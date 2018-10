El sorprendente cambio de receta de uno de los productos más vendidos de Mercadona

Los productos preparados son de lo más consumido en los supermercados a día de hoy. El consumidor medio cada vez tiene menos tiempo para cocinar y va a los establecimientos buscando algo rápido de hacer y con lo que, sobre todo, poder ahorrar un poco de tiempo aunque resulte más caro que si te lo cocinas tú mismo. Pero ojo: también estamos cada vez más preocupados por lo que consumimos y por eso nos detenemos cada vez más a leer la lista de ingredientes. La comida real le está ganando la batalla a los ultraprocesados para alegría de muchos expertos en nutrición. Y esta es la razón por la que las grandes cadenas de supermercados que operan a nivel nacional se esfuerzan cada vez más en su línea de comida lista para consumir. Tanto que en Mercadona, por ejemplo, ya han creado un lineal específico en muchos de sus supermercados en el que se puede comprar, por ejemplo, paella lista para llevar al trabajo o para comer en el parque. Pero no solo evolucionan los supermercados, también sus productos.

Congelados

Dentro de la marca Hacendado los congelados son algunos de los productos más vendidos. Varios han sido lo nutricionistas que a lo largo de los últimos meses han recomendado algunos de estos productos. Muchos de ellos son frutas y verduras que con el congelado conservan sus propiedades nutritivas originales. Otros son recetas clásicas como la lasaña vegetal, una de las más consumidas sobre todo entre quienes hacen determinado tipo de dietas. Muchos de ellos se han sorprendido estos días al ver que la receta de este producto había cambiado. Desde Hacendado explican a través de las redes sociales que además se ha cambiado el formato y hasta el precio de este producto.

"La lasaña tiene una nueva receta con verduras y espinacas", explican desde la compañía haciendo hincapié en que la marca ha cambiado de Preli a Haendado. No es el único cambio que se ha vivido en esta cadena de establecimientos comerciales en los últimos meses. Hace varias semanas te contamos (en este artículo lo puedes repasar) la razón por la que las galletas de la marca Hacendado ya no te iban a saber igual. Y es que no es poco común que la empresa decida cambiar sus proveedores y, con ello, modifique sus productos. El propio consumidor es el que luego tiene que elegir si los nuevos sabores le gustan más o menos. Para gustos.