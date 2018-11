Fallece Jaime Estrany, el niño que impulsó la campaña solidaria de recogida de tapones

Este lunes se ha conocido la triste noticia de la muerte de Jaime Estrany a los 9 años de edad. La madre del pequeño lo ha hecho público en el perfil de Facebook de la asociación Arka Tapones Solidarios, entidad que se creó para recaudar fondos de ayuda para niños que como Jaime, padecían parálisis cerebral. "Ya sabéis cómo era él", explica, "un niño alegre, feliz y al que le gustaba estar rodeado de gente".

"Jamás pensé que llegaría un día que ya no estarías entre nosotros. Has luchado durante 9 años pero esta última batalla ha sido invencible", comienza el texto. Agradecimiento, amor y por supuesto mucha tristeza son los sentimientos que afloran en este sentido mensaje: "No podemos estar más orgullosos de ti, mi amor, nuestro tesoro, nuestro campeón de la casa" , continúa. "Solo tenemos palabras de agradecimiento por haber dado luz a nuestra vida y enseñado a valorar mucho las cosas".

En 2012 los padres de Jaime Estrany iniciaron una campaña para la recogida de tapones solidarios que permitiera recaudar fondos para ayudar a su hijo y a otros niños en su situación en las islas. Poco después junto a otros progenitores crearon Arka para la recogida y gestión de fondos de ayuda a los niños con parálisis cerebral.

Hace solo dos meses que los padres de Jaime y de su compañero de colegio Noah reclamaban un equipo de atención especial adecuado a las necesidades de ambos niños en el centro escolar al que asistían. Por este motivo los dos pequeños se incorporaron a las clases una semana después del inicio de curso.

Hoy se celebra el velatorio del pequeño Jaime en Son Valentí entre las 14,40 y las 21,00 horas, y mañana martes el funeral en la parroquia San Francisco de paula a las 20,00 horas.