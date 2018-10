El horóscopo de hoy martes 2 de octubre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayúdate a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Capricornio

En el trabajo intente ser más positivo y no se deje llevar por la presión, confíe en sus capacidades. Para Capricornio, hoy en el terreno amoroso la situación para los próximos meses será algo inestable, céntrese en su bienestar.

Géminis

Necesita un merecido descanso. Para Géminis, hoy si tiene oportunidad, coja las maletas y váyase a un lugar lejano para abstraerse de todos sus problemas. Le vendrá bien y volverá más relajado y con más ganas.

Tauro

La luna creciente favorecerá la relación con sus amigos. Para Tauro, hoy no obstante, una fuerte discusión con su pareja sentimental está por llegar. En lo económico, cuide de su cartera, hay posibilidad de que la pierda.

Sagitario

Debe hacer más deporte. Para Sagitario, hoy la actividad es buena a cualquier edad y no valen las excusas. Hay que sacar tiempo de donde sea.

Leo

Intente hacer un acto de fe: no sea tan incrédulo. Para Leo, hoy la felicidad no siempre radica en uno mismo, es bueno confiar en los demás hasta cierto punto.

Piscis

Últimamente en el amor ha vivido una etapa de soledad e introspección. Para Piscis, hoy no se cierre a nuevas personas, no va a aparecer esa persona especial o indicada para usted si no se abre a los demás.

Cáncer

Lamentablemente, hoy no tendrá un buen día. Para Cáncer, hoy intente no hacer nada de lo que se pueda arrepentir y mantenga la calma, ya que si pierde los estribos puede decir cosas sin pensarlas demasiado.

Acuario

El optimismo propio de usted no estará presente en el día de hoy. Para Acuario, hoy intente no pagarlo con los que están a su alrededor. Mañana todo volverá a la normalidad y con ella, volverá su felicidad.

Escorpio

La vida es un surtido en el que hay que probar muchas cosas. Para Escorpio, hoy suéltese, anímese y atrévase. Hoy es un buen día para quedar con los amigos y pegarse un homenaje.

Libra

En la alimentación no se cierre a nada. Para Libra, hoy siempre hay que probar cosas nuevas y sanas. Hace tiempo que no se revisa la salud, le conviene ir al médico.

Virgo

Es posible que hoy todo se confabule para impedirle llevar a cabo las metas que se había fijado en su trabajo. Para Virgo, hoy procure no herir los sentimientos de un familiar cercano. Si tiene hijos adoptará decisiones relacionadas con su futuro. noche propicia al romanticismo.

Aries

La luna creciente le otorgará las fuerzas suficientes para que se lance a esa persona que le gusta. Para Aries, hoy todo saldrá bien. En lo económico, controle sus ahorros, ya que estos días gastará mucho dinero.

