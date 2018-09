Pichurry pisa el acelerador de "Ven a cenar conmigo" con su menú astur-brasileño

La tercera entrega de la semana asturiana de "Ven a cenar conmigo" se ha convertido en un fiestón brasileño. Iván, más conocido como Pichurry, el entrenador "happyguay" del concurso preparó para sus comensales un menú astur- brasileño compuesto por una omelette, vaca atolada y el dulce de cielo. Unos platos "enigmáticos" para el resto de los concursantes que no consiguieron acertar su contenido antes de sentarse a la mesa.



La elección del menú empadronó rápidamente a Pichurry fuera de Asturias. "Ya decía yo que no era asturiano" recalcó Maricruz, la primera anfitriona del programa. Justo al final de la ceba explicó que su novia era brasileña y que con el menú había intentado hacer un homenaje. "Pues no tienes ninguna foto de ella por aquí", le espetó Azahara, la cantante y exgerente de una funeraria.





#VenACenar227 La rubia de que va? Diciendo que no hay fotos de la novia que donde esta? Como diciendo que el chaval se lo esta inventando y que es una mierda — * (@eslaverdadreal) 26 de septiembre de 2018

en los emplatados no se ha lucido mucho, Choff!! de entrante, Choff!! para la vaca y más choff, choff!! para el postre #venacenar227 pic.twitter.com/cqzDxN31ZP — valorines (@valorines) 26 de septiembre de 2018

ESTO NO ES NI MEDIO NORMAL , LES GUSTA LA COMIDA DE PICHURRI #venacenar227 — PabloEscolarGaviria (@EscolarGaviria) 26 de septiembre de 2018

¡Pichurry se tomó muy en serio lo de montar un fiestorro brasileño para sus comensales! #VenACenar227 https://t.co/8bKXt49Yje pic.twitter.com/FdDeYRqDu6 — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) 26 de septiembre de 2018

Pese a las reticencias iniciales el menú fue del, sobre todo de Miguel, el dibujante que admira la Tierra Media, al cantante Raú y a su compañera Lucifer, y que no dejó ni las migajas. La presentación, eso sí, no fue el punto fuerte del anfitrión.señalaron los concursantes al ver el plato principal. Pichurry no consiguió explicar bien el significado de "Vaca atolada porque ni él mismo lo tenía claro."Es un nombre que le dan en Brasil al plato", argumentó.En el programa de ayer también supimos que, "porque es un cantante que se hizo a si mismo", los discos del artista cántabro fueron la única concesión en una decoración muy sencilla a la que sus rivales no pusieron casi ninguna pega. Para acabar la noche globos y música brasileña con unas bailarinas entre las que descubrimos por fin a la pareja del anfitrión.insistió Azahara tras conocerla.