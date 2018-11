Eliana Álvarez: "Mi trabajo ahonda en el fracaso y en ver cómo se pueden obtener resultados de él"

La directora Eliana Álvarez (Caracas, 1979) nació en América en el contexto de la emigración paterna. Cuando tenía 10 años, la familia, de orígenes llaniscos, regresó a Asturias y se asentó en Gijón, donde se crió en el barrio de La Calzada. Por eso, ayer se mostraba exultante en el encuentro que mantuvo con el público del Festival de Cine de Gijón, porque "es volver a casa y es muy emocionante". La directora ha desembarcado en la sección "Esbilla" para promocionar un documental rodado en inglés y titulado "Spirit of Discovery". Se trata de un trabajo que narra las cuitas de Walter Munk, de 101 años, considerado como el oceanógrafo más reconocido del mundo. De hecho, Munk es el autor de un sistema de predicción de oleaje que se aplicó en operaciones bélicas como la del desembarco de Normandía. También se lo conoce como el "padre del surf" por la utilidad de su sistema para quienes practican este deporte. Eliana Álvarez ha querido recoger en una película la historia de Munk "desde sus fracasos", porque es de las dificultades de las que se obtienen las mejores lecciones.

- ¿Ha cumplido un sueño viniendo al Festival de Cine?

-Así es, estoy muy contenta de que la película esté en "Esbilla", por fin se puede ver en pantalla grande y es un día muy especial con la presencia de la familia y de muchos amigos que vienen a verla.

- ¿Cómo surgió la idea de rodar un documental sobre la vida de Walter Munk?

-La verdad es que al principio yo no tenía ni idea de quién era Munk. Antes de esta película hice un cortometraje en una villa de pescadores en la Baja California, y las personas con las que trabajé en aquel momento, que eran biólogos marinos, estaban planeando otra expedición en la zona. Ellos fueron los que me empezaron a hablar de Walter Munk, y me decidí a ir con ellos a la expedición para grabarla pensando que iba a ser una película ese trabajo. Pero cuando conocí a Walter me enamoré de él, es un genio conocido mundialmente por su trabajo, y le convencí para rodar. Fue complicado porque él no quería que rodaran una película sobre él, no es nada egocéntrico. Para nada quería una película que lo ensalzara, y lo convencí desde otra visión: que en vez de hablar de todo lo bueno y todo lo bien que le salió todo en la vida hiciéramos lo contrario, hablar de sus fracasos. Y la película va de eso; de las cosas que fallaron.

- ¿Alguna lección?

-Sobre todo se trata de ver qué significan los fracasos y si de ellos podemos conseguir otras cosas que no habíamos planeado. A él le encantó ese planteamiento y está feliz con la película.

- ¿Cómo fue el proceso de rodaje?

-En la expedición estuvimos rodando unos diez días entre San Diego y Baja California Sur, y luego realicé unos cuatro viajes a San Diego para seguir hablando con Munk. Los días de rodaje no fueron demasiados, pero la edición fue muy compleja. Tardé en terminar la película cuatro años.

- ¿Es más difícil editar documental que ficción?

-Sí, mucho más, porque no hay un guión marcado. Y en mi película mezclé muchos temas: historia, medio ambiente, ciencia... son muchos temas diferentes que hay que combinar y que es difícil que queden bien.

- En principio iba a ser un corto...

-Cuando fuimos a grabar la expedición en principio tenía en mente que fuera un corto sobre ella. Pero la expedición fracasó, y no pudo ser así. Cuando volví no tenía material para hacer una película interesante y fue cuando empecé a convencer a Walter de que a lo mejor teníamos que enfocar el trabajo más hacia su figura. Me costó un año convencerlo.

- ¿Es su trabajo una llamada a tomar conciencia sobre la necesidad de cuidar el planeta?

-He tratado de hacerlo de manera que no es el tema principal de la película, no se trata de estar martilleando con el cuidado del medio ambiente, pero sí que hay un mensaje de fondo para llamar la atención sobre lo que está pasando con los océanos, que nos estamos cargando en definitiva nuestra vida.

- ¿Qué le dijo Munk tras ver la película?

-Le encanta. Mi objetivo principal era que él se sintiera bien con el trabajo, él es el personaje principal y si él no se hubiera sentido bien, hubiera sido un fracaso. Pero le encanta, y de hecho hace poco se proyectó en San Francisco, yo no pude ir pero él sí asistió, y después me contaba todos los detalles como si fuera un niño. No olvidemos que ya tiene 101 años y sigue viajando y trabajando.

- ¿Cuál es el mensaje que lanza Munk en la película?

-Él se dirige a las entidades financieras que apoyan proyectos, convencido de que hoy en día la gente no se arriesga. Sólo damos dinero para proyectos que se sabe de antemano que van a triunfar, pero de esa forma no tiene demasiado mérito.

- ¿Qué supone para usted volver a casa con este trabajo?

-Es muy especial, tanto por volver a Gijón como por el hecho de que llevo muchos años sin estar en festivales, desde el año 2009. Me encanta, estuve en la gala de inauguración, vi amigos que trabajan en el Festival y es un placer.

- ¿En qué proyectos trabaja en la actualidad?

-Ahora mismo no tengo ningún proyecto mío particular como directora, este trabajo me dejó con las pilas un poco agotadas. Pero trabajo como directora de fotografía para otros proyectos y estoy rodando cuatro películas diferentes en diferentes localizaciones: Belice, Noruega, San Francisco... La base la tengo en Nueva York pero trabajo mucho más fuera de la ciudad.

- ¿Esperaba cumplir sus sueños cuando se fue a Estados Unidos?

-Realmente no me esperaba tanto, ha superado todas las expectativas que tenía entonces, aunque siempre tenía la ilusión y la esperanza de que fuera así. Y así ha sido.