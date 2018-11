Glavonic: "Por rodar sobre la guerra en Serbia nos han tachado de terroristas"

El bombardeo de Serbia por la OTAN en la guerra de los Balcanes en 1999 cubrió de muerte y de algo más a la ciudad de Belgrado y a sus habitantes. Un halo de silencio que ha llegado hasta el presente y que le ha servido al director Ognjen Glavonic para tirar de un hilo invisible del que pocos quieren llegar al final. "The Load", su primer largo de ficción, explora en una historia de la que "mucha gente de nuestra generación apenas ha oído hablar". O simplemente no querían recordar.

Glavonic relata en "The Load" ("La carga") la historia de Vlada, un conductor de camión durante los bombardeos de la OTAN en la guerra de Kosovo de 1999. Vlada conduce un camión congelador por el país sin saber lo que transporta, pero acarreando una carga cada vez más pesada en su conciencia. Una historia de ficción pero basada en hechos reales: el hallazgo por parte del director de una fosa común en su barrio de la que no tenía noticia.

"Empecé a investigar, llevaba allí diez años y no la conocía, así que buscando encontré dos artículos de prensa sobre la fosa: el testimonio de un conductor de camión y una lista de objetos desenterrados", relató ayer Glavonic, acompañado por el productor Stefan Ivancic. Fue el punto de partida para indagar en una realidad que, a día de hoy, sigue siendo en el país una herida abierta.

Cuando empezó a escribir el guión, Glavonic acababa de salir de la Universidad y el recuerdo de lo sucedido se había diluido en la memoria colectiva, intencionadamente o no. "Pregunté a mis padres, a mis amigos, a mis profesores, y nadie parecía saber nada; algunos no habían oído hablar del caso y eso me pareció sospechoso. Por eso quise escribir esta historia", relató el director serbio, quien se basó para ello en documentos y también en sus propias vivencias, en la forma en "en cómo afrontábamos nosotros aquella época".

Así, poco a poco y en un proceso que se dilató en el tiempo, Glavonic sorteó todo tipo de dificultades para hacerse con su historia, desde el silencio inicial hasta la falta de financiación o directamente la campaña en contra que ha sufrido en los últimos meses para denostar la película.

"Es aún un tema tabú, ha sido una película difícil de rodar en Serbia; nos rechazaron siete veces la financiación pública y tuvimos que buscar ayuda fuera", recordó su productor Stefan Ivancic. El trabajo fue seleccionado para acudir a la edición de este año en Cannes y entonces "empezó una campaña en nuestro país contra nosotros: los propios compañeros de profesión nos acusaron de traidores, espías y hasta terroristas en una combinación de nacionalismo y envidia", abundó el productor. Algo paradójico, porque "nos atacan sin haber visto la película, se estrena el próximo sábado en el Festival de Cine de Autor en Belgrado", subrayaron.

Aun así, y con todas las dificultades, director y productor están orgullosos de su trabajo y anuncian que seguirán luchando contra el olvido interesado de unos hechos sobre los que se ha construido en Serbia "una mentira que ha durado mucho tiempo; las nuevas generaciones no han oído nada de todo esto y queremos luchar contra ello; queremos saber quién estaba sacando provecho del crimen y del posterior silencio".