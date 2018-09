El Coro de la Fundación Princesa actúa en las "Galas Corales" de la Agrupación "San Antonio" de Gijón

El Joven Coro de la Fundación Princesa de Asturias ha sido invitado a participar, junto a la Coral Amanecer, de Gijón, y el Coro Infantil Piccola Piloñesa, de Infiesto, en el concierto inaugural de las "Galas Corales", que organiza la Agrupación Coral "San Antonio" de Gijón. El concierto tendrá lugar el viernes, 28 de septiembre, en la Iglesia Parroquial de San Antonio de Padua, en Gijón, a las 20.30 horas. El repertorio del Joven Coro incluirá, entre otras obras, "A mí me gusta la gaita", de Vicente Acuña; "Hold on to the Rock", de Pepper Choplin, y "Hallelujah", de Leonard Cohen, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2011.