Diez series españolas de moda que deberías ver antes de que acabe el año en Netflix

Si algo destaca en el catálogo de Netflix es que el gigante americano de la producción de series y películas no sólo ofrece sus propias historias. La empresa busca alianzas en cada país para poder ofrecer producto nacional a sus abonados. El caso de España es más especial si cabe. Aquí Netflix ha llegado a acuerdos de "doble sentido" por así decir: con Atresmedia para distribuir alguna de sus series tanto en España como fuera y con Movistar para poder comercializar alguno de sus productos fuera de nuestro país. Pero vayamos a lo que importa: dentro del amplio catálogo de Netflix hoy te traemos diez series españolas que deberías haber visto ya y que si no lo has hecho no sabemos a que esperas para fijar la fecha del maratón. Allá vamos.

El Ministerio del Tiempo

Aún resuenan en las redes sociales los comentarios de quienes (con toda la razón del mundo) cargaron contra Televisión Española por cargarse esta serie impulsada desde el ente público pero que sólo consiguió sobrevivir tres temporadas (la última gracias al apoyo de Netflix a la producción). Los personajes de este extraño ministerio llevan al espectador por diversos momentos de la historia de España. Para no perdérsela.

Vis a Vis

Fox ofreció en exclusiva el pasado invierno la tercera temporada (era producción de la casa). Si quieres verla o tienes curiosidad por saber si merece la pena abonarse a las plataformas que tienen este canal te retamos a que empieces por la primera temporada. Apostamos a que no puedes ver sólo dos capítulos sin engancharte a un producto nacional con inspiración en Orange is the new Black pero que tiene mucho que aportar al panorama de las series.

La embajada

Una de las mejores series de Antena 3 que en su día pasó desapercibida por la pequeña pantalla. La feroz competencia de los realitys del corazón de otras cadenas hizo que Atresmedia decidiera no darle una segunda temporada a esta historia que se ha quedado casi en miniserie y que bien merece todo un maratón. Los actores y la trama, lo más destacado. Para no perdérsela.

La Casa de Papel

Esta es, quizá, la serie que mejor refleja el cambio en los consumos. Su éxito fue mayor en Netflix que durante su emisión lineal en Antena 3. Tal es así que hasta traspasó fronteras. La vio tanta gente en América Latina que Netflix ya ha firmado la tercera temporada para seguir contando la historia de este original grupo de atracadores.

Las Chicas del Cable

Aún está reciente su nueva temporada (estrenada en septiembre). Si quieres engancharte a la que fue la primera producción española de Netflix antes de que llegue la cuarta tanda de capítulos a lo largo de este invierno aún estás a tiempo.

Paquita Salas

Capítulos de apenas media hora, humor inteligente y actores que van a dar (ya lo están haciendo) mucho que hablar. Paquita Salas es ya un icono nacional que deberías conocer.

La Catedral del Mar

Fue una de las grandes apuestas de Antena 3. La producción casi cinematográfica de la serie basada en la novela de Ildefonso Falcoes hace imprescindible su visualización.

Élite

Segunda serie española de Netflix. Se estrenó esta semana y va a dar mucho que hablar. Si quieres poder participar en los debates te recomendamos que la veas.

Tiempos de Guerra

Para los nostálgicos de Velvet aquí tienes una nueva aventura de amor y desamor con un trasfondo histórico que tampoco importa demasiado. Ideal para pasar el rato.

Y un bonus: La Casa de las Flores

Fue, sin duda, la serie del verano. Y aunque es mejicana se "cuela" en este ranking gracias a la estupenda actuación de Paco León. Si aún no la has visto ni sabes quién es Paulina de la Mora estás tardando (si ya la conoces aquí puedes repasar sus mejores frases).