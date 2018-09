¿Qué hacer hoy en Asturias?

Oviedo

01 Parees. El festival de intervención mural Parees ha entrado esta semana en su segunda fase, con cinco artistas trabajando en otros tantos murales por todo el concejo. El artista gijonés XAV ya se está encargando del mural dedicado al cantante Tino Casal en Tudela Veguín. El italiano Andrea Ravo Mattoni pinta su primer mural en España, de inspiración clásica en la Ronda Sur, junto a la calle Alonso Bretones. Alfalfa pinta en el número 110 de la calle Fuertes Acevedo y Taquen en la calle Darío de Regoyos, 25. El sábado se sumará la portuguesa Kruella d'Enfer, con un segundo mural en la Ronda Sur.

Música y cultura. Hoy, en El Manglar (calle de Martínez Vigil), a las 19.30 horas encuentro músico-cultural "Canto a la vida", con conciertos de los artistas Coral Herencia y Felipe Navarrete. Entrada libre.

Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. Hoy, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (calle de Calvo Sotelo, 7), a las 19.00 horas presentación de la I Carrera solidaria para la investigación del Chiari y a las 20.00, dentro del ciclo sobre los aniversarios de Covadonga, el historiador Javier Rodríguez Muñoz dará una conferencia titulada "Covadonga a través de los siglos". Entrada libre.

Excursión. La Peña Los Candiles ha organizado un viaje de nueve días a la Costa de la Luz, con salida el próximo 6 de octubre, con visitas a Hueva, El Rocío, Riotinto, la Gruta Maravillas y Tavira. Los billetes pueden reservarse en la sede social de la Peña (calle de la Fraternidad, 28) y en los teléfonos 984 283 103 y625 955 167.

Gijón

Exposición. En el marco del programa "Gijón con Ciencia", y en colaboración con el Departamento de Museos de la FMCEyUP, a las 19.00 horas se inaugura, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, la exposición "From nothing to void. Del hueco al vacío" del artista y matemático Pep Vidal. A continuación el autor impartirá una charla abierta al público en la Sala de Conferencias en la que hablará de su especial manera hacer confluir arte y ciencia.

Charla. A las 18:30 horas en el Centro Municipal de El Llano se celebra la charla "Acoger a las personas refugiadas en el barrio ¿Qué se está haciendo?" organizada por Accem.

Cine. VIII Ciclo de Cine Africano, organizado por los Amigos de Thionck Essyl. Proyección de "14 kilómetros" en el Antiguo Insituto a las 19.00 horas.

Proyección. En el Ateneo de La Calzada, a las 19.00 horas, proyección de "En tierra de nadie", dentro del ciclo "Otras personas, otras ciudades".

Cortometrajes. Festival de Cortos "Con otra mirada", en el Centro Municipal de El Llano y el Ateneo de La Calzada, a las 20.00 horas. Organiza la Asociación Cultural Proyecta 3.

Música. XI Encuentro Coral de habaneras y canción marinera en el Centro Municipal de Pumarín, a las 19.30 horas.

Maqueta modular. En el Museo del Ferrocarril, en la sala de exposiciones temporales 2, exhibición de la maqueta modular ferroviaria de 17.00 a 18.30 horas.

Presentación. En el café La Revoltosa a partir de las 19:30, se presenta la ZAL (Zona Autónoma Liberada) en Argentina. La ZAL está en el barrio Altos de San Lorenzo de la ciudad de La Plata. Funciona de forma autogestionada y asamblearia como laboratorio cultural y punto de referencia barrial de iniciativas sociales. Ahora, lanza una campaña de Goteo que le permita sobrevivir y seguir generando barrio.

Debate. Con la proyección del documental "Prohibido recordar" elaborado por la televisión vasca sobre la cárcel de mujeres de Saturrarán en la que penaron un numeroso grupo de mujeres asturianas republicanas, se celebrará a las 18.30 horas en el Café de Macondo (plaza de la Coidad de La Habana, 3, Xixon) un debate sobre este asunto en el que participarán Ángeles Flórez Peón, "Maricuela", superviviente de este presidio; la historiadora Amaya Caunedo, la presidenta de la tertulia feminista Les Comadres, Begoña Piñeiro, y la presidenta de la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, Felisa Soria.

Charla. Jornada organizada por Impulsa y CTIC Centro Tecnológico para abordar aspectos técnicos de los drones además de ver ejemplos de cómo se trabaja y en qué sectores se está implantando por las ventajas que aportan para las organizaciones. A las 17.00 horas en la Sala de Conferencias del Edificio Impulsa.

Hora de los cuentos. En las bibliotecas de El Natahoyo y La Calzada, a las 18.00 horas. En Pumarín, Club de Lectura Juvenil, y en La Calzada, lectura compartida.

Cine. En el Centro de Interpretación del Cine de Asturias, proyección de "María Magdalena", a las 17.30 y las 20.00 horas.

Incuna. Las XX Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial se inauguran hoy con un recorrido a pie por Gijón, a las 11.00 horas con salida del Hotel San Miguel. A partir de las 16.00 horas en la Laboral, varias ponencias sobre gestión del patrimonio.

Centro

Exposición pictórica en Grado. La Casa de Cultura acoge la muestra "Artistas españoles nacidos antes de 1950 con Rafael Alberti, poeta y pintor", que incluye obra del artista gaditano.La entrada es libre y se puede visitar de lunes a viernes, de 9 a 21 horas.

Avilés y comarca

Exposición. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura (plaza de Álvarez Acebal) acoge a las 12.30 horas la inauguración de la exposición "130 años de luchas y conquistas" que repasa los 130 años de lucha obrera de UGT y que es uno de los eventos destacados del programa de actividadesconmemorativas que el sindicato está desarrollando bajo el lema "Cumplimos". Entrada libre.

Conferencia. La responsable de la oficina Europa Direct en Asturias, Sonia Iglesias, ofrece hoy una charla bajo el título "Descubre la Unión Europea", a las 11,00 horas, en el palacio de Valdecarzana (calle El Sol). Entrada libre.

José Francés. El artista Ramón Rodríguez desglosa la figura de José Francés en una charla que tiene lugar a las 19.30 horas, en el palacio de Valdecarzana (calle El Sol), dentro del marco de la exposición filatélica "Exfiavilés 2018" que organiza el Grupo Filatélico Avilesino y puede visitarse hasta el día 30, lunes a viernes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Salud. Con motivo de la celebración, el próximo sábado, del "Día Mundial del Corazón", la Cofradía del Colesterol Bueno HDL ha organizado, a las 19.30 horas de hoy, en los salones del hotel 40 Nudos de Avilés (calle La Fruta), conferencia sobre "El infarto de miocardio en el siglo XXI" que será impartida por el doctor Julio Casares, cardiólogo en la Clínica Previtalia en Avilés y el centro Médico en Oviedo. Entrada libre.

María Dueñas, en el Niemeyer. La escritora María Dueñas, autora de "El tiempo entre costuras", "La templanza" o "Las hijas del Capitán" (su última novela), es la protagonista del ciclo Palabra que tiene lugar a las 20.00 horas de hoy en el auditorio del Centro Niemeyer. Entradas a un euro.

Exfiavilés. El Grupo Filatélico Avilesino celebra una exposición en el marco de las jornadas Exfiaviles, en el palacio de Valdecarzana, hasta el día 30. Abierta de lunes a viernes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Dependencia. La Factoría Cultural presenta la exposición fotográfica "La dependencia: una realiad, mil historias", con fotografías en las que aparecen los usuarios de los centros de día de Avilés. Se puede visitar hasta el 5 de octubre, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición en el Valey (Castrillón). El Centro Cultural Valey acoge hasta el próximo 28 de septiembre una exposición con motivo de la Semana Medieval del Castillo de Gauzón. Esta muestra, bautizada como "Palabras en la piedra. Autorretrato del Castillo de Gauzón", recoge textos e imágenes que permiten formar la historia del castillo. La entrada es libre.

Occidente

Baños en Tapia. Tapia continúa con el programa "Os baños del norte" que invita a realizar nueve baños consecutivos en el Cantábrico. El horario del chiringuito y puesto de información sobre salud será de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00 horas. Los baños se desarrollarán en la playa de A Ribeiría. Ademáshoy habrá una jornada de fitness para mujeres que se celebrará en el polideportivo a partir de las 18.30 horas

Teatro, en Cangas del Narcea. En el teatro Toreno de Cangas del Narcea se representa esta tarde la obra "Los árboles mueren de pie", de Alejandro Casona. Se trata de un espectáculo de "Casona Teatro", dirigido por Andrés Presumido que se podrá ver a las 20.00 horas.

Oriente

Pájaros, en Nueva de Llanes. Hasta el 30 de septiembre se puede visitar en la Casa de Cultura del Valle de San Jorge de Nueva la muestra de fotografía "Aves del Valle de San Jorge y otros lugares" del fotógrafo y experto en aves local, Nel Pumares. Se puede visitar de lunes a viernes de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas y los sábados 10.30 a 14.00 horas.

Exposición en Infiesto. La Casa de Cultura de Infiesto acogeuna exposición de dibujos, pinturas y trabajos manuales realizados por los usuarios de la residencia de mayores hasta el viernes.