horas. Los baños se desarrollarán en la playa de A Ribeiría. Además hoy habrá una jornada sobre yoga en el hall de la primera planta del Ayuntamiento que comenzará a las 19.30 horas y que requiere inscripción previa.

Homenaje a Aurelio Delgado, en Castropol. El X Foro Comunicación y Escuela del instituto veigueño Elisa y Luis Villamil organiza hoy un homenaje al empresario abulense, Aurelio Delgado, fallecido el año pasado. El acto, con presencia de su viuda y sus hijos, comenzará a las 19.00 horas en la Casa de Cultura de Castropol. Se presentará el Aula Aurelio Delgado y, a continuación, comenzará la conferencia inaugural, "La reforma de la Constitución Española". Participarán el ex ministro José Manuel Otero Novas, el ex presidente del Senado Javier Rojo, el catedrático de Derecho Constitucional Benito Aláez y el profesor de Derecho Constitucional, Miguel Ángel Presno. El debate estará moderado por el ex subdirector de LA NUEVA ESPAÑA, Alberto Menéndez.

Oriente

Pintura en Porrúa. Hasta el 30 de septiembre se puede visitar en la sala de exposiciones del Centro Cultural Llacín de Porrúa una exposición de pintura de la artista Alejandra García Mallén. Está abierta de martes a jueves de 11.00 a 13.30 horas; los viernes y sábados de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.00 horas y los domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Baltasar Cue, en Llanes. En la primera planta de la Casa de la Cultura de Llanes está instalada la muestra "La mirada de un fotógrafo llanisco. Centenario de la muerte de Baltasar Cue Fernández (1856-1918)", que reúne 65 fotografías cedidas por el Museo del Pueblo de Asturias, paneles y objetos personales. Entrada libre.