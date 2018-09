Un póster del cantante Raúl enciende la polémica en la cena asturiana de "Ven a cenar conmigo"

Segundo día de la semana asturiana de "Ven a cenar conmigo" en una edición del programa de Cuatro que se prevé muy intensa. Anoche el anfitrión fue Miguel A. Sojo, un dibujante e ilustrador de 44 añoa amante de la Tierra Media y gran desconocedor de las variedades del cachopo como dejó ver en la primera cena en casa de Maricruz. En su menú intentó dar una vuelta a los platos tradicionales elaborando "Espetos Orientales" (brochetas de langostinos) de primero, "La granja naranja" (pollo al horno) de segundo y "Vaya marrón", un postre de chocolate fundido y sandía que cerró una noche bastante desastrosa.



Tras una buena entrada con un aperitivo a base de paté y vino, en el que Miguel pudo disfrutar a solas de un rato con "Lucifer" (la odontóloga "que le hace ojinos") llegó el turno de un primer plato que dejó con hambre a los asistentes. "No sé de donde viene el nombre porque el marisco podría ser del Cantábrico", lamentó Pichurry, el deportista "happyguay". Pero lo peor estaba por llegar. Un pollo "casi vivo" y un plato de sandía "con chocolate quemado" (según aseguró Azahara, exgerente de una funeraria y cantante) cerraron una cena que dejó hambrientos a los invitados.





Tiene un póster de Raul. ¡¡¡Llorooooooo!!! ???????????? #VenACenar226 — Richard Relaño (@ricardorelpat) 25 de septiembre de 2018

Para el fin de fiesta Miguel eligió elante el asombro y la decepción de sus compañeros que esperaban que la fiesta permitiese remontar el desastre culinario.Pero lo mejor del programa no estaba en la carta del menú. Los compañeros de Miguel se vieron sorprendidos por la presencia en el dormitorio de un enormey varios discos del artista colocados a modo de decoración. Los objetos abrieron todo tipo de especulaciones,, aseguró Maricruz. El propio anfitrión desveló la razón de su afición por el múisico. "Le hice una portada y algunos videoclips". "Ya pero no nos has dicho si eres bisexual", repreguntó