Tríplex y Súper ONCE, sorteos de la mañana del viernes 5 de octubre de 2018

La Organización Nacional de Ciegos de España celebra varios juegos diarios. Además del cupón todos los días tienes la oportunidad de ganar dinero en otros dos sorteos. Se trata del Triplex y el Súper Once. Desde esta semana hay dos sorteos diarios por lo que redoblamos nuestro esfuerzo informativo para contarte los números premiados en todos estos sorteos. En los sorteos de la mañana de hoy el número del Triplex ha sido el 297 mientras que el Súper ONCE de hoy jueves 4 de octubre de 2018 ha correspondido a la combinación formada por los números 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 36, 40, 45, 48, 51, 52, 56, 57, 58, 65, 69 y 80.

Recuerda que todos los días tienes a tu disposición la página de sorteos de La Nueva España en la que te iremos contando jornada a jornada cuáles son los números premiados en los sorteos que celebran tanto Loterías y Apuestas del Estado como la Organización Nacional de Ciegos. Esta noche de viernes sin ir más lejos te contaremos los resultados del Euromillón o la Bonoloto y del cuponazo de los viernes.



El Tríplex

El Tríplex de la ONCE es un juego que consiste en elegir un número de tres cifras en el que cada número debe estar comprendido entre el 0 y el 9, es decir, un número del Tríplex de la Organización Nacional de Ciegos de España debe estar comprendido entre el 000 y el 999. El importe por la apuesta es el más bajo de todos los juegos de la ONCE, apenas llega a los 50 céntimos. Pero si juegas, eso sí, debes estar pendiente todos los días. El Tríplex se juega de lunes a domingo. Para conocer todos los detalles de este sorteo puedes entrar en la propia web de la ONCE.



El Súper ONCE

Este es otro de los nuevos juegos de la ONCE. El Súper ONCE es un sorteo que consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 80 disponibles en el bloque de apuestas. En el sorteo se extraen 20 bolas de las 80 disponibles y el premio de cada apuesta dependerá de la cantidad de números que hayas elegido, el importe en euros apostado y el número de acuerdos obtenidos. El importe de la apuesta mínima es de un euro. El Súper Once celebra sorteos todos los días de lunes a domingo. Pero, ¿y el premio? Existen diferentes categorías de premios en función del tipo de apuesta con la que desees participar y del número de aciertos de la combinación ganadora de 20 números.

