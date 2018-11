El punk crítico de "Fe de Ratas" vuelve con nuevo disco tras cinco años de silencio

Las ratas vuelven a la fiesta. Después de cinco años de silencio discográfico -que no sobre los escenarios, donde ha seguido dando guerra- el grupo de punk avilesino "Fe de Ratas", reconocido a nivel nacional por sus letras ácidas y críticas, publica hoy su nuevo disco, "Que siga la fiesta", en el que la situación política, social y económica de España ha servido de importante fuente de inspiración. Su nuevo trabajo llega, además, en un momento en el que el rock transgresor y el punk viven una nueva juventud. "Esto es algo muy cíclico, ahora parece que está volviendo a resurgir. En nuestro caso, cuentan más con nosotros para los festivales. Y la situación económica obliga a que vuelvan a salir letras contestatarias para que la gente espabile", explica el líder de la banda, Maxi Compán.

El artista avilesino achaca el parón discográfico del grupo a que "las canciones salen cuando te salen". "No sacamos un disco por sacar, no nos decimos: venga este año pon la máquina de churros a funcionar. Si ves que empiezas a componer y las canciones no pasan la criba, olvidas esa idea y empiezas con otra".

Ese resurgimiento del rock transgresor y del punk de toda la vida lo percibe "Fe de Ratas" en la demanda que está teniendo el grupo para girar y subirse a los escenarios. Este mismo sábado los avilesinos serán la cabeza del cartel de un festival en Oviedo, de nombre Raposu Rock, y que se celebrará en la sala Sir Laurens a partir de las 19 horas. En el evento participarán también las bandas asturianas "Nueve con Diez" y "Gajes del Oficio", además de la madrileña "No Konforme".

Pero no son los únicos planes para tocar de los de Avilés. En el horizonte tienen fechas para presentar su trabajo por varias localidades españolas como Plasencia y Marinaleda y, probablemente, para septiembre del año que viene habrá una gira por América Latina. "Como están viendo que el grupo resurge por el tema del disco ya nos han llamado de México para tratar de hacer varios conciertos", explica Compán. Sería su primera experiencia al otro lado del Atlántico. "Hace años hice una colaboración con una banda cubana, pero nada más", señala el artista. Sus objetivos son tocar en Colombia, Argentina y Uruguay, donde tienen una importante base de fans.

Palos para todos

Las letras de las nuevas canciones de "Que siga la fiesta", un título que ya viene con algo de retranca, como es marca de la casa, hablan de la situación política y económica. Todo aderezado con el antiimperialismo y la crítica a la actuación de los gobiernos europeos con los inmigrantes. Incluso hay palos para algunas nuevas formaciones políticas. "Como dice la canción de la 'Ratuka y el gato pardo', todo cambia para que nada cambie. Ésa es la filosofía de lo que queremos decir", expresa Maxi Compán. Esa pista habla, por ejemplo, de los orígenes del 15-M y de cómo el movimiento acabó absorbido por el sistema que criticaba y por las instituciones.

Pero no son los únicos que se llevan su dosis de crítica. También habla el disco del resurgir de la extrema derecha, o de la venta de armas por gobiernos como el español. "Es muy hipócrita que un gobierno venda armas y luego hable de paz. No sé cómo pueden dormir sabiendo que esas minas antipersona pueden matar a alguien y justificarlo con el empleo que se crea, como pasó aquí con la fábrica de armas de Trubia", señala el líder de "Fe de Ratas". Aunque también hay letras algo más personales, como la de "Chévere", que habla sobre la muerte que, según reconoce Maxi Compán. "Me tocó muy de cerca", dice.

Transgresión

El líder de "Fe de Ratas" reconoce que casos como el de Valtònyc -el rapero condenado por injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo en las letras de sus canciones y que ha huido a Bélgica- hace que los artistas más transgresores tengan que andarse con mucho más cuidado con sus letras. "No es que te cortes, pero mismamente te pasa también al escribir en Facebook. Piensas: si me paso poniendo algo, igual mañana tengo a la Guardia Civil picándome en casa", señala Compán. "Al final, claro que existe la censura. Yo juego en el filo. De todas formas tampoco hay que ser muy agresivo para decir lo que uno piensa, pero es verdad que ahora se miden muy mucho las palabras".

En su opinión, este tipo de casos "son una vuelta atrás. En los 80, después de habernos vendido la Transición, sí parecía que había una explosión de libertad, pero ahora estamos volviendo a una etapa oscura". Aún así, el movimiento punk está volviendo a crecer, especialmente en Asturias, donde grupos de toda la vida como "Fe de Ratas" o "Escuela de Odio" se mantienen en buena forma, pese al empuje del reguetón o el hip hop. "Coger una guitarra a irte al estudio sigue siendo atractivo", defiende Maxi Compán.

"Que siga la fiesta" es el undécimo disco de la banda avilesina, el octavo con letras propias, ya que también tienen dos directos y uno de versiones.