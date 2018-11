Comprueba el resultado del sorteo especial de la ONCE de hoy 11 de noviembre

Puedes consultar el número premiado en el sorteo del 11 del 11 de la ONCE de hoy en unos instantes. Aquí te lo contaremos en el mismo instante en el que se produzca el resultado de un sorteo que no es como otro cualquiera. Es uno muy especial y con premios muy jugosos. La ONCE retransmitirá en directo a eso de las 21.30 horas el sorteo más especial del año para esta entidad con fines sociales y que dedica gran parte de su recaudación a mejorar la vida de muchas personas. Ya sabes que en nuestra página de sorteos puedes conocer todos los números premiados en este sorteo, en el resto de los que pone en juego la ONCE, y también los que sortea Loterías y Apuestas del Estado.

La coincidencia del mes y la fecha con el nombre de la organización es la causa de que el día de hoy sea tan especial. Y encima este año el 11 de noviembre ha caído en domingo, lo que permite que sean más las personas que puedan estar pendientes de conocer el restultado.



¿En qué consiste el sorteo 11 del 11 de la ONCE?

Con el sorteo 11/11 de la ONCE hay miles de premios disponibles para todos los que jueguen o adquieran un cupón. El premio gordo es de 11.000.000 de euros al contado.

La emisión del producto está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 120. Puedes informarte de todos los detalles del cupón del sorteo 11/11 de la ONCE en el enlace a los Reglamentos reguladores de los juegos de la ONCE que aparece en la web de la entidad.



Los premios del sorteo 11 del 11

- 1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

- 11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

- 11 premios de 111.000 € a las cinco cifras y serie de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones completas.

- 119 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

- 1.309 premios de 2.500 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones.

- 1.309 premios de 1.000 € a las cinco cifras de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones.

- 1.080 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras.

- 10.800 premios de 100 € a las tres últimas cifras.

- 108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

- 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).