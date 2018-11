Así es el gran sorteo 11 del 11 de la ONCE de hoy domingo 11 de noviembre

Sorteo especial 11 del 11 de la ONCE ONCE

Hoy no es un domingo cualquiera para la Organización Nacional de Ciegos de España. La ONCE no para ni un solo día en su actividad de sorteos y juegos, que ya acumulan muchos miles de seguidores en España, máxime teniendo en cuenta el buen fin de la recaudación diaria. Pero el día de hoy es especial. La fecha lo dice todo: hoy es once de noviembre. O lo que es lo mismo, el once del once. Por eso, siempre que llega esta coincidencia, la entidad organiza un sorteo especial, con premios muy suculentos. Hoy llega el sorteo 11/11 y de él te informaremos a su debido momento en esta web, del mismo modo que comunicamos a diario los resultados de sorteos de la ONCE o de Loterías y Apuestas del Estado, como los de ayer de Lotería Nacional (especial de noviembre), La Bonoloto o La Primitiva y El Joker.

El sorteo 11/11 llega así en noviembre, un año más, con premios especiales. El gran momento llegará en torno a las 21.25 horas. Y de su resultado podrás informarte en esta página web, al igual que puedes hacer a diario de todos los sorteos.

"No es casualidad", insisten desde la ONCE. "Es el sorteo 11/11 de la ONCE", agregan. Como cada año, los juegos de la ONCE te dan la posibilidad, a través de esta cita especial, de ganar hasta 11 millones de euros al contado. Se trata de una oportunidad otoñal de hacerse con un gran pellizco. No hace falta esperar así a los sorteos extraordinarios de Navidades, dado que existe esta otra cita anterior gracias a la Organización Nacional de Ciegos de España.

¡Buena suerte!

¿En qué consiste el sorteo 11 del 11 de la ONCE?



Con el sorteo 11/11 de la ONCE hay miles de premios disponibles para todos los que jueguen o adquieran un cupón. El premio gordo es de 11.000.000 de euros al contado.

La emisión del producto está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 120. Puedes informarte de todos los detalles del cupón del sorteo 11/11 de la ONCE en el enlace a los Reglamentos reguladores de los juegos de la ONCE que aparece en la web de la entidad.



Los premios del sorteo 11 del 11

- 1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

- 11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

- 11 premios de 111.000 € a las cinco cifras y serie de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones completas.

- 119 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

- 1.309 premios de 2.500 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones.

- 1.309 premios de 1.000 € a las cinco cifras de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones.

- 1.080 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras.

- 10.800 premios de 100 € a las tres últimas cifras.

- 108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

- 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).