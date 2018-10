La receta de rolls de canela que te hará quedar como un repostero en 10 minutos

Puede que no te guste cocinar o que no tengas maña. Da igual, nosotros te damos la solución. Hay recetas muy sencillas que puedes hacer en unos pocos minutos y que te sirven para dos cosas: lo primero para sorprender a tus invitados en casa cuando acudan a una cena o una comida y lo segundo para que te inicies en la cocina. Recuerda que en nuestra sección de gastronomía puedes encontrar a diario recetas sencillas que puedes hacer sin complicarte mucho y sin que te lleve demasiado tiempo. Es importante, además, si te inicias en la cocina, que intentes afrontar creaciones que no exijan mucho instrumental y que tampoco requieran de alimentos difíciles de encontrar o que sólo los grandes chefs saben dónde localizar.

En este caso te ofrecemos unos Rolls de canela más que sencillos de realizar. Lo primero que te vamos a proponer son los ingredientes: necesitas unos 800 gramos de harina, un huevo, 100 mililitros de agua, otros 100 de leche, un poco de sal (unos cinco gramos), 25 de levadura, 140 de mantequilla, 100 de azúcar, un poco de azúcar moreno, canela y agua. Como ves todo ello cosas muy sencillas que puedes encontrar en cualquier supermercado o que incluso puede que ya tengas en casa.

Lo importante de las recetas sencillas que puede elaborar casi cualquier persona es además que sea económicas. En este otro enlace te recomendamos una tarta de manzana que puedes hacer por muy poco dinero. Recuerda también que en repostería es muy importante las medidas por eso es fundamental que vigiles con una pesa lo que vas apartando para cada receta.

En este caso la elaboración que puedes ver en el vídeo que sigue a estas líneas exige que tengas poco material en casa. A veces las recetas que encuentras por internet te obligan a tener la cocina demasiado equipada y en ocasiones tienes en casa electrodomésticos que sólo utilizas una vez y que al final acaban desapareciendo en el trastero. En este caso casi basta con que tengas una batidora además de un cuchillo y, evidentemente, un horno.

En el siguiente vídeo puedes ver en sólo 50 segundos cómo elaborar estos ricos rollos de canela que pueden servir para completar un postre y una cena en casa con amigos o para un desayuno con una persona especial. Tú decides cuándo y como utilizar la receta. Nosotros te la dejamos para que la disfrutes.