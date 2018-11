Cinco películas españolas que no sabías que estaban en Netflix y deberías ver

Netflix tiene cientos de miles de películas. Dicen los expertos que necesitas 73 vidas para ver todo lo que tiene el catálogo del gigante de la ficción internacional. Pero no vas a precisar tanto si lo que quieres es disfrutar de buen cine patrio. Como es lógico la producción nacional que puedes disfrutar dentro de la plataforma es más reducida. Pero eso no significa que no tengas donde escoger. Para que no te líes hoy en nuestra sección de ocio (aquí puedes consultar todas las noticias de Netflix), te traemos cinco películas españolas que puedes disfrutar sin salir de esta plataforma de pago.

El orfanato. Es una de las películas más galardonadas del cine español. Merece la pena deternerse un momento a verla incluso si ya lo has hecho: es la típica cinta de la que vas a aprender más cuando la veas por segunda vez. La película (que fue la ópera prima del director Juan Antonio Bayona), acaba de cumplir 11 años pero sigue tan fresca como el primer día.

La mala educación. Y esta la nombramos por poner sólo un ejemplo. Desde hace meses un acuerdo de Netflix España con la productora de las películas de Almodovar permite disfrutar en la plataforma de pago de todas las cintas del director manchego. Una buena idea para un fin de semana de lluvia puede ser deleitarse con los grandes títulos de este director español de fama internacional. En muchas el atractivo se sitúa en ver cómo han cambiado los actores patrios.

Handia. Es uno de los últimos estrenos de Netflix (la película es del año 2017). Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián donde fue galardonada con el Premio Especial del Jurado. Es una cita de culto.

El autor. Si hay un actor de moda gracias tanto a las series como a las películas es Javier Gutiérrez. La película "El autor", basada en la novela de Javier Cercas, recibió tan buenas críticas por parte de los expertos que bien merece que le dediques dos horas.

7 años. Netlflix no sólo produce series (en España por ejemplo Las chicas del Cable o Élite), también se fija en el campo del cine y de las películas. En nuestro país la plataforma alcanzó gran notoriedad con películas como Fé de etarras pero esa no fue la primera: antes hubo otra titulada "7 años" y capitaneada por un Paco León que se salió de su papel habitual y mostró al público una faceta poco conocida. Toda una obra maestra que no te puedes perder.