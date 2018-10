Fallece Montserrat Caballé, la última diva

Montserrat Caballé, una de las mejores cantantes líricas de la historia, considerada por muchos como la última diva, la reina indiscutible del canto en las últimas cuadtro décadas del siglo XX en España, falleció ayer en Barcelona a los 85 años. Deja un legado de más de cinco décadas de carrera artística que perdurará en la memoria del universo operístico y musical. Los aficionados a la lírica en Asturias lloran también la muerte de Caballé, que cantó en siete ocasiones en la temporada operística del Campoamor, donde recibió también el premio "Príncipe" y el reconocimiento a toda una carrera en los premios líricos del teatro ovetense. Las cinco funciones de la ópera "El turco en Italia", que hoy se estrena, se dedicarán a Montserrat Caballé y, como estaba previsto, al maestro Alberto Zedda.

Tras conocerse la muerte de la soprano la pasada madrugada en el hospital Sant Pau de Barcelona, donde ingresó a mediados del pasado mes de septiembre, las muestras de pésame y los mensajes ensalzando su figura se sucedieron desde todos los ámbitos e instituciones, y desde todas partes del mundo.

Desde el Liceu, el teatro lírico al que estuvo especialmente vinculada, el presidente de su Fundación, Salvador Alemany, admitió que esta institución "no sería lo que ha llegado a ser sin la figura de la Caballé". El tenor Plácido Domingo, en un mensaje en las redes sociales, le dio las gracias "por tu increíble voz y tu talento", y destacó "el privilegio de compartir escenario contigo", mientras Josep Carreras aseguró: "Nunca he oído cantar a nadie en un teatro como Montserrat Caballé", y resaltó su lado más humano, como persona "vital, sensible y entrañable".

La Casa Real la definió como "la gran señora de la ópera, leyenda de la cultura universal". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó: "Fue una gran embajadora de nuestro país" y que "su voz y su dulzura permanecerán siempre con nosotros", y el presidente catalán, Quim Torra, la calificó de "artista universal" que "ha exportado catalanidad al mundo".

Montserrat Caballé fue la más universal de las cantantes de ópera españolas, una diva sólo a la altura de mitos como Maria Callas, Joan Sutherland, Elisabeth Schwarzkopf o Renata Tebaldi. A lo largo de sus más de 50 años de carrera, Caballé, poseedora de una técnica y una voz prodigiosas, interpretó cientos de óperas y conciertos en los principales teatros de todo el mundo junto a las mejores orquestas y repartos del género.