Estos son los estrenos de Netflix para diciembre de 2018

Netflix ya tiene todo listo para celebrar la Navidad. Son muchos los títulos navideños que aparecen entre los contenidos destacados estos días en la plataforma, pero también series, películas y documentales muy esperados por los usuarios. Los fans de "Vikingos" podrán ver la quinta temporada de la serie a partir del día seis de diciembre y los de "Prison Breack" tienen disponible la quinta temporada (en la que Lincoln y Michael se vuelven a escapar de la prisión de Yemen) el día uno de diciembre.

Este es el resumen en vídeo de los estrenos de Netflix para diciembre de 2018



Entre las novedades seriéfilas destacan dos títulos: "El Perfume" y "You". La primera está inspirada en la novela homónima de Patrick Süskind en una adaptación moderna. La segunda es un thriller que cuenta la historia de un hombre obsesionado por una chica y su peculiar forma de demostrarle su amor. "You" está protagonizada por Peen Badgley (Dan en "Gossip Girl") y Elizabeth Lail ("Once upon a time").

En el apartado de películas, uno de los platos fuertes de diciembre es "Roma", del director mexicano Alfonso Cuarón. Narra la historia de Cleo, una empleada doméstica que trabaja en una familia en la colonia Roma, en un barrio de Ciudad de México.

Tampoco faltan documentales en diciembre. El día 16 de diciembre se estrena "Springsteen on Brodway", que recoge la actuación del artista en Broadway y sus relatos autobiográficos. Otra propuesta diferente: "The American Meme" es un documental en el que se sigue la actividad diaria de los influencers Paris Hilton, Josh Ostrovsky, Brittany Furlan y Kirill Bichutsky (creadores de un imperio a través de internet).



Las series que llegan a Netflix en diciembre de 2018

Prison Break - 1 de diciembre

Big Dreams, Small Spaces - Temporada 2 - 1 de diciembre

Cash Cab - Temporada 6 - 1 de diciembre

Great Interior Design Challenge - Temporada 2 - 1 de diciembre

Love your garden - Temporada 2 - 1 de diciembre

Sylvanian Families - Temporada 1 - 1 de diciembre

The Only Way is Essex - Temporada 18 y 10 - 1 de diciembre

The Unknown Hitman - Temporada 1 - 1 de diciembre

Hero Mask - 3 de diciembre

La vos de tu corazón: Reiniciar - Temporada 2 - 3 de diciembre

Vikingos - Temporada 5 - 6 de diciembre

Case - 7 de diciembre

Drogs of Berlin - 7 de diciembre

Amor ocasional - 7 de diciembre

Knightfall - Temporada 1 - 7 de diciembre

El recluso - Temporada 1 - 7 de diciembre

Pine Gap - Temporada 1 - 7 de diciembre

The Ranch - Temporada 6 - 7 de diciembre

Bad Blood - 7 de diciembre

Las muñecas de la mafia - Temporada 1 - 7 de diciembre

Neo Yokio: Pink Christmas - 7 de diciembre

Z4 - Temporada 1 y 2 - 10 de diciembre

Back Street Girls, gokudols - 12 de diciembre

La tierra de las mareas - 14 de diciembre

Colony - Temporada 2 - 14 de diciembre

Cuckoo - Temporada 4 - 14 de diciembre

Wanted - Temporada 3 - 13 de diciembre

The Fix - 13 de diciembre

Madres Forzadas - Temporada 4 - 13 de diciembre

Entre auténticos narcos - 13 de diciembre

Shitshell - Temporada 1 y 2 - 15 de diciembre

Las escalofriantes aventuras de Sabrina: a Midwinter's Tale - 14 de diciembre

Nailed it! Holiday! - Temporada 3

Viajeros - Temporada 3 - 14 de diciembre

Terrace House: Opening New Doors Parte 5 - 18 de diciembre

El perfume - 21 de diciembre

Last Hope, parte 2 - 21 de diciembre

Sirius The Jaeger - 21 de diciembre

Back with Ex - 21 de diciembre

Derry Girls - 21 de diciembre

Diablero - 21 diciembre

Hi Score Girl - 24 de diciembre

You - 26 de diciembre

Instant Hotel - 28 de diciembre

Yummie Mummies - 28 de diciembre

Selection Day - 28 de diciembre

Montaña Homicida 28 de diciembre

Las películas que se estrenan en Netflix en diciembre de 2018



Battle - 1 de diciembre

Happily N'Ever After - 1 de diciembre

Case 39 - 1 de diciembre

Good Morning Vietnam - 1 de diciembre

Hannah Montana The Movie (1/12)

Jack Reacher - 1 de diciembre

La fuerza del honor - 1 de diciembre

MS1: Máxima seguridad - 1 de diciembre

Rey Gitano - 1 de diciembre

Salvad al Soldado Ryan - 1 de diciembre

Transformers - 1 de diciembre

Prom Night - 1 de diciembre

Vintage Point - 1 de diciembre

Crossroads: One Two Jaga - 1 de diciembre

Burn Out - 1 de diciembre

The Way Back - 1 de diciembre

De ladrón a policía - 1 de diciembre

Darren Broen: Infamous - 1 de diciembre

In the cut, en carne viva - 1 de diciembre

Z, La ciudad perdida - 6 de diciembre

Act of Valor - 6 de diciembre

Sacrificio de leyenda - 6 de diciembre

Mowgli - 7 de diciembre

Navidad 5 estrellas - 7 de diciembre

Fast and Furuious 8 - 9 de diciembre

First Kid, el hijo del presidente - 10 de diciembre

Sicario - 12 de diciembre

Blancanievas - 13 de diciembre

Roma - 14 de diciembre

All of You - 15 de diciembre

The Last Song - 15 de diciembre

Solace, premonición - 15 de diciembre

Rush - 15 de diciembre

Safe - 15 de diciembre

Jobs - 15 de diciembre

High Strung - 15 de diciembre

F.R.E.D.I - 15 de diciembre

Los Juegos del Hambre, Sinsajo Parte 1 - 20 de diciembre

El caso sloane - 20 de diciembre

Mala Hierba - 21 de diciembre

A ciegas - 21 de diciembre

Al encuentro de Mr Banks - 22 de diciembre

Maléfica - 22 de diciembre

Alicia en el país de las maravillas - 22 de diciembre

Oz, un mundo de fantasía - 22 de diciembre

Phenomenon - 22 de diciembre

Los juegos del hambre, Sinsajo Parte 2 - 23 de diciembre

Viaje al centro de la tierra - 27 de diciembre

La noche de 12 años - 28 de diciembre

Los Juegos del hambre, En llamas - 30 de diciembre

El club de los insomnes - 31 de diciembre

Secrets in the Hot Spring - 31 de diciembre



Documentales que llegan a Netflix en diciembre de 2018



Desenterrando Sad Hill - 1 de diciembre

The American Meme - 7 de diciembre

Remastered: ¿Quién mató a Jam Master Jay? - 7 de diciembre

De muchos, uno - 12 de diciembre

El proyecto Williamson - 14 de diciembre

Ayotzinapa, El paso de la tortuga - 1 de diciembre

Christiane Amanpour T1 - 1 de diciembre

Bobby Robston - 1 de diciembre

Sunderland 'Til I Die - 13 de diciembre

El proyecto Williamson - 13 de diciembre

Inside the World's Toughest Persons T3 - 13 de diciembre

Springsteen on Broadway - 16 de diciembre

Ellen Degeneres: Relatable - 18 de diciembre

Pompas Fúnebres - 21 de diciembre

7 días antes - 21 de diciembre

Lobo - 21 de diciembre

Virs Das: Losing it - especial de comedia - 11 de diciembre



Contenido para niños que llega a Netflix en diciembre de 2018



Alexa & Katie- Temporada 2 - 26 de diciembre

A rienda suelta: doce relinchos de navidad - 7 de diciembre

El príncipe de Peoria: el milagro del alce en navidad - 7 de diciembre

Los supermonstruos y la estrella de los deseos - 7 de diciembre

Canta y baila con Vera - 13 de diciembre

Tini, el gran cambio de Violeta - 1 de diciembre

Teen Titans Go! - Temporada 4 - 30 de diciembre

Los 3 de abajo: Cuentos de Arcadia - 21 de diciembre

(Puedes seguir aquí todos los estrenos y noticias relacionadas con Netflix)