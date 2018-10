Halloween 2018: Diez series y películas para disfrutar de la noche de Halloween

Si el plan para el puente de Todos los Santos (o Halloween, en su versión amerciana) es quedarse en casa, te proponemos un listado con diez series y películas apropiadas para la ocasión. Ninguna de ellas lleva la palabra "Halloween" en el título ni está ambientada en esta festividad, sino que son propuestas atemporales del cine de terror. Hay de todo, desde las últimas propuestas de Netflix a clásicos como "El resplandor".



1."It"



Varios niños de una pequeña ciudad del estado de Maine se alían para combatir a una entidad diabólica que adopta la forma de un payaso y desde hace mucho tiempo emerge cada 27 años para saciarse de sangre infantil. "It", la película basada en la novela de igual nombre de Stephen king, se estrenó el año pasado y no dejó indiferente a nadie.



2. "El orfanato"



Laura (Belén Rueda) regresa junto a su marido Carlos (Fernando Cayo) y su hijo Simón (Roger Príncep) al orfanato en el que ella se crió de pequeña con la intención de reabrirlo como un centro residencial para niños con discapacidad. Pero Simón desaparece. "El orfanato", de Juan Antonio Bayona, mezcla terror e intriga de una forma magistral.

3. "El mundo oculto de Sabrina"

La bruja Sabrina Spellman, conocida por la serie de televisión de los 90, reaparece en una nueva propuesta llamada "El mundo oculto de Sabrina". Kiernan Shipka (conocida por su participación en la serie Mad Men) se pone en la piel de la adolescente mitad bruja, mitad mortal en una adaptación que mezcla terror y magia negra. (Disponible una temporada en Netflix).

4. Los clásicos del miedo

"El Exorcista" (1970) y "El resplandor" (1980), dos clásicos del cine de terror, que no pueden faltar en toda lista que se precie de películas de miedo.

5. "American Horror Story"



American Horror Story ofrece terror por capítulos. La primera temporada de esta serie de terror, producida por Ryan Murphy y Brad Falchuk, narra la historia de una familia que se muda a una casa maldecida por sus anterior habitantes. Cada temporada se centra en una historia diferente. (En Netflix están disponibles de la temporada 3 a la 6).

6. "La maldición de Hill House"

"La malfición de Hill House", basada en la novela de Shirley Jackson, narra la historia de cinco hermanos que crecieron en una casa embrujada en Estados Unidos y todos ellos experimentan visiones y experiencias traumáticas que les marcarán de por vida. Ya de adultos, el suicidio de la hermana menor les hace revivir lo ocurrido en esta mansión. (Disponible en Netflix).

7. "The Walking Dead"

"The Walking Dead" no es una propuesta original pero sí una apuesta segura para este Halloween si aún no la has visto. Esta serie, creada por Robert Kirkman, narra la historia de un grupo de supervivientes de Estados Unidos a un apocalipsis zombie. Ha batido récords de audiencia. Por algo será.



8. "La crónica del miedo", terror apto para niños.

Esta película original de Netflix es una propuesta de Halloween para todos los públicos. "La crónica del miedo" recopila historias sobre magia negra, encuentros sobrenaturales y tecnologías perversas en una serie para los más jóvenes.

9. "Los otros", de Alejandro Amenábar

"Los Otros", de Alejandro Amenábar, habla de fantasmas pero desde un punto de vista diferente. De nuevo, no es una propuesta original pero esta película protagonizada por Nicole Kidman es una buena propuesta para Halloween. La intérprete es una mujer que espera con sus dos hijos el regreso de su marido de la guerra cuando comienza a sentir una amenaza de seres del más allá que invaden su casa. Pero nada es lo que parece.

10. Versión documental

"Lo que vi" es una serie de seis capítulos que narra las experiencias paranormales o fenómenos inexplicables de diferentes personas. Cada capítulo condensa en 20 o 30 minutos los testimonios de quienes dicen haber visto fantasmas, espíritus malignos o extraterrestres. (Disponible en Netflix).