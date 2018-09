Paula Echevarría entra en "Gran Hermano VIP"

Esta edición de ´Gran Hermano Vip´ está siendo radicalmente diferente a las cinco anteriores (sólo hay que recordar la ruptura de Omar y Chabelita en directo) pero la noche del domingo va a estar repleta de visitas inesperadas. Tras convertirse en la primera expulsada de la edición, La hija de Isabel Pantoja será una de las grandes protagonistas y podrá hablar de su paso por la casa. Pero no va a ser el único plato fuerte de la noche. Asistiremos, además, a la emocionante visita sorpresa de Anita Matamoros a Makoke antes de mudarse a Milán. Pero aquí no acaba la cosa. Las puertas de 'Gran Hermano' se abrirán para recibir, nada más y nada menos, que a Paula Echevarría.

La asturiana será una de las grandes sorpresas del programa que presenta Sandra Barneda, pero no acudirá sola. Junto a ella entrarán en la casa Juana Acosta y Maribel Verdú, tendrán un original encuentro con los concursantes de Guadalix y promocionarán su nueva película; 'Ola de crímenes'.Un nuevo registro en el que hasta ahora no habíamos visto a las tres actrices. Pasado el acoso mediátco tras la separación de Bustamante su nueva relación con Miguel Torres, Paula Echevarría combina la promoción de este trabajo con un nuevo proyecto cuyo contenido aún no la desvelado pero del que ya ha dejado constancia en sus redes sociales.