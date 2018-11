Las razones por las que deberías ver la serie de Netflix que arrasa estos días

Bodyguard. Así se llama la serie de Netflix que está causando sensación en España y de la que últimamente habla todo el mundo. Seguramente habrás visto en los stories de Instagram de tus amigos que la están viendo y tú aún no te has decidido a darle al "play". Pues en este artículo te contamos las razones por las que deberías ver la serie de moda.

Está triunfando en todo el mundo. No siempre triunfa lo bueno pero en esta ocasión sí que lo ha hecho. Y eso a pesar de que lo tenía todo en contra: Bodyguard llegó a Netflix en octubre, un mes que está a caballo entre las películas de terror y las de Navidad que se ven el horizonte. Y es que a lo largo de las últimas semanas esta producción inglesa no ha tenido la promoción que merece en buena medida por culpa de la decisión de la compañía de vídeo bajo demanda de promocionar su serie de producción propia "La maldición de Hill House" o "Sabrina" de la que te hablamos en este artículo. A pesar de esa falta de promoción Bodyguard ha conseguido ganarse un hueco en el corazón de los espectadores.

Son sólo seis capítulos (y te queda todo muy claro al final). El público cada vez rehúye más de las series interminables. A casi nadie le interesa ya seguir una producción que te lleve horas de tu tiempo. Muchos prefieren ver muchas series de pocos capítulos que pocas de mucha duración. En esta ocasión Bodyguard nos presenta toda su trama en sólo seis etapas de poco menos de una hora de duración cada una (excepto el desenlace del último capítulo que "tarda" hora y cuarto en desentrañar toda la trama).

Tiene giros inesperados. Y en esta ocasión, sin ánimo de hacer "spoilers" se puede decir que son de los inesperados de verdad. No de esos que ves venir. Merece la pena dedicarle unas horas.

Lleva el sello de la BBC. Si hay una cadena pública con prestigio en Europa esa es, sin duda, la BBC. Y si lo tiene es porque lo merece. Desde la fotografía hasta los actores (Richard Madden y Keeley Hawes como grandes maestros de ceremonias), todo tiene el inconfundible sello de la calidad de la cadena. Tanto que incluso en algunas ocasiones recuerda otras grandes series impulsadas por esta factoría. No hay que dejarla escapar. Luego no digas que no estabas avisado. Bodyguard es, sin duda, el estreno del otoño del que se va a hablar durante semanas.