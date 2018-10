La confesión más dura de Carlota Corredera

Carlota Corredera ha pasado las semanas más complicadas de su vida. La presentadora de Sálvame ha sido operada de un quiste en la zona del peritoneo que la ha tenido alejada de los focos durante varios días. Así lo ha contado ella misma en su vuelta al plató, llegando a emocionarse incluso al relatar cómo ha vivido la situación con miedo y manteniéndolo en privado para algunos de sus compañeros que no lo sabían. A los que sí estaban al tanto de su situación, la presentadora les ha agradecido que no lo compartieran hasta que pudiera hacerlo ella.



Tras el 'Deluxe' de Terelu, Carlota se realizó una revisión ginecológica y le encontraron un quiste. "No se sabía cuál era la ubicación pero sí el tamaño. Y era un tamaño importante".Carlota ha explicado que el procedimiento para extirparlo resutló sencillo porque fue por lamparoscopia y que, tras analizarlo, han llegado a la conclusión de que era benigno, por lo que está "tranquila y limpia", según ha dicho ella misma.





Carlota ha aprovechado el programa para lanzar una oda a las curvas de las mujeres y se ha mostrado especialmente sensible con la persecución al tallaje en las féminas. Corredera ha querido finalizar su confesión pidiendo que la sociedad rebajeen clara alusión al canon de belleza perfecta que se ha instaurado.