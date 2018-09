¿Qué hacer hoy en Asturias?

Oviedo

01 Alma Gráfica. La plaza Trascorrales acoge la 2ª Feria Nacional de Arte Gráfico Contemporáneo "Ciudad de Oviedo". La feria abrirá sus puertas a las 18.00 horas y a las 20.00 horas tendrá lugar la inauguración especial.

Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. Hoy a las 19.00 horas en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (calle Federico García Lorca) Jorge Álvarez Gracía-Bernardo presenta el libro "Historia militar de la División Azul". A las 20.00 horas, se produce una proyección sobre Mariposas a cargo de Alberto Redrondo, profesor de Zoología de la Universidad de Córdoba y documentalista y el doctor en Biología y guionista de documentales, David Álvarez.

Visita guiada. Con motivo de los actos conmemorativos del centenario del Casino Obrero de Trubia se celebra una visita guiada, a partir de las 17.00 horas, por el barrio de Junigro y el propio casino. La ruta partirará de la en la Plaza General Ordóñez (Plazoleta).

Presentación. Con motivo de los actos conmemorativos del centenario del Casino Obrero de Trubia Presentación del libro José Suárez, 30 años de película y proyección de un vídeo sobre la vida del actor trubieco, a cargo del economista Arcadio Martínez. 19:30 horas en el Teatro Casino de Trubia.

Ocio nocturno. Dentro del programa de ocio juvenil "La noche es tuya", el centro social de Pumarín acoge entre las 23.00 y las 2.00 horas un taller de cocina sin gluten, zumos, baidos y granizados y una actividad denominada "Rumbo a Hogwarts".

Prerrománico. El Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano del Naranco acoge hasta el 21 de octubre la exposición "Santullano, un viaje al siglo IX", producida por LA NUEVA ESPAÑA, que ofrece la posibilidad de contemplar las pinturas de San Julián de los Prados tal como eran en el siglo IX usando gafas de realidad virtual. La exposición abre todos los días, de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 19.30 horas. A partir de septiembre, el horario de apertura cambiará y será de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 horas.

Exposición. La Escuela de Ingenieros de Minas, Energía y Materiales acoge hasta el 15 de octubre la muestra "Los hidrocarburos en nuestra vida diaria". Permanece abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 20.00 horas.

Centro

Exposición pictórica en Grado. La Casa de Cultura acoge la muestra "Artistas españoles nacidos antes de 1950 con Rafael Alberti, poeta y pintor", que incluye obra del artista gaditano.La entrada es libre y se puede visitar de lunes a viernes , d e 9 a 21 horas .

Presentación. La sala de cámara del Auditorio de Pola de Siero acoge a las 20.00 horas la presentación del libro "31 Rutas senderistas por Asturias" de los autores Manuel Blanco y Sonia Romo.

Fiesta de El Fresno (Grado). Habrá misa solemne y novena a las 12.00 horas, seguida de sesión vermú con "Discoastur", que amenizará la verbena con el grupo "Samba" desde las 18.00 horas.

Cuentacuentos en El Berrón. El Gato Turulato contará la historia de "¿Princesas tontas?". Esta obra habla de valores como la cooperación y la amistad. La cita es a las 18 horas, en la Casa de Cultura de El Berrón. La entrada es libre.

Teatro Odisea en Lugones. Odisea Teatro presenta en Lugones "La barca sin pescador", obra original de Alejandro Casona. La función es a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Lugones.La entrada es libre.

Teatro en Carbayín (Siero). La compañía gijonesa Trama representa en el Centro Polivalente de Carbayín "Tengo un millón", a las 20 horas. Esta función forma parte de la XVII Selmana de Teatru n'asturianu, que se celebra hasta el 23 de noviembre. La entrada es libre.

Avilés y comarca

Conferencia sobre conflictos olvidados. Alberto Rojas, periodista especializado en África, y Fernando Calero, responsable de prensa de Médicos Sin Fronteras, ofrecen la charla titulada "Estado crítico. Periodismo sobre conflictos olvidados y movimientos de población", a las 19.30 horas, en el Centro de Servicios Universitarios (calle La Ferrería). Entrada libre.

Exposición sobre África. El Centro de Servicios Universitarios de Avilés (calle La Ferrería 7 y 9) inaugura la exposición "Seguir con Vida", organizada por Médicos sin Fronteras.Está compuesta por 30 fotografías de Anna Surinyach y busca reflejar el duro éxodo de cientos de miles de personas que dejan atrás la guerra y la violencia, así como aquellas que quedan atrapadas en el conflicto tratando de subrevivir en Sudán del Sur y República Centroafricana. Puede visitarse hasta el 14 de enero, de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas.

Música en español. El bar Le Mystic (plaza del Carbayedo) recibe a las 23.45 horas, la actuación de "Silvidos y gemidos", que interpretará su amplio repertorio de temas en español pop, rock y rumba. Entrada librel

Noche de los investigadores. La antigua plaza del Pescado acoge hoy un conjunto de stands en el marco de "La Noche Europea de los Investigadores", proyecto de divulgación científica de la Universidad de Oviedo que tiene por objeto acercar a la ciudadanía el lado más humano de la ciencia. Además, se celebrará el concurso de dibujo "¿Qué es para ti un científico?" para artistas de 6 a 14 años; citas rápida con investigadores para resolver todas las dudas científicas, y una campaña de recogida de dientes para que puedan ser estudiados en el laboratorio. Todas las actividades comienzan a partir de las 18.00 horas.

Blues rock. Sadia y su banda (integrada por Mario Sadia al bajo y Javier Romero a la batería) ofrece a las 23.30 horas, en Le Garage (plaza del Carbayedo), ofrece un concierto con temas de blues rock contemporáneo.

Música. El programa El Veranín de Art Street (calle Palacio Valdés) cuenta hoy con la presencia de Guateque Acoustic Experience, que actúa a las 20.00 horas. Actividad gratuita.

Arte en Amaga. La galería de arte Amaga (calle José Manuel Pedregal, 4). inaugura a las 19.30 horas la exposición del artista Diaz-Faes. Puede visitarse hasta el 31 de octubre, de lunes a viernes: de 10.15 a 13.30 horas, y 17.00 a 20.45 horas. Los sábados, sólo en horario de mañana. Entrada libre.G

Desayuno en inglés. Toby Govan dirige el proyecto "Have a coffee with us", que se celebra todos los viernes, de 9,15 a 10.15 horas, en el hotel Parque de Ferrera. Consiste en practicar el idioma inglés durante el desayuno. Precio: 6 euros (incluye café, zumo y bollería, profesor de apoyo y parking.d

Novela juvenil en Salinas. La escritora Macarena Fedriani presenta la novela "El hechizo de los Carter", a las 19.00 horas, en la bibliteca pública de Salinas. Se trata de una obra dirigida al público juvenil que combina magia, aventuras y humor. Las ilustraciones son de Eugenia Merchán

Teatro en Piedras Blancas. El grupo Teatro El Hórreo de Barcia pone en escena, a las 20.00 horas, en el centro cultural Valey de Piedras Blancas, la obra "Superpín", de José Ramón Oliva y bajo la dirección de Josefina Lombán. Entradas: 4 euros.

Gijón

0 2 La Noche Blanca. Siete son las galerías artísticas que junto a otros seis espacios, museos e instituciones de la ciudad no cerrarán sus puertas al anochecer. Se tratan de las galerías Adriana Suárez, ATM, Aurira Vigil- Escalera, Bea Villamarín, Espacio Líquido, Gema Llamazares y LaSalita. A ellas se suman el Centro de Cultura Antiguo Instituto, el Itinerario escultórico del Litoral, las Termas Romanas de Campo Valdés, el Museo Casa Natal de Jovellanos, la Central Telefónica de Corrida y Proyectos Artísticos Casa Antonino.

Agropec. La feria del campo y las industrias agrícolas abre hoy sus puertas en el recinto Luis Adaro en horario de 11.00 a 20.30 horas. La cita se prolonga hasta el domingo (día del concurso de ganado) y el precio de entrada es de 2 euros.

P resentación de libros. La periodista y escritora Isabel San Sebastián presenta su última novela "La Peregrina" a las 19.00 horas en el salón de actos de la Antigua Escuela de Comercio. En el acto intervienen también intervienen presidenta del Ateneo Jovellanos, Isabel Moro, y la psicóloga Isabel Menéndez Benavente. Por su parte, en la sala de conferencias del Antiguo Instituto, a las 19.30 horas, dará a conocer Fernando Cuesta su libro "La casa del sol naciente".

Fiestas. Castiello de Bernueces inicia hoy sus fiestas de San Miguel con la III Gran Pulpada a partir de las 21.00 horas. La romería continuará con el "baile del sombrero", que ganará la pareja que más tiempo consiga mantener los sombreros en la cabeza durante la actuación musical del DJ, desde las 24.00 horas. El barrio de Pumarín también empezará hoy sus fiestas con el pregón, a las 19.30 horas, seguido de la actuación de Mercedes Ben Salah, a las 21.00 horas. A partir de las 22.00 horas pondrán música el DJ Pika y la orquesta Vivians.

Charlas. La Universidad de Oviedo celebra la novena edición de la Noche Europea de los Investigadores con charlas, experimentos y talleres para acercar la ciencia a la ciudadanía. Habrá actividades entre las 18.00 horas y 20.00 horas en el Museo del Ferrocarril de Asturias.

Cine. El Centro Municipal Integrado de El Llano acoge a las 20.00 horas la clausura, la entrega de premios y concierto del IV Festival de Cortometrajes "Con otra mirada".

Música. El Centro Municipal Gijón Sur celebra en el salón de actos a las 19.30 horas el XI Encuentro coral de habaneras y canción marinera.

Las Cuencas

Fiestas de La Pomar. El barrio felguerino de La Pomar celebra sus fiestas, que en la jornada tendrán a la música como principal atractivo. A las 19 horas habrá concierto de rock con los grupos "Trujas" y "Johnny Penicilina y los Frixuelos Eléctricos". A las 22.30 horas la verbena contará con la orquesta "Ritmo joven" y con la disco móvil "Chapó".

Los Chunguitos, en Barredos. La localidad lavianesa de Barredos celebra sus fiestas de Los Mártires. Por la tarde, desde las 17 horas, habrá teatro infantil, a las 18 horas concurso de tortillas y a las 19 horas comenzará la concentración motera "Turrutal". Por la noche, la verbena empezará a las 22.30 horas con la orquesta "Waykas family" y "Astur DJ". Por en medio, a medianoche, se celebrará el concierto de "Los Chunguitos"..

Premios "Argentina Rubiera" de Poesía. La Casa de Cultura de Sama (Langreo) acoge esta tarde, a las 19 horas, el fallo y la entrega de premios del undécimo certamen de poesía "Mujeres Silenciadas. Argentina Rubiera". Se contará con la presencia del cantautor Salvador Amor, que tocará varios temas.

Occidente

Baños en Tapia. Tapia continúa con el programa "Os baños del norte" que invita a realizar nueve baños consecutivos en el Cantábrico. El horario del chiringuito y puesto de información sobre salud será de 10 a 12 y de 17 a 19 horas. Los baños se desarrollarán en la playa de A Ribeiría. Además hoy habrá un debate sobre salud en el salón de plenos del ayuntamiento a las 19.30 horas.

San Miguel en La Caridad. La capital franquina celebra San Miguel con la primera verbena a partir de las 22.30 horas. Actuará el Combo Dominicano y la discoteca Decibelios.

Oriente

Feria ganadera en Amieva. La localidad amievense de Santillán, acoge durante toda la mañana la feria ganadera de San Miguel para toda clase de ganados.

Torneo de futbolín en Espacio Joven Llanes. El programa de ocio juvenil alternativo Espacio Joven, organizado por el Ayuntamiento de Llanes, ofrecerá a sus usuarios en la jornada de hoy la posibidad de tomar parte en un torneo de futbolín. Espacio Joven tiene lugar en las dependencias del Aula del Mar de viernes a domingo de 18.00 a 22.00 horas. La entrada es libre.

Hoguera de San Miguel en Purón, Llanes. La localidad llanisca de Purón inicia hoy las fiestas en honor a San Miguel con la plantación de la hoguera desde las 20.00 horas. A continuación tendrá lugar una espicha y una verbena.

Pintura en Porrúa. Hasta el domingo se puede visitar en la sala de exposiciones del Centro Cultural Llacín de Porrúa una exposición de pintura de la artista Alejandra García Mallén. Hoy y mañana se podrá contemplar de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.00 horas y el domingo de 12.00 a 14.00 horas.

Fiesta de La Santina en Bojes, Ribadedeva. La localidad de Bojes, en Ribadedeva, celebra desde hoy las fiestas de la Santina. A partir de las 21.00 horas se plantará la hoguera.

Presentación de libro en Infiesto. La Casa de Cultura de Infiesto acoge la presentación del libro "Un abuelo de cine"de Manuel Herrero Montoto, quien ha escrito sobre la vida y las obras de su abuelo, el fotógrafo piloñés Modesto Montoto. La actividad tendrá lugar a las 20.00 horas.