Hong Sang-soo vuelve a triunfar en Gijón

Una película en "estado de gracia". Es la definición que dio ayer de "Hotel by the River" el jurado del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que apostó por unanimidad por esta obra en blanco y negro de Hong Sang-soo. El director surcoreano, que ya ganó el certamen hace tres años con "Right Now, Wrong Then", se lleva también el premio al mejor guión. El filme suma un tercer galardón: Ki Joo-bong logra la recompensa como mejor actor.

No parece que el jurado haya arriesgado mucho en esta ocasión: "Por confirmar una vez más la extraordinaria y prolífica creatividad de uno de los grandes autores contemporáneos". Un realizador fecundo, personal, que obtuvo la Concha de Plata al mejor director en San Sebastián tras triunfar un año antes en Gijón. Hubo quien definió ayer la decisión del jurado como "conservadora", pese a que nadie discute la excelencia del filme del ya consagrado Hong Sang-soo. Lo que se espera del FICX, para ser coherente con sus intenciones, es una apuesta por nuevos talentos y narrativas.

Hubo, en este sentido, una grata sorpresa para lo que algunos llaman ya "nuevo cine asturiano". El gijonés Ramón Lluís Bande se hizo con el premio especial del jurado (ver palmarés en esta misma página) con "Cantares de una revolución". El cineasta tira de su amigo el cantautor Nacho Vegas (recordemos "El fulgor") para rescatar canciones e historias de los acontecimientos asturianos de 1934. Aquí sí que se ha visto una intención del jurado.

La chilena Dominga Sotomayor, uno de los valores del nuevo cine chileno, y el rumano Radu Jude, se llevan los premios a la mejor dirección por "Tarde para morir joven" y "I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians", respectivamente. Un galardón repartido. Donde no hubo sorpresas fue en el premio a la mejor actriz: Olivia Colman por su magistral interpretación en "La favorita", la película de Yorgos Lanthimos que suena como candidata al "Oscar". El "Gil Parrondo" de dirección artística y la mejor dirección de fotografía fueron para Iuliana Vilsan por "I Do Not Care..." y Inti Briones por "Tarde para morir joven".

Otro triunfador: el gallego Eloy Domingo Serén, que se alza con los galardones a la mejor película española y al director de la mejor película nacional por "Hamada". Un filme que rodó en el Sahara, después de viajar hasta la antigua colonia española para impartir clases de cine en uno de los campos de refugiados.

Como suele ocurrir, el jurado joven del FICX fue por su lado y concedió su premio al mejor largometraje a Malgorzata Szumowska, autora del aguafuerte polaco que es "Mug". Y el del jurado internacional de la competición "Rellumes", siempre con gran nivel, fue para la francesa Marie Losier por "Cassandro The Exotico!". Otros asturianos que no marcharon de vacío fueron Luis Trapiello ("Enterrados") o Diego Llorente ("Entrialgo").