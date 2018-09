El Gobierno quiere "afinar" el Pacto de Estado Contra la Violencia Machista

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, destacó ayer que el Ejecutivo está trabajando para "afinar" algunas de las medidas contempladas en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, que hoy, viernes, día 28, cumple un año desde su aprobación en el Congreso de los Diputados. "Hay medidas en el pacto que son difíciles de aplicar en la práctica, o bien porque no tienen una redacción adecuada o porque no identifican o identifican mal al órgano competente para ejecutar la medida. Estamos trabajando para afinarlo", aseguró Pilar Llop. La delegada del Gobierno apunta que el Ejecutivo hablará con el Congreso para informar de la necesidad de "reformular" y aclarar algunas medidas de desarrollo legislativo en las que se ha detectado alguna imprecisión o error de redacción. "A la hora de trasladar literalmente las medidas a un texto no se puede hacer tal y como está recogido porque hay que tener en cuenta la técnica legislativa y la normativa vigente", sostiene.

En este año, ya van 38 mujeres muertas. La última, ayer. Un hombre asesinó a cuchilladas en la madrugada de ayer a su mujer en el municipio malagueño de Torrox. La víctima, de 44 años, es la tercera mujer asesinada en los últimos dos días, en los que también fallecieron en Castellón dos niñas a manos de su padre, divorciado recientemente de la madre de las pequeñas. La Policía y la Guardia Civil, en una actuación conjunta, detuvieron a las 13.20 horas de ayer al presunto asesino de la mujer de Torrox, de la que tenía una orden de alejamiento que ambos habían quebrantado pues habían vuelto a convivir.

Además, una mujer de 42 años ingresó ayer en prisión tras se detenida el miércoles por matar a su marido mientras éste dormía en el domicilio que ambos compartían en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Según fuentes de la investigación, la mujer golpeó repetidamente con un rodillo de amasar a su marido mientras dormía y posteriormente le clavó un cuchillo de cocina. La víctima tenía, como su pareja, 42 años.