Horóscopo de hoy 29 de septiembre de 2018

En este artículo te contamos las predicciones del horóscopo de hoy sábado 29 de septiembre de 2018

Aries

Hoy no va ser un buen día. Para Aries, hoy intente afrontarlo de la mejor manera posible para que no cause estragos en su vida profesional y personal.

Acuario

Es usted muy optimista. Para Acuario, hoy ponga en práctica estas buenas vibraciones y compártalas con sus allegados, se lo agradecerán.

Tauro

Es el momento para cambiar de raíz su vida. Para Tauro, hoy tome esa decisión que tanto ha estado pensando, será bueno para usted. En materia económica, no derroche sus ahorros, los necesitará muy pronto.

Géminis

En el trabajo, intente no perder la paciencia, le podrán ofrecer nuevas oportunidades que vendrán muy bien. Para Géminis, hoy buenas perspectivas familiares y amistosas.

Leo

Encuentre momentos para sí mismo/a. Para Leo, hoy está muy bien que se preocupe de los demás, pero no se olvide de dejar un tiempo para usted.

Sagitario

Hasta ahora en el trabajo le ha ido muy bien, no se relaje y siga esforzándose para conseguir metas más altas. Para Sagitario, hoy en el amor vivirá un período sin grandes cambios, no se cierre o de lo contrario perderá oportunidades.

Virgo

No se deje guiar por sus impulsos, puede que acabe haciendo daño a un ser querido. Para Virgo, hoy en el trabajo se le presentarán nuevos proyectos y oportunidades que no debe desaprovechar.

Cáncer

Ordene un poco su vida y su hogar. Para Cáncer, hoy no hay que obsesionarse con el orden, pero es preciso tener cierta disciplina en la vida.

Capricornio

En el ámbito familiar una serie de disputas crearán un ambiente de tensión, pero poco a poco se irá relajando el ambiente. Para Capricornio, hoy intente no crear más conflictos y mantenga una actitud distendida.

Escorpio

Llegará un período muy positivo en todos los ámbitos. Para Escorpio, hoy en el amor la relación se estabilizará y estarán más unidos. En su trabajo, las cosas se mantendrán como hasta ahora, pero se sentirá más animado a la hora de afrontar los retos.

Piscis

No está pasando por sus mejores días, pero hoy será un punto de inflexión. Para Piscis, hoy remontará en todos los sentidos y ello repercutirá muy positivamente en su estado de ánimo.

Libra

No pague su frustración con el resto, sus conflictos internos sólo le conciernen a usted. Para Libra, hoy en el amor tendrá nuevas experiencias y relaciones intensas, pero serán breves.

