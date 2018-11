Ana Belén protagoniza en la Laboral un innovador espectáculo sobre el mar

La actriz y cantante Ana Belén protagonizará en Asturias un espectáculo musical, audiovisual y teatral que lleva por título "El faro" y que sólo tendrá una única representación: el próximo 15 de diciembre en el Teatro de La Laboral de Gijón a las 20.30 horas. La conocida intérprete saldrá a escena junto al actor asturiano Alberto Rodríguez en un montaje conceptual en torno al mar y con participantes de lujo. Los textos corresponden al poeta granadino Luis García Montero, actual director del Instituto Cervantes. El cantautor mierense Víctor Manuel ha compuesto una canción inédita y exclusiva que interpretará Ana Belén. Se trata de un tema compuesto sobre un poema del poeta mexicano Hugo Gutiérrez Vega, descendiente de asturianos. La música de todo el espectáculo es una creación original del compositor asturiano Javier Blanco, con música adicional del propio Víctor Manuel y de Andreas Prittwitz. Todas estas composiciones serán interpretadas por la Orquesta de Camara de Siero (OCAS), dirigida por Manuel de Paz.

"El faro" es una idea original de Javier Blanco y Manuel de Paz. El germen del proyecto era un concierto sinfónico, pero pronto vieron el potencial que tenía la milenaria relación entre el hombre y la mar para profundizar en ella en un formato más narrativo, "muy diferente a lo habitual", dicen sus creadores. Javier Blanco explica el contenido del espectáculo: "'El faro' cuenta los últimos momentos de un farero en su puesto de trabajo, antes de ser sustituido por un ordenador. La historia es una alegoría de muchas cosas: del hombre y la tecnología, de lo viejo y lo nuevo? Es una reflexión sobre la vida misma y las dudas que tenemos a la hora de encontrar un nuevo camino. Por eso el propio faro, como luz que guía a los navegantes, pretende ser también un símbolo en estos tiempos de incertidumbre".

La música se adapta a los requerimientos narrativos, explica Blanco. Va "desde lo robótico a lo sinfónico. Eso sí, siempre con ese carácter visual o cinematográfico", añade de este compositor y arreglista que colaboraciones con artistas como "Sôber" o "Mago de Oz", además de ser cofundador de la escuela-taller de música y sonido "Ars Nova". Blanco añade que, a partir de la música y de la sinopsis del argumento, Luis García Montero "creó unos textos que expresan todas estas ideas y conceptos con ese tono poético y lírico que buscábamos. Ha sabido capturarlo de una manera perfecta".

Manuel Paz estará al frente de la Orquesta de Cámara de Siero. "Lo que más me atrae del espectáculo es que hemos conseguido crear un formato nuevo, y casi se define mejor con lo que no es: no es un concierto, no es una ópera, no es una obra de teatro, ni un recital poético, ni es una película, ni un vídeo mapping, tampoco es un musical, pero tiene elementos de todos estos formatos", describe el director, quien detalla que en "El faro" Ana Belén hace el papel de la diosa Atenea, que se le aparece en sueños al farero. "Víctor Manuel creyó en el proyecto desde el minuto uno; a través de él llegamos a Ana Belén, que es perfecta para ese papel", explica Manuel Paz. El director de la OCAS añade: "Contar con ella era un sueño; por muy atractivo que sea el proyecto. Que haya aceptado este papel, con la trayectoria y la agenda que tiene, es una demostración de confianza enorme que no sabemos cómo agradecer. Pero sí sabemos cómo corresponder: tratando de estar a su altura y eso es un reto maravilloso".

García Montero, otra de las firmas de lujo en este espectáculo que sólo se representará una vez, fue una sugerencia de la propia Ana Belén, según explica Manuel Paz. "Aceptó mucho antes de asumir la máxima responsabilidad del Instituto Cervantes que ahora tiene. Es otro compañero de singladura soñado", dice el director de la orquesta sierense. "Le enviamos un esquema de la historia que había elaborado Javier Blanco y, cuando llegó el texto, sentí una emoción indescriptible. La historia contada con palabras mágicas, con una perla en cada giro y un micropoema en cada frase era para mí inédita. Nadie que no se implique al cien por cien puede escribir un texto de ese calibre y García Montero lo hizo", añade este director.

Las entradas salen a la venta este miércoles 7 de octubre. Todos los puntos de venta se activarán a las 11 de la mañana. Se pueden adquirir en "www.elfaroweb.es.", en la recepción de Laboral Ciudad de la Cultura, en el Centro Niemeyer de Avilés, en el centro de Información Turística del Principado de Asturias, en la web "entradas.liberbank.es". o en el teléfono de Liberbank 902 106 601.

Las imágenes proyectadas y sincronizadas de la música del espectáculo son obra de Rob Loren y Fernando Oliva. La dirección escénica corre a cargo de Laura Iglesia de Higiénico Papel Teatro y la iluminación de Carlos Dávila. La parte musical de "El faro" se completa con el Coro Voces Blancas del Nalón.También participan los músicos de rock Emilio Ribera, Marco Álvarez y Sam Rodríguez.