¿Molestan los niños en los restaurantes?

La polémica suele venir de la mano de opiniones encontradas, a veces es imposible saber quien tiene la razón. Existen temas complejos en los que las opiniones vertidas desde uno y otro lugar no permiten al que escucha escoger en que lado está y en el caso del que hablamos hoy ocurre exactamente eso: encontramos muchas opiniones a favor de lo que se dice, las mismas que encontramos en su contra ¿De qué hablamos? De si los niños molestan en los restaurantes, ¿es falta de educación? ¿o es que los que no son padres no tienen conciencia?. Quien dio la voz de alarma fue el periodista asturiano Rodrigo Faez con el siguiente mensaje en la red social Twitter:



Quedo a comer con unos amigos. En la mesa de al lado hay dos bebés. Tras 23.008 alaridos me da por girar la cabeza en plan "oye, vale ya". La madre responde a la mirada: "Es un bebé". Recordad: el resto no tenemos por qué aguantar a vuestros niños. ¿Estáis de acuerdo? ¿O no? — Rodrigo G. Fáez (@RodrigoFaez) 25 de noviembre de 2018

Hasta cierto punto. Si es un bebé de menos de un añito y llora por ejemplo por un cólico o por la dentición, ya te digo que va a ser muy dificil calmarle y menos aún educarle para que no llore. ? — Gato Gafotas (@Gato_Gafotas) 26 de noviembre de 2018

A todos los intolerantes que decís que no tenéis que aguantar que un bebé os moleste con su llanto..¿os habéis planteado siquiera que vuestro timbre de voz también puede no gustar y molestar a otros, y os tienen que aguantar?.Así que no habléis en un restaurante,¿eh?. Calladitos. — Francisco España (@pacoespana) 25 de noviembre de 2018

Esta es la respuesta....estos que tanto les molestan los niños espero que estos nuevos ciudadanos los cuiden y protejan cuando sean de mayore — Manu García (@manugar20304221) 27 de noviembre de 2018

Lo q pasa es q la educación se está perdiendo, en los bares, en los cines, en los colegios, institutos. Y el respeto se pierde. Y me da igual lo q me digáis porque no me vais a hacer cambiar de opinión. — ??Rosa Meza?? (@rosameza10) 26 de noviembre de 2018

Q hay padres q tienen el morro de ponerlos en otra mesa y q encima de q no consumen se ponen a jugar y tú no puedes hablar, mientras los papas tan agustico. Yo he visto gente en la terraza y los niños dentro en una mesa peleandose y si les dices algo... " son niños". Y tú adulto — ??Rosa Meza?? (@rosameza10) 26 de noviembre de 2018

Son niños, sí. Hijos de padres maleducados que creen que tener hijos les da derecho a todo. Incluso a permitir que sus niños lloren, griten o corran en restaurantes, supermercados, consultas médicas... — España (@bea_flask) 26 de noviembre de 2018

Toda la razón! Educar a los niños en lugares públicos,a que no molesten a otros, es asignatura pendiente...

(Y si, he tenido tres y no los soltaba libres a que dieran la vara a otros) — Mara (@MaraCAmor) 26 de noviembre de 2018

Soy padre y estoy contigo, yo con mi hijo de bebé he pedido la cuenta en un restaurante porque no para de llorar y no quería molestar al resto de clientes, muchos padres no son conscientes que con un bebé hay cosas que hacías antes que ya no puedes hacer,es ley de vida. — javier. (@JaviTabarnia) 26 de noviembre de 2018

A ver, un poco de cordura. Mi hija era una perretas de cuidado y yo he salido del restaurante mientras su padre comía, y al contrario.

El respeto de las zonas compartidas es fundamental. Mi hija jamás corrió entre los camareros y tampoco pensó que un restaurante es un parque. — Lola (@lolaalvadi) 25 de noviembre de 2018

Una vez, estabamos en el cine, una sesión de las 10 de la noche, una familia con un bebe a ver la ultima de los vengadores, toda la peli llorando, cuando se fueron, la sala aplaudió, y la madre recriminandonos que tambien tienen derecho a ir al cine.

Ve al cine, pero (1) — Crocosmia ??? (@Miquel_Nebre) 25 de noviembre de 2018

Pero sin un bebé a ver los vengadores a las 10 de la noche, el niño va a llorar, es pequeño, le molestan los ruidos fuertes y tiene sueño — Crocosmia ??? (@Miquel_Nebre) 25 de noviembre de 2018

Lo que sí que es jodido, es que suene en la mesa de al lado un móvil y que tenga a Maluma de tono. Eso tenía que ser pena capital. — Secundino Diaz (@Pantani70) 26 de noviembre de 2018

Pronto le llegaron al comunicador gijonés respuestas en contra de lo que describe:Estos son solo algunos de los mensajes que llegaron al tuit original. Más de 2.000 comentarios y otras tantas personas han querido opinar sobre el tema , lo que viene a dejar claro que los niños pueden suponer un problema para algunos adultos.Lo cierto es que muchos también echan la culpa a los padres de los pequeños a quienes acusan de no hacer caso a sus hijos cuando están llorando.Los mensajes de apoyo también se encuentran entre quienes ven normal que Faez se moleste por el comportamiento de los padres y sus hijos. El mensaje ha calado y tambiénque le recuerda a lo sucedido con el periodista asturiano.Lo bueno es que como sucede con otro tipo de mensajes siempre hay alguien que se lo toma con humor:Por último, la pregunta es la misma que se hacen ahora mismo muchos, ¿molestan los niños en los restaurantes o en los bares?