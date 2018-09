Dos mujeres y dos niñas muertas en una jornada negra de violencia machista

Un hombre de 48 años acuchilló hasta la muerte a sus hijas de 3 y 6 años en la madrugada del martes en Castellón. El crimen ha sido considerado violencia machista pues el presunto autor, que posteriormente se quitó la vida tirándose por la ventana del piso donde estaba con las niñas, se había separado hace un año de la madre de las pequeñas, que vive en un bloque frente al inmueble del crimen. La relación no era buena. De hecho, el juzgado de Violencia sobre la Mujer abrió en enero pasado un procedimiento contra el hombre a raíz de un parte médico, pero la madre de las niñas no quiso declarar, así que el caso se sobreseyó. En febrero, la mujer denunció amenazas y pidió una orden de alejamiento, pero la juez titular la denegó al no considerar "razonable" el miedo de la madre. La policía, además, había valorado como "bajo" el riesgo para la víctima.

El crimen de Castellón -con similitudes con el que ocurrió en La Arena (Asturias), en 2014, cuando un hombre, también divorciado, mató a sus hijas de 7 y 9 años- no es el único de violencia machista registrado en las últimas horas. Además, en Macarena (Granada) un hombre de 49 años asesinó a puñaladas a su mujer de 39 y, en Bilbao, la Ertzaintza detuvo ayer tarde en la localidad guipuzcoana de Mutriku a la pareja de la joven senegalesa encontrada muerta por la mañana con un corte en el cuello. La mujer tenía 25 años y dos hijas pequeñas.

Este 2018 han muerto ya 36 mujeres a causa de la violencia de género, tres menos que hace un año. Además, según puntualiza la organización Save The Children, al menos 18 niños han muerto este año en España por causas violentas, uno de ellos por violencia de género hacia su madre, un caso al que podrían unirse otros cuatro en investigación: dos hermanos de la Orotava (Tenerife) y las víctimas de ayer en Castellón, asesinados todos a manos de sus padres. Desde que se llevan las estadísticas (2003), España suma ya 960 muertes por violencia de género.

Un vecino del presunto asesino de Castellón aseguró ayer a la agencia Efe que el hombre le había confesado que estaba en paro y "amargado" y "que no tenía ni para comer". El 24 de febrero pasado, quince días después de que un juez regulase el régimen de visitas a las pequeñas y el uso de la vivienda, la madre denunció a su expareja por amenazas. Fue tras una discusión, cuando procedían a intercambiarse a las niñas. La mujer pidió una orden de alejamiento en el Juzgado de Guardia, que le fue denegada. Volvió a pedirla al día siguiente en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer, que denegó las medidas cautelares. La titular no juzgó "razonable" el miedo de la madre y consideró desproporcionadas las medidas. La magistrada ponente del auto llega a esta conclusión por "la carencia de antecedentes penales" del padre de las menores y por la "propia conducta mantenida por la denunciante", según consta en el auto de denegación. En este segundo caso, la magistrada indica que no acepta las medidas planteadas porque la madre de las menores "ni ha dado una explicación razonable al miedo que dice sentir cuando existe una importante distancia espacial entre las primeras expresiones que imputaba a su marido, en julio de 2017, hasta la actualidad; ni dicho miedo es compatible con sus propios actos, ya que parece ser que, tras salir voluntariamente del domicilio familiar -donde se ha quedado el marido- ha fijado su residencia en la misma calle donde vive él".