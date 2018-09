¿Qué hacer hoy en Asturias?

Oviedo

01 Festival de teatro amateur. El Filarmónica acoge esta tarde, a las 20.00 horas, la gala de entrega de los premios del XII Festival Nacional de Teatro Amateur "Ciudad de Oviedo" bajo el título "El último cabaret". La entrada es libre hasta completar aforo.

Taller juvenil. La Asociación Los Glayus imparte hoy un taller creativo juvenil gratuito destinado a jóvenes que deseen tener un primer contacto con el mundo artístico de una forma educativa y divertida. La actividad es en el centro social de la Argañosa, a partir de las 17.00 horas.

Libro. Mario Martín Gijón presenta hoy, a las 19.00 horas, en la librería Cervantes su libro "Ut pintura poesía y otros tres relatos". Moderan el acto Eduardo San José y José Luis García Martín. la entrada es libre.

Conferencias. Francisco José Llera Ramo ofrece hoy, a las 17.00 horas, en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, la conferencia "La llingua y la sociedá asturiana énte l'espaciu públicu", que se enmarca en la jornada "La Llingua asturiana: una hestoria y un futuro", que organiza la Academia de la Llingua Asturiana. A las 18.00 horas es el turno de Xosé Lluis García Arias, que ofrece la charla "El Reinu de los ástures: de les pallabres y los fechos".

Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. Hoy. el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Calle Calvo Sotelo, 7), acoge a las 19.00 horas la presentación de la I Marcha Cicloturista Ciudad de Oviedo "Adolfo Alperi". A las 20.00 horas es el turno del profesor jubilado de Derecho Constitucional, Francisco Ballesteros, que ofrece la ponencia "Una hipótesis sobre la batalla de Covadonga".

Música. El cantante Sam Solo actúa esta noche, a las 23.45 horas, en la sidrería El Tonel, en Colloto. El artista hará versiones de temas de los 60.

Concierto. El cantautor Dani Llamas ofrece esta noche, a partir de las 21.00 horas, un concierto en la sala La Salvaje (calle Martínez Vigil, 9) para celebrar el III aniversario del local.

Concierto. "Panico 45" y "Lírico en la casa" actúan esta noche en la sala Tribeca (calle del Peso, 10), a partir de las 23.00 horas. La entrada anticipada tiene un precio de 15 euros, 20 euros en taquilla y 30 euros la VIP.

Asociación. La Facultad de Psicología acoge esta tarde, a las 17.00 horas, la presentación de la Asociación del Trastorno Específico del Lenguaje (TEL Asturias).

Centro

Exposición pictórica en Grado. La Casa de Cultura acoge la muestra "Artistas españoles nacidos antes de 1950 con Rafael Alberti, poeta y pintor", que incluye obra del artista gaditano.La entrada es libre y se puede visitar de lunes a viernes, de 9 a 21 horas.

Presentación de libro en Grado. Inmaculada González-Carbajal García presenta en la Casa de Cultura "Y al final...todos calvos" a las 19.30 horas.

Exposición en Candamo. El palacio Valdés-Bazán, en San Román, inaugura la muestra "El Prado del Museo", con imágenes que represetan cuadros famosos con candaminos como protagonistas.La cita es a las 19.30 horas.

Sesión de cuentacuentos en Lugones. Tragaluz Títeres representa "El cuentacuentos", a las 18 horas, en la Casa de Cultura de Lugones. La entrada es libre.

Gijón

0 2 Mesa redonda. Debate titulado "El deporte conra la violencia", en el Antiguo Instituto a las 19.30 horas. Intervienen Eloy Olaya, David González, Tarekegne Asnake, Manuela Fernández y Monchu García. Organiza el PSOE gijonés.

Letriberia. Cuarta edición de una iniciativa patrocinada por la Sociedad Cultural Gesto para poner en contacto las diferentes lenguas de la península a través de los poetas que las utilizan. Participan el aragonés Ángel Conte y el gijonés Pedro Luis Menéndez. A las 19.30 horas en la Biblioteca Jovellanos.

Concierto. "Atma Anur" con Manifiesto X y presentación del videoclip "Ítaca", en la Sala Menphis a las 21.00 horas, con entrada gratuita.

Presentación. Presentación del libro "Preparando la Transición. El general Manuel Díez-Alegría". A cargo de su autor Pablo González-Pola, historiador y militar, hará la presentación del mismo el expresidente del Principado Pedro de Silva, y modera el acto Luis Rubio, vicepresidente del Ateneo Jovellanos. En el salón de actos de la Antigua Escuela de Comercio a las 19.00 horas.

Proyección. En Salón de actos del CMI de El Llano, a las 19.30 horas, proyección de "César debe morir", de Vittorio y Paolo Taviani. Organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa.

Concierto. En el Café Triskel de la calle Marqués de San Esteban, concierto folk a cargo del grupo "¿Aú?" A las 21.30 horas.

Conferencia. "Pintoras del Renacimiento", a las 19.30 horas en el Centro Municipal de El Llano, organizado por el Foro de Mujeres de El Llano.

Festival. IV Festival de cortometrajes "Con Otra Mirada" en el salón de actos del Centro Municipal de El Llano y del Ateneo de La Calzada, a las 20.00 horas. Marem Ladson actúa a las 20.00 horas en El Ateneo.

Presentación. Tensy Espina presenta el libro "Desde el Antiguo Testamento", en el Antiguo Instituto a las 19.30 horas.

Música. XI Encuentro Coral de habaneras y canción marinera. En el Centro Municipal de Pumarín, a las 19.30 horas.

Club LA NUEVA ESPAÑA. Charla "Rutas sensoriales, camino al aprendizaje", a cargo de Alejandra Rivas y de Isabelle Beaudry Bellefeuille, ambas terapeutas ocupacionales especialistas en Pediatría. A las 20.00 horas en el local del Club, en la plaza del Monte de Piedad.

Charla. En el Ateneo de La Calzada, a las 19.00 horas conferencia sobre la audición.

Mercadillo. Mercado solidario en favor de la niña Shamira Alonso en la capilla de San Lorenzo, de 10.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Cine. En el Centro de Interpretación del Cine de Asturias, proyección a las 17.30 y las 20.00 horas del filme "Cheri".

Día del Turismo. Con motivo del Día Mundial del Turismo se aplicarán descuentos del 50 por ciento en la Gijón Card, para entradas a museos y el transporte de Emtusa gratis, y del 30 por ciento en Gijón Goloso para probar 19 especialidades, emblemas de 18 establecimientos de la ciudad. Se puede escoger entre el bono de 5 degustaciones o el de 10 degustaciones y utilizarlos en los establecimientos que participan en esta iniciativa.

Avilés y comarca

Revista. El Club Popular de Cultura Llaranes presenta, a las 19.00 horas, en el centro sociocultural de Llaranes (calle Río Eo), el tercer volumen de la revista cultural "Larius" que edita la citada asociación. En el acto intervienen: Rubén Domínguez (director de la publicación), Juanjo de la Roz (jefe de redacción) y Yolanda Alonso (concejala de Cultura del Ayuntamiento de Avilés). Entrada libre.

0 3 Co nferencia. La escritora Marta Sanz, autora de "Animales domésticos", "Susana y los vieos", o "Clavícula", ofrece a las 19.00 horas, en el palacio de Valdecarzana (calle El Sol), una charla bajo el título "Cartografías: representaciones del cuerpo". Entrada libre.

Charla sobre emergencias. Con motivo de la celebración del "Día Mundial del Corazón" el sábado, 29 de septiembre, la Cofradía del Colesterol Bueno HDL ha programado una conferencia sobre "La importancia del primer interviniente en situaciones de emergencia. "Solo con tus manos puedes salvar vidas", que será impartida por el director técnico de formación de IEDUCAE-Instituto de las Emergencias. El acto, de entrada libre, tiene lugar a las las 19,30 horas en el hotel 40 Nudos (calle La Fruta). Entrada libre.

Conversación en inglés. El café Lord Byron (calle Palacio Valdés) es sede de un grupo que se reúne todos los lunes y jueves (20.30 horas) para hablar en inglés. Pueden acudir a este encuentro informal que lleva por título "Have a drink and talk with friends" cuantas personas lo deseen.

Jesucristo Superstar en documental. La Casa de Cultura (plaza de Álvarez Acebal) proyecta a las 20.30 horas, el docmental "La ópera rock Jesucristo Superstar", dirigido por Marta García Sarabia. Entrada libre.

Música en la calle. El dúo "Pet & Pat" protagoniza la sesión Música en la calle La Estación (barrio de Sabugo), a las 21.0 horas de hoy. Actividad gratuita.

Exposición de Sorolla. La cúpula del Centro Niemeyer acoge tres exposiciones en homenaje a Joaquín Sorolla. Se pueden visitar de miércoles a domingo en horario de mañana y tarde, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. La exposición está organizado por la fundación María Cristina Masaveu Peterson y el Centro Niemeyer. El precio de la entrada es de tres euros.

Inscripciones para el Club de Lectura de Piedras Blancas.El Patronato Municipal de Actividades Culturales del Ayuntamiento de Castrillón ha abierto el plazo de inscripción para participar en el Club de Lectura de la biblioteca municipal de Piedras Blancas. El único requisito es ser mayor de 18 años y tener ganas de leer. Los encuentros tendrán lugar un jueves al mes de 16.00 a 18.00 horas. El plazo permanece abierto hasta el 5 de octubre. Actividad gratuita.

Occidente

Baños en Tapia. Tapia continúa con el programa "Os baños del norte" que invita a realizar nueve baños consecutivos en el Cantábrico. El horario del chiringuito y puesto de información sobre salud será de 10 a 12 y de 17 a 19 horas. Los baños se desarrollarán en la playa de A Ribeiría. Ademáshoy se presentará el libro Imágenes curativas de Dolores Rizo. El acto será a las 19.30 en el auditorio.

Fiestas de San Miguel en La Caridad. La capital franquina abre hoy sus fiestas de San Miguel con el tradicional chupinazo a las 21 horas en el parque María Cristina. La charanga recorrerá a partir de esa hora las calles de la villa.

Curso de la Cámara de Comercio. Cangas del Narcea acoge un curso gratuito sobre tendencias tecnológicas en la empresa dirgido a autónomos, emprendedores y empresarios. Lo organiza la Cámara de Comercio y encargará de impartirlo Francisco Rojo González, en la Casa de Cultura, a las 20.00 horas.

Oriente

Muestra de fotografía y pintura en Llanes. La artista Mercedes Montaño expone hasta el próximo 13 de octubre en la planta baja de la Casa de la Cultura de Llanes la muestra "Tengo pájaros en la cabeza" de pintura y fotografía. Puede visitarse de lunes a sábado de 17.30 a 21.00 horas. La entrada en libre.

Pájaros en Nueva de Llanes. Hasta el 30 de septiembre se puede visitar en la Casa Cultura del Valle de San Jorge de Nueva la muestra de fotografía "Aves del Valle de San Jorge y otros lugares" del fotógrafo y experto en aves local, Nel Pumares. Se puede visitar de lunes a viernes de 10.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas y los sábados 10.30 a 14.00 horas.

Inscripción al curso de Historia del Arte de Ribadesella. Finaliza el plazo de inscripción para el curso de Historia del Arte que se va a impartir en Ribadesella los lunes y los miércoles del 1 de octubre al 19 de diciembre en horario de 19.00 a 21.00 horas. Los interesados deben dirigirse a la Casa de Cultura de Ribadesella. La actividad tiene un coste de 15 euros al mes.