¿Qué hacer hoy en Asturias?

Oviedo

Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. A las 20.00 horas de hoy, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (calle de Federico García Lorca, número 7), tendrá lugar la presentación del trabajo "La viola en España: un estudio sobre su historia y principal obra didáctica". En el acto participan Luis Magín Bascón, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Asturias; Ramón Sobrino, catedrático de Musicología de la Universidad de Oviedo, y Julio Ogas, profesor de Musicología. La entrada es libre.

Cuentacuentos. La biblioteca de Vallobín acoge a las 18.00 horas de hoy una actividad infantil de cuentacuentos. Ana Morán presentará el espectáculo "¿Dónde irán los cuentos?". La entrada es libre.

Presentación. El teatro Filarmónica acoge hoy, a las 19.30 horas, la presntación del libro "El gabinismo contado a nuestros hijos. Crónica de una alcaldía incomparable". En el acto participarán los autores, los periodistas David Remartínez y Gonzalo Díaz Rubín, que contarán con sus colegas Pedro Vallín y Ramón Muñiz como maestros de ceremonias. La entrada es libre.

01 Exposiciones. La galería Pablo de Lillo (calle del General Zuvillaga, número 12) muestra la exposición colectiva "Fertig", una selección de obra de artistas alemanes. Y la Escuela de Ingenieros de Minas, Energía y Materiales acoge hasta el 15 de octubre la muestra "Los hidrocarburos en nuestra vida diaria". La entrada es libre.

Prerrománico. El Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano del Naranco acoge hasta el 21 de octubre la exposición "Santullano, un viaje al siglo IX", producida por LA NUEVA ESPAÑA, que ofrece la posibilidad de contemplar las pinturas de San Julián de los Prados tal como eran en el siglo IX usando gafas de realidad virtual. La exposición abre todos los días de 10.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 18.30 horas.

"Abierto por restauración". Las visitas guiadas a las obras de restauración de San Miguel de Lillo, organizadas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, durante los meses de verano, se han ampliado hasta finales de octubre. Las visitas se hacen los lunes, en varios horarios. Las reservas pueden formalizarse por internet, en www.abiertoporrestauracion2018.es/iglesia-de-san-miguel-de-lillo.

Avilés y comarca

Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. La historiadora Patricia Pérez, directora de la empresa cultural "Cúentame un cuadro", ofrece hoy, a las 19.30 horas, en el palacio de Valdecarzana (calle del Sol), la charla titulada "¿Qué hace un turista como tú en un sitio como este". El acto está organizado por el Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. La entrada es libre.

Cine. En la Casa de Cultura de Avilés (plaza de Domingo Álvarez Acebal) se proyecta hoy, a las 20.15 horas, la película "Happy End", de Michael Haneke, en versión original con subtítulos en español. La entradas cuesta 3 euros.

Concursos. El plazo de presentación de trabajos para el X Concurso de Carteles y XX Concurso de Fotografía "8 de Marzo" convocados por el Ayuntamiento de Avilés está abierto hasta el 19 de octubre. Los trabajos deberán presentarse en el Ayuntamiento (Servicios Municipales de Igualdad, Edificio Fuero, calle de Fernando Morán, número 26. Planta baja. 33401-Avilés).

Taller de dibujo y pintura en Corvera. El Ayuntamiento de Corvera convoca una nueva edición del taller de dibujo y pintura que se desarrolla entre los meses de octubre y junio tanto en Las Vegas como en Trasona, en ambos casos impartidos por el pintor José Luis Ibáñez. El Consistorio tiene abierto el periodo de matrícula hasta el próximos día 11 de octubre.

Arte en Amaga. La galería de arte Amaga (calle de José Manuel Pedregal, número 4) acoge una exposición del artista Díaz-Faes. La entrada es libre.

Gijón

0 2 CICA. A las 17.30 y 20.00 horas de hoy, en el Centro de Interpretación del Cine en Asturias (cuarta planta del Casino de Asturias), se proyectará la película "Por quién doblan las campanas", de Sam Wood. El acceso al CICA cuesta 3 euros (gratis los desemplead@s y los menores de 18 años de edad).

Conferencia. Dentro de las I Jornadas de arqueología de Gijón, a las 18.00 horas de hoy, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, la arqueóloga Estefanía Sánchez Hidalgo dará una conferencia titulada "Vida cotidiana en el castro. Los oficios". La entrada es libre.

Conferencia. Genaro Alonso Megido, doctor en Filología Hispánica y consejero de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias, dará hoy una conferencia titulada "Variaciones sobre la locura de don Quijote", a las 19.00 horas, en la antigua Escuela de Comercio (calle de Francisco Tomás y Valiente, número 1). Hará la presentación Cristina Valdés Rodríguez, directora general de Universidades e Investigación del Principado de Asturias. La entrada es libre.

Reunión. A las 19.00 horas de hoy, en el Ateneo de La Calzada, se celebrará una reunión de la Plataforma Contra la Contaminación de Xixón. La entrada es libre.

Exposiciones. Hasta el próximo día 13 de octubre estará abierta al público la exposición de pinturas "Miradas en femenino", de Xisco Isern, en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Y durante todo el mes estará abierta la exposición de fotografías "Nice To Meet You, I Wish I Never Did", en el espacio creativo Mediadvanced (calle de Jovellano, número 3). La entrada es libre.

Oriente

Mayo del 68 en Llanes. La segunda planta de la Casa de Cultura de Llanes acoge una muestra sobre el Mayo del 68 con diferentes objetos y fotografías del fotoperiodista francés y ligado hasta su fallecimiento a la localidad de Celoriu Jean- Jacques Lévy. La entrada es libre

Baltasar Cue en Llanes. En la primera planta de la Casa de Cultura de Llanes puede visitarse la exposición conmemorativa "La mirada de un fotógrafo llanisco. Centenario de la muerte de Baltasar Cue Fernández (1856-1918)". La entrada es libre.